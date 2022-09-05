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Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ворожого ракетного удару розпочалася сильна пожежа.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Як зазначається, у понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.
"Уже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці", – повідомили рятувальники.
У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.
Топ коментарі
+35 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар05.09.2022 21:02
+16 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар05.09.2022 21:11
+15 Konsatntin Kotsan
показати весь коментар05.09.2022 21:17
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Будь ласка, зачекайте...
ЙУХ його знає , що ще має статися, щоб нарешті почали хочаб думати...
С другой стороны, вопрос принципа: какая падла сливает
соляру и информацию ?
(одно другому не мешает - диалектика марксизма)
В українську владу - в усіх смислах.
А мурал был сделан талантливо - кому он мешал ?