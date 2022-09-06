Травля на работе: Рада планирует установить административную ответственность за моббинг
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине планируется установить административную ответственность за моббинг.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующий законопроект в первом чтении сегодня проголосовала Рада.
"Речь идет о травле работников на их рабочем месте со стороны коллег, подчиненных или руководства. В частности, совершение моббинга (травли) влечет наложение штрафа от ста до ста пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов", – объяснил парламентарий.
В то же время деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное группой лиц или повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влечет наложение штрафа от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов.
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командувачаконцерву 🤑
крім того - в нас такі суди, що не доведеш...ті факти мобінгу..
звільнить тоді керівництво борзого працівника..ще за статтею..наприклад - за прогули, а ті ж самі колеги підпишуть всі ліві акти..
закон для галочки..чекаймо на прецидент у Верховному суді
Мавпи тупорилі. Якщо є українське слово "цькування", то навіщо ви тягнете іноземні слова да ще й ті, які є взаємозамінниками?
От реально, коли чую стекхолдерів щодо їх кейсів, виникає пекельне бажання уїбати цих папуасів чимось важким.
До чого ж співуча ця піджин-юкрейн!