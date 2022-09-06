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Новости Война в Украине
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Песков (1738) Путин (29862) Донбасс (26945)

Песков анонсировал поездку Путина на Донбасс: "Когда придет время"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

песков

У Путина "большие планы по развитию Донбасса" и он отправится туда, "когда время придет".

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью российским журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что когда придет время, то такая поездка состоится", - сказал он.

Песков добавил, что у России "планы по развитию (Донбасса. - Ред.) большие".

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По его словам, "и строительство ведется, и вводятся новые объекты, принимаются энергичные меры по восстановлению всех систем жизнеобеспечения - это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работает много тысяч человек".
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Топ комментарии
+41
у Маріуполь,
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
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06.09.2022 14:10
+15
Хорошая цель для Хаймарс, а его координаты сольют коллеги из фсб
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06.09.2022 13:58
+13
Круто, со спутника притулы выследить и накрыть этот кусок плешивого говна
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06.09.2022 13:59
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поїздку Путіна на Донбас karlika slivajut
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06.09.2022 13:56 Ответить
у Маріуполь,
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
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06.09.2022 14:10 Ответить
В клетке
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06.09.2022 14:27 Ответить
На лафете.
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06.09.2022 16:14 Ответить
Кафе Сєпар ласкаво запрошує, як раз мізки захара відтерли з долівки і люстру поміняли на більш потужну.
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06.09.2022 15:33 Ответить
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06.09.2022 15:46 Ответить
«Кемпфе мит мир алляйн, веренд дес штартс верден вир унс нихт бешиссен. Маэстро».(Выходи драться один на один, на взлёте бить не будем. Маэстро»
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06.09.2022 14:12 Ответить
Повір, на те, щоб його час прийшов, чекає величезна кількість людей. Тому, ми з вами, "браття"
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06.09.2022 13:57 Ответить
Хорошая цель для Хаймарс, а его координаты сольют коллеги из фсб
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06.09.2022 13:58 Ответить
Дубля відправить...
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06.09.2022 15:04 Ответить
Круто, со спутника притулы выследить и накрыть этот кусок плешивого говна
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06.09.2022 13:59 Ответить
Со спутника притулы видно только куда 15 лямов ушли
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06.09.2022 14:08 Ответить
Через Притулин супутник ЗЕ слідкує за Порошенком
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06.09.2022 14:14 Ответить
Тихо. Не палимся
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06.09.2022 14:28 Ответить
Вам все *** не так,уже чел. постарался,все резрулил, и все равно гавно!!! Что ты конкретно сделал???
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06.09.2022 15:03 Ответить
Він копі пейстить висери свої
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06.09.2022 15:11 Ответить
Робить нам нічого чи що? Вони якщо поїздку й організують то пришлють "попу резиновую" Їх у них кілька штук На них витрачать снаряди?
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06.09.2022 16:54 Ответить
Чом би й ні, я наприклад ніколи на бачив як шкварчить рєзіновая попа
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06.09.2022 17:50 Ответить
Купи в "секс-шопі" ляльку надувну, підпали, подивися та оціни результат Такий самий буде, коли ми витратимо купу *********** на чергового актора-двійника
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06.09.2022 17:54 Ответить
Поїде. На лафєтє.
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06.09.2022 14:00 Ответить
вперед ногами
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06.09.2022 14:01 Ответить
Там уже наши контрнаступают и на Донбассе. Тем что кацапы под ноль сносили села они себя и подставили, так как кацапам тоже приходится оборонятся среди руин, а при условие того что наша арта очень точная, кацапов хорошо можна мочить. Вообщем поимели себя свинопсы в резиновую попу
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06.09.2022 14:00 Ответить
правильно ли я понимаю, что весь Бамбас "садится" на 2х недельный карантин!?
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06.09.2022 14:00 Ответить
і регулярні аналізи на глистів !

