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Новини Політика України
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Арештовано понад 1 млрд грн активів ексдепутата-єдинороса Крупчака (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

крупчак

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн.

За даними Офісу Генпрокурора, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами", - йдеться в повідомленні.

В рамках досудового розслідування встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою.

За ініціативи Бюро, суд наклав арешт на 25 об'єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн.

Триває досудове розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Джерела ЕП зазначають, що йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

Також читайте: БЕБ відкрило провадження щодо 1xBet в Україні: підозрюють в ухиленні від сплати податків

Автор: Богдан Гуньковський
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А фамилия его как? Или у нас сплошные анонимные преступники и нарушители? Кстати имущество самого начальника БЭБ проверили на законность приобретения? Там ведь тоже есть где порыться...
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06.09.2022 11:32 Відповісти
Поки,що не можна повідомляти. Можливо вийде переоформити на когось.
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06.09.2022 11:49 Відповісти
Единорос??? Это подвид касапа обыкновенного?? Или путинца необыкновенного??
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06.09.2022 11:32 Відповісти
Вже передали Бені ?
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06.09.2022 11:40 Відповісти
Скільки ж цієї падлючої кацапні в Україні розплодилося? Коли їх усіх (без винятку) виженуть?
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06.09.2022 11:49 Відповісти
Багато підприэмств України належить громадянам рф.В Києві ТРЦ , заводи та інше. А що в Україні належить Рабіновічу ? Тоді треба націоналізувати
все майно, але у Нас не війна, а щось інше. По газогону в Европу качаємо
російський газ і рф отримує гроші на війнну з Україною.
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06.09.2022 12:01 Відповісти
*** если всех гнид потрусить и забрать ихнее добро ,то хватит и на армию и на пенсии,и на все виды соц выплат, на года...
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06.09.2022 13:25 Відповісти
это все хорошо, но все "аресты" это просто полузаконный способ своровать чужое для людей близких к власти. Бизнесы "переписывают", это так сейчас называется. А по сути отжимают. И государству из этого не попадает ни-че-го.
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06.09.2022 13:54 Відповісти
 
 