Окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу

Вранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він.

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