бункерний страшенно боїться гельминтів
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06.09.2022 14:16 Ответить
"Когда придет время и достроят стол до Донбасса..."
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06.09.2022 14:26 Ответить
Та чого б він їх боявся, вони ж родичі.
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06.09.2022 16:23 Ответить
представляю, стоит такая рассейская бухая черномазая салдатня - насильники, убийцы, извращенцы, кто с ворованным одеялом, кто с телевизоров, кто тащит на спине стиралку - и мимо них, на рассейском лимузине проезжает куйло и так, приветственно машет наманикюренной ручкой... потом, такой, останавливает лимузин, вылазит наружу, шлёпает по грязи к ближайшему вжопучленцу, задирает ему гимнастёрочку и смачно целует в пузико
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06.09.2022 14:00 Ответить
Российский лимузин - это оксюморон.
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06.09.2022 14:46 Ответить
Уже 8 лет "развивацца" ударными темпами.
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06.09.2022 14:01 Ответить
На *** він поїде Донецьк це українська теріторія ката ніхто не звав
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06.09.2022 14:02 Ответить
І бункерне ХЛО, і його вуса - всі побувають на Донбасі. В клітці. Судитимуть цих паскуд в Маріуполі.
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06.09.2022 14:02 Ответить
Це на який-такий "данбас" поїде Цар Владімір Сортирний?
Людина, яка зі своїми "соратниками" зустрічається за 6-метровим столом і сірить у мобільний сортир, значить поїде на донбас, де війна, розруха, повно мін і завжди стріляють...?
Ну-ну, йому декорації "данбасу" збудують біля бункера, а добмасчан, як і зазвичай, зіграє спец-трупа дипломованих артистів Федеральної Служби Охорони.
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06.09.2022 14:03 Ответить
Поки у Кремлі будуть вирішувать, коли саме "Путін" буде їхать на Донбас, може виявиться, що їхать НІКУДИ! Бо чергова "деескалація" може привести до того, що і з Донбасу орки підуть - як пішли з Полісся!
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06.09.2022 17:05 Ответить
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06.09.2022 17:07 Ответить
б-г-г.... в своем бункере туда ехать будет?
писков пи*дит, как дышит... ))
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06.09.2022 14:03 Ответить
https://www.facebook.com/100004465363548/videos/798160268208192
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06.09.2022 14:04 Ответить
От коли багато-багато тисяч людей вириють тунель від бункера плєшивого чорта до дамбасу тоді і буде поїздка.
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06.09.2022 14:04 Ответить
Вперед ногами
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06.09.2022 14:06 Ответить
будут возить урну с прахом по всем городам и весям Украины.
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06.09.2022 14:07 Ответить
Неужели свой ставку Вервольф, как у Гитлера будет строить на дамбасе? Особенно насмешили что Рашка собирается отстраивать дамбас. Все что росийские нацисты на дамбасе делают это зачищают следы своих преступлений и массовых убийств. Тысячи разбомбленных домов разровняют с землей, построят несколько новых зданий для чекистов, и завезут с дальних глубин Рашки всякую мразоту, которой будут рассказывать что Мариуполь это было маленькое село без заводов и фабрик, а пришли асвабадители и построили здесь новые дома и жизнь наладилась
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06.09.2022 14:08 Ответить
Что бы ни строили русские - у них всегда получаются бараки и вышки с автоматчиками по периметру.
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06.09.2022 14:48 Ответить
Нехай прихватить з собою проффесора і бамбасяни стрибатимуть від радощів.
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06.09.2022 14:09 Ответить
В Енакиево до сих пор любят и ностальгируют по Януковичу, и верят, что Батя еще вернется
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06.09.2022 14:23 Ответить
Конечно вернется. Там и посидит и схороним в терриконе.
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06.09.2022 14:55 Ответить
Разве что в клетке с конвоирами, будут возить его по следам преступлений.
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06.09.2022 14:10 Ответить
Вперед ногами!
У білих тапках !
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06.09.2022 14:11 Ответить
а шо в бункері є кабінет "дАмбасс" ?
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06.09.2022 14:12 Ответить
Так, коли прийде час, з вусатим тут не посперечаєшся. Цікаво, коли прийде час, цього кремлівського йолупа із столом разом ховатимуть? Ковід в наступному житті ніхто не скасовував...
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06.09.2022 14:12 Ответить
это ссыкло приедет на донбасс? разве что в гробу в турне по украине
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06.09.2022 14:13 Ответить
Говорят , Гитлер тоже приезжал в Запорожье, ну я слышал такую байку,
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06.09.2022 14:13 Ответить
Це не байка, він дійсно був там і ледь не потапив в полон.
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06.09.2022 14:29 Ответить
Интересно, надо почитать
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06.09.2022 18:15 Ответить
Воно оте ***** може й приїде на Український Донбас, але тільки за однієї умови - КОЛИ РАК НА ГОРІ СВИСНЕ!
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06.09.2022 14:14 Ответить
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06.09.2022 14:25 Ответить
Когда рак в поле свиснет
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06.09.2022 14:42 Ответить
То что Песков сомневается, или не сомневается - абсолютно ничего не значит. Путин может посетить Донбасс как осуждённый. Чтобы в Донецке его повесили. Или посадили в донецкую тюрьму.
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06.09.2022 14:15 Ответить
Пусть в очередь на визу записывается.
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06.09.2022 14:15 Ответить
Нехай ***** спочатку у своїх кацапсячих ****** зробить кацапобидлу більш-менш достойне життя, а потім патякає про якийсь бамбас.
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06.09.2022 14:17 Ответить
Та який там Донбас, коли для ***** вже й Крим - табу.
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06.09.2022 14:18 Ответить
Последний аргумент царя... Никуда этот ботоксный старикашка не поедет. Оно своего ближайшего окружения ссытся за длинным столом.
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06.09.2022 14:20 Ответить
партизани чекають,

