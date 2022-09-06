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Зеленский об ударах по Харькову и Кривому Рогу: Оккупантов ожидает возмездие

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

За каждый удар российских оккупантов ожидает возмездие и справедливое наказание.

Об этом пишет в Фейсбуке президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередные ракетные удары страны-агрессора по украинским городам. Утром в Харькове разрушено многоквартирное здание в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге произошел пожар на нефтебазе", - написал он.

"За каждый удар оккупантов ожидает возмездие и справедливое наказание. Скрыться не удастся никому. А мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломать", - добавил глава государства.

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Топ комментарии
+14
Закидаешь ПИД..рашу асфальтом в 3-5 раз дороже стоимости или развеселишь до смерти на корпоротивах в стрингах с Елдаком, Черт Оманский...
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06.09.2022 14:46
+8
Мабуть вони на Мертвому морі приймають лікувальні процедури.
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06.09.2022 14:37
+7
Як вони осмілились пулять по Вавиній вотчині.
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06.09.2022 14:32
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Як вони осмілились пулять по Вавиній вотчині.
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06.09.2022 14:32 Ответить
Тем более там дядя Саша и тетя Римма
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06.09.2022 14:33 Ответить
Криворожці вже забули хто то такі були з 24.02.
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06.09.2022 14:35 Ответить
А всі українці хочуть щоб Вовочка воз'єднався з родиною
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06.09.2022 14:38 Ответить
В том смысле что родители приедут сюда к нему отсижывать срок вместе?
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06.09.2022 14:40 Ответить
Мабуть вони на Мертвому морі приймають лікувальні процедури.
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06.09.2022 14:37 Ответить
дядя Саша и тётя Рима уже давно на земле обетованной т.е в Изгаиле
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06.09.2022 16:19 Ответить
Посади єрмакаце буде добра розплата.
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06.09.2022 14:33 Ответить
І якою буде твоя відплата? Може 95 квартал засмішить до смерті кацапів, чи вдариш по Пу...ну спотвореним законом про САП?
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06.09.2022 14:33 Ответить
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06.09.2022 14:35 Ответить
С Харькова точно будет. Уже мокшанских бандитов зарядили.
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06.09.2022 14:36 Ответить
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06.09.2022 14:36 Ответить
Ага, "мстя" буде жахлива , відправить туди спецрозділ 95квартал!
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06.09.2022 14:41 Ответить
Закидаешь ПИД..рашу асфальтом в 3-5 раз дороже стоимости или развеселишь до смерти на корпоротивах в стрингах с Елдаком, Черт Оманский...
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06.09.2022 14:46 Ответить
гимн РыФы на рояле без рук сыграешь?
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06.09.2022 14:48 Ответить
Типа глаголом спалит всю свою любимую Мацковию..что даже не останется павильонов на мосфильме где снимали вонючих Сватов с донбасским наречием... похожим на Феньку Достоевского...
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06.09.2022 14:48 Ответить
Це ми вже чуємо ще з Бучі і Краматорська. То коли ж ця відплата наступить?
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06.09.2022 14:55 Ответить
Коли дєрьмаку черговий чумадан занесуть.
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06.09.2022 14:56 Ответить
Мама римма в какой пятиэтажке пирожки печёт? А,ну да .. её же след давно простыл вместе с папой.
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06.09.2022 14:55 Ответить
Злые языки кажуть шо ЗеКодломоский начал собирать третий мильярд доляров...Первый наковырял быстро на баблосах Ковидных, второй на асфальте и гигантском строительстве...Гигантомания в Сссре сдохла не родившись...один БАМ чего стоить...🤣🤣🤣третий ярд на гуманитарке набежал и прочих военных и зерновых махинациях...
Зе круче путлера...зуб даю...
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06.09.2022 14:58 Ответить
И собака помнит, кто ее кормит.
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06.09.2022 15:22 Ответить
наверно это война никогда не закончиться(((((((((((((((((((((((((((((((((((
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06.09.2022 15:01 Ответить
Уважаемые коментирующие,ваш юмор по поводу,мамы и папы Зеленского неуместен.Они с начала войны,живут в Израиле.Говорят сын купил хату,человеком он был богатым и до булавы.Недавно спорил с свидетелем квартала....Так она на мой аргумент,что повывозили семьи до войны,включая боневтика,сказала....А ти шо придурок,так би не зробив????....Короче,нема питань.....Сюр((((
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06.09.2022 15:07 Ответить
Теперь не сдаст свою виллу в Италии кацапам даже за 100 тыс евро в месяц!
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06.09.2022 15:07 Ответить
Когда они бьют по нашим воинам, они получают отплату по полной. А когда по жилым домам и мирным людям, ещё не по одному дому в рф не прилетело, никакой отплаты, ещё не было. И не будет к сожалению. В этом наше горе, как терпилы.
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06.09.2022 15:18 Ответить
Чергова "поліська деескалація"?
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06.09.2022 15:46 Ответить
Тобі і Єрмаку цього не відбутися
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06.09.2022 15:33 Ответить
А як же: "...главнає пєрєстать стрєлять..." ?
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06.09.2022 15:37 Ответить
Мститель языком,пустобрех зеленый.
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06.09.2022 15:40 Ответить
Йде на передок? Шолом вже пошили?
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06.09.2022 15:50 Ответить
До речі, МОЗ вже набирає бригади дозиметристів у медустановах. Від кандидатів вимагають письмової згоди на роботу у зоні радіоактивного зараження ....в районах біля ЗАЕС. Таке враження,що досягнуто домовленість з )(уйлом організувати на ЗАЕС Чорнобиль-2.....
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06.09.2022 16:03 Ответить
Відповіси як за теракт 24серпня?
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06.09.2022 17:25 Ответить
Зеленський про удари по Харкову й Кривому Рогу: На окупантів чекатиме відплата Джерело: https://censor.net/ua/n3365415 -

ЛІЧНО ПРИЄДЄТ І ДАСТ КОНЦЄРТ С КВАРТАЛОМ 95
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08.09.2022 18:39 Ответить
 
 