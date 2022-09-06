Арештовано понад 1 млрд грн активів ексдепутата-єдинороса Крупчака (оновлено)

Співробітники Бюро економічної безпеки України виявили 9 підприємств, підконтрольних колишньому депутату державної думи РФ, полковнику армії РФ, які провадили діяльність на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

"Зокрема було викрито компанію, яка займається видавничою діяльністю та виробництвом паперових виробів в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідством встановлено, що службові особи ухилилися від сплати податку на прибуток та земельного податку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 132 млн грн.

За даними Офісу Генпрокурора, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ - ексдепутат Держдуми РФ.

Також встановлено, що працівники товариства протягом 2019-2021 років, купували автомобілі, нежитлові приміщення, обладнання тощо, яке перебувало у власності іншої компанії та було під заставою у банку, за заниженими цінами", - йдеться в повідомленні.

В рамках досудового розслідування встановлено, що один з комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою.

За ініціативи Бюро, суд наклав арешт на 25 об'єктів нерухомого майна компанії та комбінату. Їхня орієнтовна вартість становить понад 1 млрд грн.

Триває досудове розслідування за фактами умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).

Джерела ЕП зазначають, що йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака.

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