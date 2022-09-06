Окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу
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Вранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він.
Топ коментарі
+12 Right Right 2d264255
показати весь коментар06.09.2022 08:49
+10 5 копійок
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+10 Vlad Lancev
показати весь коментар06.09.2022 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Наші люди є скрізь, так само як і скрізь є зрадники і запроданці.
и не только Кр.р...ибо там харошие прямые дороги на Днепр и далее...
поэтому гандонище Вилкул нормально так укрепляет оборону ...а вот с ракетами и Киев не всегда справляется...
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
але якщо ті, хто там роками має владу почали б "здавати і продавати" то всі наші і Ваші надпотуги були б марні... якщо влада свідомо і навмисно сдає місто - його дуже важко втримати.... а якщо знає як його вберігти і допомагає сотням захисників не тільки закликами - є шанс і впевненість що вистоїмо і відженем і поженем...
или второй вариант - война хорошо прочищает мозги (ну у кого они есть... хотя бы минимально)