Цькування на роботі: Рада планує встановити адміністративну відповідальність за мобінг
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В Україні планують встановити адміністративну відповідальність за мобінг.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний законопроєкт у першому читанні сьогодні проголосувала Рада.
"Йдеться про цькування працівників на їхньому робочому місці з боку колег, підлеглих чи керівництва. Зокрема, вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин", - пояснив парламентар.
Водночас діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
Будь ласка, зачекайте...
командувачаконцерву 🤑
крім того - в нас такі суди, що не доведеш...ті факти мобінгу..
звільнить тоді керівництво борзого працівника..ще за статтею..наприклад - за прогули, а ті ж самі колеги підпишуть всі ліві акти..
закон для галочки..чекаймо на прецидент у Верховному суді
Мавпи тупорилі. Якщо є українське слово "цькування", то навіщо ви тягнете іноземні слова да ще й ті, які є взаємозамінниками?
От реально, коли чую стекхолдерів щодо їх кейсів, виникає пекельне бажання уїбати цих папуасів чимось важким.
До чого ж співуча ця піджин-юкрейн!