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Окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Вранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Коли бачу новину про Кривий Ріг одразу згадується «спасибо жителям Кривбасса…»
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06.09.2022 08:49
+10
Зате паржалі папріколу.
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06.09.2022 08:51
+10
задрали зі своїми піарастами типу вілкула.
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
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06.09.2022 09:37
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ВВХ вдарив по вотчині ВАЗ.
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06.09.2022 08:34 Відповісти
Коли бачу новину про Кривий Ріг одразу згадується «спасибо жителям Кривбасса…»
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06.09.2022 08:49 Відповісти
Зате паржалі папріколу.
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06.09.2022 08:51 Відповісти
якого ти воняєш на Криви Ріг,чучєло?скільки він прожив у Київі і скільки у Кривому Розі?тільки у Київі за клоуна проголосувало понад одного мільйона (1.1млн.) овець,а скільки у Кривому Розі,тисяч триста?то кому дякувати?перед тим,як воняти на ціле місто навкруги та в зеркало подивись,ішак
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06.09.2022 09:31 Відповісти
У мене на ФБ багато друзів з Кривого Рогу, всі прилічні люди, за Пороха і говорять українською.
Наші люди є скрізь, так само як і скрізь є зрадники і запроданці.
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06.09.2022 09:49 Відповісти
я сам з Кривого Рогу реально задовбали ці нападки на місто
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06.09.2022 09:53 Відповісти
так а как так что на протяжении хрен знает сколько лет там за Вилкула топят?
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06.09.2022 09:55 Відповісти
шо ти мелеш?та у нас подібних міст,де в мерах сидять десятиліттями десятки!незважаючи на їх політичний окрас!це,як черновецький два рази брав першість у Київі,садовий уЛьвові,Кернес у Харкові і т.д.!ти взагалі з України?
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06.09.2022 10:10 Відповісти
я теж з Кривого Рогу - 44-й квартал... вати дуже багато було до війни, а зараз вата трішки притихла. Вілкулам не вірю. Якби щось поішло не так... то у нас в місті був свій Сальдо-Вілкул
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06.09.2022 10:42 Відповісти
А якому місту дякувати за тебе, придурка???
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06.09.2022 09:52 Відповісти
Слухай сюди підорасіна ти тупорила. Я , як і багато людей, за цю зелупу неголосував. А, якщо ця гниль народилась тут , то це нічого не значе. Більшість свого життя він прожив в Київі, так що дякуй Київлянам, тупа ти мразота.
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06.09.2022 11:35 Відповісти
гандонище вилкул наверно корректировал
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06.09.2022 08:47 Відповісти
если б он корректировал, то месяцев 5 назад Кр.рог бы был оккупирован (тьфу, тьфу), как Херсон..
и не только Кр.р...ибо там харошие прямые дороги на Днепр и далее...
поэтому гандонище Вилкул нормально так укрепляет оборону ...а вот с ракетами и Киев не всегда справляется...
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06.09.2022 09:05 Відповісти
задрали зі своїми піарастами типу вілкула.
Не пустили кацапів до Кривого Рогу ЗСУ, в тому числі брат моєї невістки, який воює на піденнобузьському напраямку.
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06.09.2022 09:37 Відповісти
так! без ВСУ і Вашого брата і сотен інших родичів і знйомих там було б зовсім кепсько
але якщо ті, хто там роками має владу почали б "здавати і продавати" то всі наші і Ваші надпотуги були б марні... якщо влада свідомо і навмисно сдає місто - його дуже важко втримати.... а якщо знає як його вберігти і допомагає сотням захисників не тільки закликами - є шанс і впевненість що вистоїмо і відженем і поженем...
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06.09.2022 09:47 Відповісти
Фізично на фронті звісно це так! Але ти не подумав, що було б з братом, якби за спиною стояв сальдо, наприклад. Ти ж знаєш що трапилося з патріотами з тероборони Херсону? Армія це фронт+тил. Одне без іншого ніколи не зможе існувати! Ніхто не сперечається про виродків вілкулів, кажуть лише про те, що зараз їх дії на нашому боці. Коли і якщо це зміниться- ми перші хто буде про це кричати на весь світ! Ну і військові перші, хто мав би фізично ліквідувати ворогів ( і вілкулів також), але вони цього не роблять не в Кривому Розі, не в Києві, ніде в тилу.....
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06.09.2022 09:49 Відповісти
Відігнали з радіусу ураження арти і РЗСО, то вони тепер ракетами кошмарять...
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06.09.2022 08:47 Відповісти
Недобитий ригоанал вілкул і Україна ... В голові не вкладається!
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06.09.2022 09:01 Відповісти
сами удивляемся... но оказалось бывает приятно ошибаться...
или второй вариант - война хорошо прочищает мозги (ну у кого они есть... хотя бы минимально)
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06.09.2022 09:07 Відповісти
Шось тіпа Льоші-флюгера
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06.09.2022 09:25 Відповісти
и не только...
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06.09.2022 09:27 Відповісти
Захисна мімікрія
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06.09.2022 09:11 Відповісти
Він не регіонал або будь хто ще в ідеологічному плані, він мафія і служка Ахмєтова. І сьогодні цій мафії вигідно бути з Україною, бо тут контрольовані ними ресурси і виробництва. Бандюкам завжди важлива лише особиста вигода і вони будуть там, де вигідно і поки вигідно. А далі знову в щось 'ідеологічне' підфарбується. Поки що ця місцева мафія зупинила окупацію в межах Херсонщини. Бо якщо паде Кривий Ріг, далі паде Миколаїв, ПівденноУкраїнська АЕС, Одеса в західному напрямку, і Нікополь Дніпро в східному.... Прямий коридор на пмр іде по лінії Кривий Ріг- північ Миколаївщині. А тому - уважно стежимо за руками вілкулоїдо- ахметовськими. І пошвидше деокуповуємо Херсонщину. Ракети - не такий страшний чорт, а от окупація найгірший сценарій!
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06.09.2022 09:38 Відповісти
Вілкули -- помазаніки божі ,спроба поміняти на Павлова закінчилася погано і правду ніхто ні гугу,як на Сіцілії ,може щей круче , але чого " бісер метать перед .....ми ,хто в темє ,той знає цю фразу ,я кожні вибори на дільниці в комісії і реально бачу як голосують ,за них голосують реально ,а що нові кращі,що Юзік кращий,або Богомилий краще,брав грошики чи ні?Щоб "виростити " міського голову його треба виховать,випробувать,постійно контролювати і депутатів теж,а у нас всі ці та плюс менти ,прокурорські ,судді та попи у одній сауні паряться і зразу з девками,щоб потім "по бабам десь не їхати" .Ну ,десь так..
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07.09.2022 09:32 Відповісти
 
 