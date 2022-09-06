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Пєсков (1443) Путін (21440) Донбас (21733)

Пєсков анонсував поїздку Путіна на Донбас: "Коли час прийде"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

песков

Путін має "великі плани щодо розвитку Донбасу" й вирушить туди, "коли час прийде".

Про це прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав в інтерв’ю російським журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Щодо поїздки президента, я не сумніваюся, що коли час прийде, то така поїздка відбудеться", - сказав він.

Пєсков додав, що у Росії "плани щодо розвитку (Донбасу. - Ред.) великі".

За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Також читайте: Підстав для зустрічі Путіна і Зеленського нема, - Пєсков

Пєсков переконує, що робота на Донбасі ведеться активно, і "там працює багато-багато тисяч людей".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
у Маріуполь,
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
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06.09.2022 14:10
+15
Хорошая цель для Хаймарс, а его координаты сольют коллеги из фсб
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06.09.2022 13:58
+13
Круто, со спутника притулы выследить и накрыть этот кусок плешивого говна
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06.09.2022 13:59
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поїздку Путіна на Донбас karlika slivajut
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06.09.2022 13:56 Відповісти
у Маріуполь,
на Міжнародний трибунал,
у кайданках,
як головного звинуваченого у геноциді українського народу
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06.09.2022 14:10 Відповісти
В клетке
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06.09.2022 14:27 Відповісти
На лафете.
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06.09.2022 16:14 Відповісти
Кафе Сєпар ласкаво запрошує, як раз мізки захара відтерли з долівки і люстру поміняли на більш потужну.
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06.09.2022 15:33 Відповісти
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06.09.2022 15:46 Відповісти
«Кемпфе мит мир алляйн, веренд дес штартс верден вир унс нихт бешиссен. Маэстро».(Выходи драться один на один, на взлёте бить не будем. Маэстро»
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06.09.2022 14:12 Відповісти
Повір, на те, щоб його час прийшов, чекає величезна кількість людей. Тому, ми з вами, "браття"
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06.09.2022 13:57 Відповісти
Хорошая цель для Хаймарс, а его координаты сольют коллеги из фсб
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06.09.2022 13:58 Відповісти
Дубля відправить...
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06.09.2022 15:04 Відповісти
Круто, со спутника притулы выследить и накрыть этот кусок плешивого говна
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06.09.2022 13:59 Відповісти
Со спутника притулы видно только куда 15 лямов ушли
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06.09.2022 14:08 Відповісти
Через Притулин супутник ЗЕ слідкує за Порошенком
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06.09.2022 14:14 Відповісти
Тихо. Не палимся
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06.09.2022 14:28 Відповісти
Вам все *** не так,уже чел. постарался,все резрулил, и все равно гавно!!! Что ты конкретно сделал???
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06.09.2022 15:03 Відповісти
Він копі пейстить висери свої
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06.09.2022 15:11 Відповісти
Робить нам нічого чи що? Вони якщо поїздку й організують то пришлють "попу резиновую" Їх у них кілька штук На них витрачать снаряди?
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06.09.2022 16:54 Відповісти
Чом би й ні, я наприклад ніколи на бачив як шкварчить рєзіновая попа
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06.09.2022 17:50 Відповісти
Купи в "секс-шопі" ляльку надувну, підпали, подивися та оціни результат Такий самий буде, коли ми витратимо купу *********** на чергового актора-двійника
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06.09.2022 17:54 Відповісти
Поїде. На лафєтє.
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06.09.2022 14:00 Відповісти
вперед ногами
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06.09.2022 14:01 Відповісти
Там уже наши контрнаступают и на Донбассе. Тем что кацапы под ноль сносили села они себя и подставили, так как кацапам тоже приходится оборонятся среди руин, а при условие того что наша арта очень точная, кацапов хорошо можна мочить. Вообщем поимели себя свинопсы в резиновую попу
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06.09.2022 14:00 Відповісти
правильно ли я понимаю, что весь Бамбас "садится" на 2х недельный карантин!?
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06.09.2022 14:00 Відповісти
і регулярні аналізи на глистів !

