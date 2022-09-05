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Новости Война в Украине
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Днепропетровщина (2879) нефть (1804) обстрел (20119) ракеты (2713)

Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,харків

В результате вражеского ракетного удара начался сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Как отмечается, в понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области.

"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", - сообщили спасатели.

В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.

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Топ комментарии
+35
Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
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05.09.2022 21:02
+16
Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
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05.09.2022 21:11
+15
Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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05.09.2022 21:17
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Кто же мог подумать что орки могут ударить по нефтебазе?
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05.09.2022 21:02 Ответить
Так тiльки ж пiвроку вiйни...
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05.09.2022 21:31 Ответить
Надіялись на авось. Не пронесло. Скорше за все це зберіговище якесь приватне.
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05.09.2022 21:09 Ответить
Коли нафтобазу наповнили паливом,зрадники,котрі про це знали ,доклали рашистам.Хто відає про заповнення паливом нафтобази,той і здав
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05.09.2022 21:11 Ответить
вілкул
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05.09.2022 23:35 Ответить
При цьому, в котрий раз.....
ЙУХ його знає , що ще має статися, щоб нарешті почали хочаб думати...
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05.09.2022 21:11 Ответить
Таке враження, що хтось діє на користь ворога, звозячи в одне місце ГСМ, щоб ворог не витрачав лишніх ракет. І хто ж там представляє військову адміністрацію? Невже хтось від ЄС чи Голосу?
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05.09.2022 21:17 Ответить
Саша Ровный,известный переобувальщик Кривбасса!
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05.09.2022 21:51 Ответить
Тільки дебіли під час війни зберігають паливо в наземних резервуарах...
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05.09.2022 21:17 Ответить
списання вкраденого
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05.09.2022 21:18 Ответить
Якщо у Львові нещодавно двох зрадниць спіймали, то скільки їх в Україні в цілому
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05.09.2022 21:21 Ответить
Глобально Украине покуй: всё топливо привозное.
С другой стороны, вопрос принципа: какая падла сливает
соляру и информацию ?
(одно другому не мешает - диалектика марксизма)
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05.09.2022 21:29 Ответить
Зрадників повно!!Але, якби не розкрадали державу 30 років, не робили жебраками людей, то запроданців із простолюдин було б менше!!А можновладці-олігархи в жебрацькій державі в такій кількості..Це Хто винен??
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05.09.2022 21:31 Ответить
Це винні українці, які не збагнули важливості згуртування. Якщо приходить війна - вони це роблять, а у мирний час кожен порпається на своєму городі. Замість того, щоб мати потужну общину, де зібрано найпорядніших, найталановитіших просвітлених людей, яким потрібен лише фізичний захист та фінансова підтримка. Тоді ми матимемо великий вибір лікарів та адвокатів, які точно допоможуть. Тоді є кого висувати і у владу.
В українську владу - в усіх смислах.
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05.09.2022 21:45 Ответить
беда в том что в Украине не так много украинцев - много просто жителей или граждан формальных ну и интеллектуальный уровень всего населения очень упал
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05.09.2022 22:36 Ответить
после того, как летом одну за другой расфигачили десяток нефтебаз какому-то гению снова пришла в голову идея заполнить очередную? )) и претензий к нему нет? опять прое...ли?
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05.09.2022 21:44 Ответить
Как говорит Саса Уилкул,в Кривбассе всё ровно.... сомневаюсь.Не дай Бог падёт Кривбасс,это будет катастрофа!
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05.09.2022 21:55 Ответить
Саса пликазал закласить мулал, посвящённый Болису Дзонсону.
А мурал был сделан талантливо - кому он мешал ?
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05.09.2022 22:02 Ответить
Сасиной гидности!Саса Уилкул и папа его, троянские кони!!
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05.09.2022 22:08 Ответить
Сасиной гивности.
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05.09.2022 23:59 Ответить
 
 