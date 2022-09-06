Цькування на роботі: Рада планує встановити адміністративну відповідальність за мобінг

В Україні планують встановити адміністративну відповідальність за мобінг.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний законопроєкт у першому читанні сьогодні проголосувала Рада.

"Йдеться про цькування працівників на їхньому робочому місці з боку колег, підлеглих чи керівництва. Зокрема, вчинення мобінгу (цькування) тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин", - пояснив парламентар.

Водночас діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягне за собою накладення штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

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