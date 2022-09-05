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Дніпропетровщина (2351) нафта (706) обстріл (21010) ракети (2782)

Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,харків

Унаслідок ворожого ракетного удару розпочалася сильна пожежа.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на  Facebook Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Як зазначається, у понеділок, 5 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області.

"Уже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці", – повідомили рятувальники.

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У ДСНС додали, що відомості щодо масштабів руйнувань та постраждалих з’ясовуються.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
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05.09.2022 21:02
+16
Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
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05.09.2022 21:11
+15
Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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05.09.2022 21:17
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Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
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05.09.2022 21:02 Відповісти
Так тiльки ж пiвроку вiйни...
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05.09.2022 21:31 Відповісти
Надіялись на авось. Не пронесло. Скорше за все це зберіговище якесь приватне.
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05.09.2022 21:09 Відповісти
Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
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05.09.2022 21:11 Відповісти
вілкул
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05.09.2022 23:35 Відповісти
При цьому, в котрий раз.....
ЙУХ його знає , що ще має статися, щоб нарешті почали хочаб думати...
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05.09.2022 21:11 Відповісти
Таке враження, що хтось діє на користь ворога, звозячи в одне місце ГСМ, щоб ворог не витрачав лишніх ракет. І хто ж там представляє військову адміністрацію? Невже хтось від ЄС чи Голосу?
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05.09.2022 21:17 Відповісти
Саша Ровный,известный переобувальщик Кривбасса!
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05.09.2022 21:51 Відповісти
Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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05.09.2022 21:17 Відповісти
списання вкраденого
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05.09.2022 21:18 Відповісти
Якщо у Львові нещодавно двох зрадниць спіймали, то скільки їх в Україні в цілому
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05.09.2022 21:21 Відповісти
Глобально Украине покуй: всё топливо привозное.
С другой стороны, вопрос принципа: какая падла сливает
соляру и информацию ?
(одно другому не мешает - диалектика марксизма)
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05.09.2022 21:29 Відповісти
Зрадників повно!!Але, якби не розкрадали державу 30 років, не робили жебраками людей, то запроданців із простолюдин було б менше!!А можновладці-олігархи в жебрацькій державі в такій кількості..Це Хто винен??
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05.09.2022 21:31 Відповісти
Це винні українці, які не збагнули важливості згуртування. Якщо приходить війна - вони це роблять, а у мирний час кожен порпається на своєму городі. Замість того, щоб мати потужну общину, де зібрано найпорядніших, найталановитіших просвітлених людей, яким потрібен лише фізичний захист та фінансова підтримка. Тоді ми матимемо великий вибір лікарів та адвокатів, які точно допоможуть. Тоді є кого висувати і у владу.
В українську владу - в усіх смислах.
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05.09.2022 21:45 Відповісти
беда в том что в Украине не так много украинцев - много просто жителей или граждан формальных ну и интеллектуальный уровень всего населения очень упал
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05.09.2022 22:36 Відповісти
после того, как летом одну за другой расфигачили десяток нефтебаз какому-то гению снова пришла в голову идея заполнить очередную? )) и претензий к нему нет? опять прое...ли?
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05.09.2022 21:44 Відповісти
Как говорит Саса Уилкул,в Кривбассе всё ровно.... сомневаюсь.Не дай Бог падёт Кривбасс,это будет катастрофа!
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05.09.2022 21:55 Відповісти
Саса пликазал закласить мулал, посвящённый Болису Дзонсону.
А мурал был сделан талантливо - кому он мешал ?
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05.09.2022 22:02 Відповісти
Сасиной гидности!Саса Уилкул и папа его, троянские кони!!
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05.09.2022 22:08 Відповісти
Сасиной гивности.
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05.09.2022 23:59 Відповісти
 
 