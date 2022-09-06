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Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас: "Коли час прийде"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Путін має "великі плани щодо розвитку Донбасу" й вирушить туди, "коли час прийде".
Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав в інтерв’ю російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться", - сказав він.
Пєсков додав, що у Росії "плани щодо розвитку (Донбасу. - Ред.) великі".
За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".
Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працює багато-багато тисяч людей".
Топ коментарі
+41 Алекс Мышкевич
показати весь коментар06.09.2022 14:10
+15 Підлога Маккартні
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+13 Gozzalik salonu
показати весь коментар06.09.2022 13:59
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Будь ласка, зачекайте...
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
бункерний страшенно боїться гельминтів
Людина, яка зі своїми "соратниками" зустрічається за 6-метровим столом і сірить у мобільний сортир, значить поїде на донбас, де війна, розруха, повно мін і завжди стріляють...?
Ну-ну, йому декорації "данбасу" збудують біля бункера, а добмасчан, як і зазвичай, зіграє спец-трупа дипломованих артистів Федеральної Служби Охорони.
писков пи*дит, как дышит... ))
У білих тапках !
це тіпа реклама яка чудова параша?
спочатку кидають 500 кг бомби а потім все «розвивають»?
В світ нарешті позбавився від ботоксної тварюки, без зайвого шуму.
Та бункерному охоронців з валізами не вистачить, щоб екіпіруватись для поїздки під наші удари. Біоматеріалом загадить все на багато місяців наперед.
Лиш би супутник Притули не підкачав
Угу, так само як і запевнення, що рашистську армію українці будуть зустрічати з квітами
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
""
На Донбас, ну ні як не встигне. писюн, не хай ***** їде на куй, та дивись щоб не вийшло як з "маацваабадом", жаліли коли пішли не накуй!