бункерний страшенно боїться гельминтів
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06.09.2022 14:16 Відповісти
"Когда придет время и достроят стол до Донбасса..."
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06.09.2022 14:26 Відповісти
Та чого б він їх боявся, вони ж родичі.
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06.09.2022 16:23 Відповісти
представляю, стоит такая рассейская бухая черномазая салдатня - насильники, убийцы, извращенцы, кто с ворованным одеялом, кто с телевизоров, кто тащит на спине стиралку - и мимо них, на рассейском лимузине проезжает куйло и так, приветственно машет наманикюренной ручкой... потом, такой, останавливает лимузин, вылазит наружу, шлёпает по грязи к ближайшему вжопучленцу, задирает ему гимнастёрочку и смачно целует в пузико
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06.09.2022 14:00 Відповісти
Российский лимузин - это оксюморон.
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06.09.2022 14:46 Відповісти
Уже 8 лет "развивацца" ударными темпами.
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06.09.2022 14:01 Відповісти
На *** він поїде Донецьк це українська теріторія ката ніхто не звав
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06.09.2022 14:02 Відповісти
І бункерне ХЛО, і його вуса - всі побувають на Донбасі. В клітці. Судитимуть цих паскуд в Маріуполі.
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06.09.2022 14:02 Відповісти
Це на який-такий "данбас" поїде Цар Владімір Сортирний?
Людина, яка зі своїми "соратниками" зустрічається за 6-метровим столом і сірить у мобільний сортир, значить поїде на донбас, де війна, розруха, повно мін і завжди стріляють...?
Ну-ну, йому декорації "данбасу" збудують біля бункера, а добмасчан, як і зазвичай, зіграє спец-трупа дипломованих артистів Федеральної Служби Охорони.
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06.09.2022 14:03 Відповісти
Поки у Кремлі будуть вирішувать, коли саме "Путін" буде їхать на Донбас, може виявиться, що їхать НІКУДИ! Бо чергова "деескалація" може привести до того, що і з Донбасу орки підуть - як пішли з Полісся!
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06.09.2022 17:05 Відповісти
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06.09.2022 17:07 Відповісти
б-г-г.... в своем бункере туда ехать будет?
писков пи*дит, как дышит... ))
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06.09.2022 14:03 Відповісти
https://www.facebook.com/100004465363548/videos/798160268208192
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06.09.2022 14:04 Відповісти
От коли багато-багато тисяч людей вириють тунель від бункера плєшивого чорта до дамбасу тоді і буде поїздка.
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06.09.2022 14:04 Відповісти
Вперед ногами
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06.09.2022 14:06 Відповісти
будут возить урну с прахом по всем городам и весям Украины.
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06.09.2022 14:07 Відповісти
Неужели свой ставку Вервольф, как у Гитлера будет строить на дамбасе? Особенно насмешили что Рашка собирается отстраивать дамбас. Все что росийские нацисты на дамбасе делают это зачищают следы своих преступлений и массовых убийств. Тысячи разбомбленных домов разровняют с землей, построят несколько новых зданий для чекистов, и завезут с дальних глубин Рашки всякую мразоту, которой будут рассказывать что Мариуполь это было маленькое село без заводов и фабрик, а пришли асвабадители и построили здесь новые дома и жизнь наладилась
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06.09.2022 14:08 Відповісти
Что бы ни строили русские - у них всегда получаются бараки и вышки с автоматчиками по периметру.
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06.09.2022 14:48 Відповісти
Нехай прихватить з собою проффесора і бамбасяни стрибатимуть від радощів.
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06.09.2022 14:09 Відповісти
В Енакиево до сих пор любят и ностальгируют по Януковичу, и верят, что Батя еще вернется
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06.09.2022 14:23 Відповісти
Конечно вернется. Там и посидит и схороним в терриконе.
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06.09.2022 14:55 Відповісти
Разве что в клетке с конвоирами, будут возить его по следам преступлений.
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06.09.2022 14:10 Відповісти
Вперед ногами!
У білих тапках !
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06.09.2022 14:11 Відповісти
а шо в бункері є кабінет "дАмбасс" ?
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06.09.2022 14:12 Відповісти
Так, коли прийде час, з вусатим тут не посперечаєшся. Цікаво, коли прийде час, цього кремлівського йолупа із столом разом ховатимуть? Ковід в наступному житті ніхто не скасовував...
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06.09.2022 14:12 Відповісти
это ссыкло приедет на донбасс? разве что в гробу в турне по украине
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06.09.2022 14:13 Відповісти
Говорят , Гитлер тоже приезжал в Запорожье, ну я слышал такую байку,
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06.09.2022 14:13 Відповісти
Це не байка, він дійсно був там і ледь не потапив в полон.
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06.09.2022 14:29 Відповісти
Интересно, надо почитать
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06.09.2022 18:15 Відповісти
Воно оте ***** може й приїде на Український Донбас, але тільки за однієї умови - КОЛИ РАК НА ГОРІ СВИСНЕ!
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06.09.2022 14:14 Відповісти
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06.09.2022 14:25 Відповісти
Когда рак в поле свиснет
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06.09.2022 14:42 Відповісти
То что Песков сомневается, или не сомневается - абсолютно ничего не значит. Путин может посетить Донбасс как осуждённый. Чтобы в Донецке его повесили. Или посадили в донецкую тюрьму.
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06.09.2022 14:15 Відповісти
Пусть в очередь на визу записывается.
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06.09.2022 14:15 Відповісти
Нехай ***** спочатку у своїх кацапсячих ****** зробить кацапобидлу більш-менш достойне життя, а потім патякає про якийсь бамбас.
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06.09.2022 14:17 Відповісти
Та який там Донбас, коли для ***** вже й Крим - табу.
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06.09.2022 14:18 Відповісти
Последний аргумент царя... Никуда этот ботоксный старикашка не поедет. Оно своего ближайшего окружения ссытся за длинным столом.
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06.09.2022 14:20 Відповісти
партизани чекають,

