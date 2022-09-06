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Песков анонсировал поездку Путина на Донбасс: "Когда придет время"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У Путина "большие планы по развитию Донбасса" и он отправится туда, "когда время придет".
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, то такая поездка состоится", - сказал он.
Песков добавил, что у России "планы по развитию (Донбасса. - Ред.) большие".
По его словам, "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения - это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".
Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работает много тысяч человек".
Топ комментарии
+41 Алекс Мышкевич
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Пожалуйста, подождите...
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
бункерний страшенно боїться гельминтів
Людина, яка зі своїми "соратниками" зустрічається за 6-метровим столом і сірить у мобільний сортир, значить поїде на донбас, де війна, розруха, повно мін і завжди стріляють...?
Ну-ну, йому декорації "данбасу" збудують біля бункера, а добмасчан, як і зазвичай, зіграє спец-трупа дипломованих артистів Федеральної Служби Охорони.
писков пи*дит, как дышит... ))
У білих тапках !
це тіпа реклама яка чудова параша?
спочатку кидають 500 кг бомби а потім все «розвивають»?
В світ нарешті позбавився від ботоксної тварюки, без зайвого шуму.
Та бункерному охоронців з валізами не вистачить, щоб екіпіруватись для поїздки під наші удари. Біоматеріалом загадить все на багато місяців наперед.
Лиш би супутник Притули не підкачав
Угу, так само як і запевнення, що рашистську армію українці будуть зустрічати з квітами
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
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На Донбас, ну ні як не встигне. писюн, не хай ***** їде на куй, та дивись щоб не вийшло як з "маацваабадом", жаліли коли пішли не накуй!