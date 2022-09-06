Травля на работе: Рада планирует установить административную ответственность за моббинг

В Украине планируется установить административную ответственность за моббинг.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующий законопроект в первом чтении сегодня проголосовала Рада.

"Речь идет о травле работников на их рабочем месте со стороны коллег, подчиненных или руководства. В частности, совершение моббинга (травли) влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов", – объяснил парламентарий.

В то же время деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.

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