це тіпа реклама яка чудова параша?
спочатку кидають 500 кг бомби а потім все «розвивають»?
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06.09.2022 14:20 Відповісти
не на часі
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06.09.2022 14:21 Відповісти
От би американці не соплі жували, а дали тишком-нишком ATACMS.
В світ нарешті позбавився від ботоксної тварюки, без зайвого шуму.
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06.09.2022 14:22 Відповісти
не все озброєння передчасно афішується, амеріканці визнають поставку ATACMS пізніше, це не проблема
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06.09.2022 15:11 Відповісти
Як би так, то вже були результати застосування цієї зброї.
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06.09.2022 15:20 Відповісти
А може й були - просто після вибуху залишків ракети не залишилося!
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06.09.2022 17:08 Відповісти
Саме час буде запєрдохать нарешті *****.
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06.09.2022 14:24 Відповісти
Пришлють двійника, який буде обозначать сцаря!
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06.09.2022 14:26 Відповісти
"Придет время... придут ATACAMS ... " Ждем!
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06.09.2022 14:27 Відповісти
Брат Арестовича? Байки розказує.
Та бункерному охоронців з валізами не вистачить, щоб екіпіруватись для поїздки під наші удари. Біоматеріалом загадить все на багато місяців наперед.
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06.09.2022 14:27 Відповісти
HIMARS з MGM-140 ATACMS буде готове чергувати
Лиш би супутник Притули не підкачав
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06.09.2022 14:29 Відповісти
В клєтку і возити як звіра напоказ.
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06.09.2022 14:30 Відповісти
судить шоблу будем в Мариуполе, когда придет время. Правда, плешивый, вряд ли доживет
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06.09.2022 14:37 Відповісти
маю бажання, що це буде останній шлях...
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06.09.2022 14:38 Відповісти
путлєр, бавовнятко чекає!
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06.09.2022 14:43 Відповісти
За його словами, "і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти Джерело: https://censor.net/ua/n3365405

Угу, так само як і запевнення, що рашистську армію українці будуть зустрічати з квітами
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06.09.2022 14:45 Відповісти
"і будівництво ведеться, і вводяться нові об'єкти, вживаються енергійні заходи для відновлення всіх систем життєзабезпечення - це і водопроводи, і енергопостачання, соціальні об'єкти".

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!
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06.09.2022 14:46 Відповісти
Да не поедет оно на Донбасс, оно из бункера редко вылазит и даже в Белгород обосрется прилететь. На него теперь охотится много разных хороших людей.
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06.09.2022 14:50 Відповісти
українські Хаймарси з нетерпінням чекають
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06.09.2022 15:05 Відповісти
Гітлер під час 2 Світової не боявся.... їздив по захоплених територіях... будував плани, ставки... і що воно йому дало???? пуйло відрізняється від Гітлера паталогічним страхом... і їздить боїться, і кінець буде таким же позорним...
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06.09.2022 15:08 Відповісти
Та там ціле "турне буде...
""
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06.09.2022 15:18 Відповісти
Боевая гномиха на ходулях срущая в чемодан, срет в штаны с бункера вылезти, на Донбасс эта ***** собралась ехать, памперсов не хватит у сморчка 😅
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06.09.2022 15:22 Відповісти
хай путіна там і повісять, на бомбасі.
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06.09.2022 15:28 Відповісти
Пєсок хоче знищення Путіна, це сигнал
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06.09.2022 15:30 Відповісти
ждём
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06.09.2022 15:38 Відповісти
Ага. ***** поїде на Донбас підписувати у вагоні капітуляцію Роісі.
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06.09.2022 15:49 Відповісти
Коли рак на горі свисне, коли в четвер пройде дощ -так зразу.
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06.09.2022 16:04 Відповісти
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06.09.2022 16:10 Відповісти
щось прогнило в кремльовском королевстві
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06.09.2022 16:11 Відповісти
Хай приiзджае , хаймарси вже ждуть падлу
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06.09.2022 16:22 Відповісти
Сподіваюсь, коли прийде час, його повісять на площі Свободи в Маріуполі. Разом з піськовим, соловьйовим та скабєєвой.
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06.09.2022 16:35 Відповісти
С таким же успехом я могу анонсировать свой полет на Марс - Коли час прийде
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06.09.2022 16:43 Відповісти
писюн, ні чого не переплутав? В Україну на Донбас, чи в Гаагу???
На Донбас, ну ні як не встигне. писюн, не хай ***** їде на куй, та дивись щоб не вийшло як з "маацваабадом", жаліли коли пішли не накуй!
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06.09.2022 16:55 Відповісти
путак до кобзона поїде, а не на Донбас
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06.09.2022 21:52 Відповісти
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07.09.2022 08:29 Відповісти
 
 