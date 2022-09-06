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Новини Політика України
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Цькування на роботі: Рада планує встановити адміністративну відповідальність за мобінг

Новини Цензор.НЕТ Політика України

робота

В Україні планують встановити адміністративну відповідальність за мобінг.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт у першому читанні сьогодні проголосувала Рада.

"Йдеться про цькування працівників на їхньому робочому місці з боку колег, підлеглих чи керівництва. Зокрема, вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин", - пояснив парламентар.

Водночас діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Зеленые готовятся чтобы их просто не пиз..дили прямо в Раде.
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06.09.2022 16:01
+7
И как доказать шо табой играют в боулинг?
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06.09.2022 15:56
+5
Кизда Арестовичу?
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06.09.2022 15:53
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Правила форума Рада форумчан
да, это очень важно!
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06.09.2022 15:53 Відповісти
найбільше нині на роботі цькують головнокомандувачаконцерву 🤑
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06.09.2022 16:29 Відповісти
Кизда Арестовичу?
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06.09.2022 15:53 Відповісти
Хотів написати, що більше не буду ображати місцевих ботів, але дочитав і там лише "з боку колег".
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06.09.2022 15:54 Відповісти
И как доказать шо табой играют в боулинг?
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06.09.2022 15:56 Відповісти
Булінг у школах, мобінг у трудових колективах...Всі вічно когось чмирять... Така людська природа...Хоча якщо працівники завантажені роботою, а не тиняються по курилках, ганяють чаї з кавою, плетуть інтриги і розводять чутки, то й мобінгу не буде..
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06.09.2022 15:59 Відповісти
в колективах бувають працівники, які невигідні керівництву і яких важко звільнити, а за статутом, наприклад, неможливо..ото вдаються до таких схем цькування
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06.09.2022 16:04 Відповісти
Зеленые готовятся чтобы их просто не пиз..дили прямо в Раде.
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06.09.2022 16:01 Відповісти
ще довести треба..

крім того - в нас такі суди, що не доведеш...ті факти мобінгу..

звільнить тоді керівництво борзого працівника..ще за статтею..наприклад - за прогули, а ті ж самі колеги підпишуть всі ліві акти..

закон для галочки..чекаймо на прецидент у Верховному суді
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06.09.2022 16:02 Відповісти
Наша влада - це олігархічна окупація, подібні закони тільки для того щоб в освітніх та правоохоронних закладах можно було звільнити за брехливий "мобінг" тих працівників які розуміють що державу роздирають крадії та геноцидники та не стають на коліно перед її власниками: Беней, Ахметовим Пінчуком та іншими.
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06.09.2022 16:33 Відповісти
не тільки в тих установах, в будь яких
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06.09.2022 18:46 Відповісти
Саме так, ієрархія проникания в будь-які структури почалась задовго до другої УНР... Зараз про "державність" зовсім немає сенсу говорити... Тому ці сінапси управління - тільки для укорінення управляння ЗЛА для подальшого геноциду... Якщо ви розумна людина і у вас в голові є питання на які ви не знайшли риторичні відповіді, побажаю вам вижити с тим що буде через пару років чи десятиліть: здвиг осі Землі, перекат воді з океанів по суші і тривалий голод. Виживая в таких умовах тільки ті що на горах, або на Сибірській платформі вище 450м над рівнем моря. Саме тому тільки у слов'янства зосталась "пам'ять" про назву нашого спутника Місяць чи прислів'я на кшталт "хоч камні з неба" чи "порятунок втопаючих - справа самих утопаючих". дуже багато інформація по цьому поводу яка скривається вид людей, нав'язуючи іншу риторику проживання та проблеми для "розсусолювання"... Гляньте на факти, які спочатку покажуться як фантастика, але факти того що у нас під ногами: Глина - пісок (на справді ці все той же Si (сілицій) ріжного розміру... розповсюдженній рівномірними шарами по Землі... докладніше на каналі ютубу Neo History. Бажаю нам розквіту!
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06.09.2022 20:42 Відповісти
Так ... Хе-хе. Куда жаловаться? Меня начальство вечно цькует за пьянку, опоздания и невыполнение должностных обязанностей. Щас я им отвечу
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06.09.2022 16:09 Відповісти
Трахни еще секретаршу шефа,а то список не полный
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06.09.2022 16:12 Відповісти
Она уже с дворником трахалась. Нипайдет
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06.09.2022 16:18 Відповісти
Це закон для Дермака придумали. Він на цензорі піддається шаленому мобінгу, особливо в коментах.
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06.09.2022 16:14 Відповісти
Долгожданный законишко. Тупей ещё тупее
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06.09.2022 16:42 Відповісти
Керівник буде жалітися, що, його працівники ********. Отак буде. Безкорисний закон.
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06.09.2022 18:02 Відповісти
Які ж ми ніжні! А які суто «українські» слова знають - булінг, мобінг. Це саме те що наразі потрібно для перемоги? Гончаренко перетворюється у звичайнісіньке тріпло!
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06.09.2022 18:13 Відповісти
відволікають увагу..он засідання ради вже не транслюються..тепер хз, що вони там творять..доречі - гроші, що у бюджеті на ті довбоканали закладені, можна відправити на потреби ЗСУ
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06.09.2022 18:48 Відповісти
Цуко... А булінг це не мобінг?

Мавпи тупорилі. Якщо є українське слово "цькування", то навіщо ви тягнете іноземні слова да ще й ті, які є взаємозамінниками?

От реально, коли чую стекхолдерів щодо їх кейсів, виникає пекельне бажання уїбати цих папуасів чимось важким.
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06.09.2022 19:34 Відповісти
Мобінг...
До чого ж співуча ця піджин-юкрейн!
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06.09.2022 19:40 Відповісти
 
 