це тіпа реклама яка чудова параша?
спочатку кидають 500 кг бомби а потім все «розвивають»?
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06.09.2022 14:20 Ответить
не на часі
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06.09.2022 14:21 Ответить
От би американці не соплі жували, а дали тишком-нишком ATACMS.
В світ нарешті позбавився від ботоксної тварюки, без зайвого шуму.
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06.09.2022 14:22 Ответить
не все озброєння передчасно афішується, амеріканці визнають поставку ATACMS пізніше, це не проблема
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06.09.2022 15:11 Ответить
Як би так, то вже були результати застосування цієї зброї.
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06.09.2022 15:20 Ответить
А може й були - просто після вибуху залишків ракети не залишилося!
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06.09.2022 17:08 Ответить
Саме час буде запєрдохать нарешті *****.
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06.09.2022 14:24 Ответить
Пришлють двійника, який буде обозначать сцаря!
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06.09.2022 14:26 Ответить
"Придет время... придут ATACAMS ... " Ждем!
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06.09.2022 14:27 Ответить
Брат Арестовича? Байки розказує.
Та бункерному охоронців з валізами не вистачить, щоб екіпіруватись для поїздки під наші удари. Біоматеріалом загадить все на багато місяців наперед.
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06.09.2022 14:27 Ответить
HIMARS з MGM-140 ATACMS буде готове чергувати
Лиш би супутник Притули не підкачав
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06.09.2022 14:29 Ответить
В клєтку і возити як звіра напоказ.
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06.09.2022 14:30 Ответить
судить шоблу будем в Мариуполе, когда придет время. Правда, плешивый, вряд ли доживет
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06.09.2022 14:37 Ответить
маю бажання, що це буде останній шлях...
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06.09.2022 14:38 Ответить
путлєр, бавовнятко чекає!
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06.09.2022 14:43 Ответить
За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти Джерело: https://censor.net/ua/n3365405

Угу, так само як і запевнення, що рашистську армію українці будуть зустрічати з квітами
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06.09.2022 14:45 Ответить
"і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
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06.09.2022 14:46 Ответить
Да не поедет оно на Донбасс, оно из бункера редко вылазит и даже в Белгород обосрется прилететь. На него теперь охотится много разных хороших людей.
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06.09.2022 14:50 Ответить
українські Хаймарси з нетерпінням чекають
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06.09.2022 15:05 Ответить
Гітлер під час 2 Світової не боявся.... їздив по захоплених територіях... будував плани, ставки... і що воно йому дало???? пуйло відрізняється від Гітлера паталогічним страхом... і їздить боїться, і кінець буде таким же позорним...
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06.09.2022 15:08 Ответить
Та там ціле "турне буде...
""
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06.09.2022 15:18 Ответить
Боевая гномиха на ходулях срущая в чемодан, срет в штаны с бункера вылезти, на Донбасс эта ***** собралась ехать, памперсов не хватит у сморчка 😅
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06.09.2022 15:22 Ответить
хай путіна там і повісять, на бомбасі.
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06.09.2022 15:28 Ответить
Пєсок хоче знищення Путіна, це сигнал
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06.09.2022 15:30 Ответить
ждём
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06.09.2022 15:38 Ответить
Ага. ***** поїде на Донбас підписувати у вагоні капітуляцію Роісі.
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06.09.2022 15:49 Ответить
Коли рак на горі свисне, коли в четвер пройде дощ -так зразу.
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06.09.2022 16:04 Ответить
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06.09.2022 16:10 Ответить
щось прогнило в кремльовском королевстві
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06.09.2022 16:11 Ответить
Хай приiзджае , хаймарси вже ждуть падлу
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06.09.2022 16:22 Ответить
Сподіваюсь, коли прийде час, його повісять на площі Свободи в Маріуполі. Разом з піськовим, соловьйовим та скабєєвой.
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06.09.2022 16:35 Ответить
С таким же успехом я могу анонсировать свой полет на Марс - Коли час прийде
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06.09.2022 16:43 Ответить
писюн, ні чого не переплутав? В Україну на Донбас, чи в Гаагу???
На Донбас, ну ні як не встигне. писюн, не хай ***** їде на куй, та дивись щоб не вийшло як з "маацваабадом", жаліли коли пішли не накуй!
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06.09.2022 16:55 Ответить
путак до кобзона поїде, а не на Донбас
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06.09.2022 21:52 Ответить
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07.09.2022 08:29 Ответить
 
 