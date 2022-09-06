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Новости Политика Украины
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Арестовано более 1 млрд грн активов экс-депутата-единороса Крупчака (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

крупчак

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины обнаружили 9 предприятий, подконтрольных бывшему депутату государственной думы РФ, полковнику армии РФ, осуществлявшим деятельность на территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

"В частности была разоблачена компания, занимающаяся издательской деятельностью и производством бумажных изделий в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Следствием установлено, что должностные лица уклонились от уплаты налога на прибыль и земельного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет свыше 132 млн грн.

По данным Офиса генпрокурора, бенефициарным владельцем этих обществ является гражданин РФ – экс-депутат Госдумы РФ.

Также установлено, что работники общества в течение 2019-2021 годов покупали автомобили, нежилые помещения, оборудование и т.п., которое находилось в собственности другой компании и было под залогом в банке, по заниженным ценам", - говорится в сообщении.

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В рамках досудебного расследования установлено, что один из комбинатов в Украине в течение длительного времени под видом возвратной финансовой помощи перечислял в пользу упомянутого общества средства в общей сумме более 129 млн грн. Такие действия были направлены на сокрытие происхождения средств, то есть их фактическую легализацию. Как выяснилось, эти компании связаны между собой.

По инициативе Бюро суд наложил арест на 25 объектов недвижимого имущества компании и комбината. Их ориентировочная стоимость составляет более 1 млрд грн.

Продолжается досудебное расследование по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Источники ЭП отмечают, что речь идет о владельце Киевского картонно-бумажного комбината Владимире Крупчаке.
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А фамилия его как? Или у нас сплошные анонимные преступники и нарушители? Кстати имущество самого начальника БЭБ проверили на законность приобретения? Там ведь тоже есть где порыться...
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06.09.2022 11:32 Ответить
Поки,що не можна повідомляти. Можливо вийде переоформити на когось.
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06.09.2022 11:49 Ответить
Единорос??? Это подвид касапа обыкновенного?? Или путинца необыкновенного??
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06.09.2022 11:32 Ответить
Вже передали Бені ?
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06.09.2022 11:40 Ответить
Скільки ж цієї падлючої кацапні в Україні розплодилося? Коли їх усіх (без винятку) виженуть?
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06.09.2022 11:49 Ответить
Багато підприэмств України належить громадянам рф.В Києві ТРЦ , заводи та інше. А що в Україні належить Рабіновічу ? Тоді треба націоналізувати
все майно, але у Нас не війна, а щось інше. По газогону в Европу качаємо
російський газ і рф отримує гроші на війнну з Україною.
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06.09.2022 12:01 Ответить
*** если всех гнид потрусить и забрать ихнее добро ,то хватит и на армию и на пенсии,и на все виды соц выплат, на года...
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06.09.2022 13:25 Ответить
это все хорошо, но все "аресты" это просто полузаконный способ своровать чужое для людей близких к власти. Бизнесы "переписывают", это так сейчас называется. А по сути отжимают. И государству из этого не попадает ни-че-го.
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06.09.2022 13:54 Ответить
 
 