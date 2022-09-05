15 476 21
Оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе на Днепропетровщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате вражеского ракетного удара начался сильный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Как отмечается, в понедельник, 5 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Карповской громаде Криворожского района Днепропетровской области.
"Уже к вечеру враг ударил ракетами по Карповской громаде Криворожского района. Уничтожена нефтебаза и все запасы топлива там. Произошел сильный пожар. Работают пожарные", - сообщили спасатели.
В ГСЧС добавили, что сведения о масштабах разрушений и пострадавших выясняются.
Топ комментарии
+35 Dmitry Begemotovich
показать весь комментарий05.09.2022 21:02
+16 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий05.09.2022 21:11
+15 Konsatntin Kotsan
показать весь комментарий05.09.2022 21:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ЙУХ його знає , що ще має статися, щоб нарешті почали хочаб думати...
С другой стороны, вопрос принципа: какая падла сливает
соляру и информацию ?
(одно другому не мешает - диалектика марксизма)
В українську владу - в усіх смислах.
А мурал был сделан талантливо - кому он мешал ?