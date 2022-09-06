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Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

орбан

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых блоков санкций ЕС против России, если трех российских олигархов не исключат из "черного" списка.

Об этом говорится в материале брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники журналиста рассказали, что Будапешт призывает исключить из санкционного списка Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

В настоящее время список ЕС состоит из 1217 физических лиц и 108 организаций РФ. В течение года его расширяли, поскольку Брюссель ужесточил ограничительные меры в отношении Москвы в связи с военной агрессией против Украины.

И Усманов, и Авен попали в список в конце февраля.

Кроме этого, Венгрия также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли вести дела с некоторыми российскими банками, которые находятся под санкциями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрию считают в ЕС "троянским конем" России, - Politico
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Топ комментарии
+81
та викиньте це гамно вже з ЄС, ще з всякими чмошніками церемонитись
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06.09.2022 16:34
+63
Яка деградація ЄС. Мадьярська срань витворяє що хоче по заказу кацапні.🤦
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06.09.2022 16:36
+38
угорщина-це така сама срань як опжд в нас
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06.09.2022 16:37
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Ага
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07.09.2022 01:07 Ответить
Думаю його скоро забанять. Чорт москальський, їхні зараз на фронті добре в рот беруть, по самі гланди.
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07.09.2022 00:55 Ответить
О да Ведь зебанутые еще за Марик не ответили
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07.09.2022 01:08 Ответить
Не реагируйте, у этого тролля исключительно скотска сущность.
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07.09.2022 02:00 Ответить
Я в другому не голосував. Смійся.
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06.09.2022 17:45 Ответить
Та срати я на тебе хотів,мавпа зелена. І чим вас тільки роблять?🤦
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06.09.2022 17:48 Ответить
З огляду на твою здатність вести аргументований діалог, мавпа тут саме ти. Така смердюча, з червоною сракою, яка з неї пальців не виймає... зате дуже сумними, майже людськими очима. Шкода тебе. Була б цукерка, дав. Та, схоже, ти вже смокчеш іншу.
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06.09.2022 17:56 Ответить
Тогда какое право голоса ты имеешь? Ты его просрал.
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06.09.2022 22:45 Ответить
Ти просто достатньо тупий, щоб не витрачати час на пояснення.
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07.09.2022 00:23 Ответить
Скажи прямо, не подставляя Зе, ответить не могу, бо прийдет бакланов и даст по башке
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10.09.2022 00:33 Ответить
Кацап detected. Пішов в слід за кораблем чорт *****№й.
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07.09.2022 00:24 Ответить
Модератор баньте кацапа будь ласка
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07.09.2022 00:39 Ответить
Так я только за Модератор, забаньте Юру
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07.09.2022 00:50 Ответить
А як так сталося що Атрошенко став міським головою від солідарності, а перед тим 2014 у складі ригів голосував за диктаторські закони
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06.09.2022 17:37 Ответить
брешеш, зебіле. Атрошенко балотувався від власної партії "мій дом". Виграв в чесній (по підрахункам голосів) конкуренції, в т.ч. з пердставником Євросолідарності.
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06.09.2022 20:04 Ответить
Пардон чмоня, але це особливо щось міняє. Ось витяг

2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.

Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»
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06.09.2022 20:15 Ответить
дебіл, ти хоч розрізняєш, що таке "блок партій" і партія ЄС? Які взаємозобов'язання між партіями в блоці?
Не розрізняєш.
В хлам закрийся, уродина!
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07.09.2022 10:38 Ответить
Ааа. ето другое . Не ганьбись, там перебіжчеків було від ригів дофіга. Забув як колись гончаренко просував руссссскій язик? артур герасимов у якого безлер працював водієм . Продовжувавти ?
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07.09.2022 11:16 Ответить
Сподобалося? Я можу ще цікаві факти з його біографії надати. Передавай привіт сивому
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06.09.2022 20:19 Ответить
здохни, кацапура Димида
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07.09.2022 10:39 Ответить
Всю цю інформацію ти можеш перевірити сам чмоня. Якщо вона тобі не подобається це вже твої проблеми
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07.09.2022 11:10 Ответить
З іншого боку, дивно таке читати від представника ображеної меншості (25%), який тут регулярно сере на 73 % зебілів і хає всі принципи демократії. Будь послідовним.
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06.09.2022 16:58 Ответить
Ето другоє. Він вас зараз обізве зеботом, згадає усілякі висери з новин 5 каналу і все.
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06.09.2022 17:04 Ответить
Ну так. А що ще йому лишається.
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06.09.2022 17:07 Ответить
Мене тут одна дискусія з фанаткою шоколадного просто шокувала. Я їй кажу що треба змиритися з порозкаю на виборах бо більшість обирає, так працює демократія. Вона на це каже: слухати треба меншість. Після цього мене просто розірвало, я регатов у голос. Смішніше ще було через те що під ніком у неї прапор США.
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06.09.2022 17:19 Ответить
Ну насправді в США це зроблено грамотно і пересічний громадянин там не обирає президента. Президента США обирає меншість з населення: колегія виборщиків.
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06.09.2022 17:57 Ответить
Как у вас в голове насрано... Таки вы нихрена не знаете о избирательной компании США
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06.09.2022 18:13 Ответить
Там все залежить у скількох штатах ти переміг, але в кожному ти маєш отримати більшість. США це по суті федерація, у нас це вологі фантазії рашистів були.
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06.09.2022 18:16 Ответить
Вы таки про Алоизыча? Или Муссолини? А может про выборы в Китае? Или в сырысыр?
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06.09.2022 18:15 Ответить
Висрався? І все.
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06.09.2022 17:19 Ответить
одного понять не могу...как может один член ( во всех смыслах этого слова) заблокировать коллективное решение??? может что-то надо менять в Уставе этой организации??? особенно впечатляет, когда рашка могла заблокировать любое решение, направленное шобы приструнить рашку... это как можно понять???
по-моему, демократия, это не саботаж или диктат одного-двух андонов !!!
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06.09.2022 16:46 Ответить
osj...divites ce prosto MARAZM
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06.09.2022 16:52 Ответить
В сім'ї не без виродка
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06.09.2022 16:46 Ответить
за таке нада бить
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06.09.2022 16:48 Ответить
Угорщина начебто досягла дна.... але потім знизу постукали
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06.09.2022 16:49 Ответить
Чому Угорщина до сих пір є членом ЄС
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06.09.2022 16:49 Ответить
Резиновая жопа Орбан...
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06.09.2022 16:50 Ответить
орбан осмілів після візиту до ху...йла під прикриттям похорон горбатого. може нах з Євросоюзу і будеш "блокувати" рішення кремля?
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06.09.2022 16:51 Ответить
дивно що Україна в особі зе-команди носиться з мадярами ,як з мацою....закрити обидва мадярогенконсульства,закрити прикордонні переходи на кордоні, арештувати активістів мадяроконтор в Береговому,затребувати від Мадярщини репарації за звірства хортистів в Україні під час війни,відкликати посла......
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06.09.2022 16:52 Ответить
очевидно,русня перед нападом обіцяла цим хортистам Закарпаття....
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06.09.2022 16:56 Ответить
Украина вообще никак не реагирует на вылазки Орбана. А надо бы и жестче.
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06.09.2022 16:58 Ответить
@ GT a3f6430a

>Украина вообще никак не реагирует на вылазки Орбана. А надо бы и жестче.

Іще «жостче» мовчати? А як це?
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06.09.2022 23:16 Ответить
адвокаты дьявола...
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06.09.2022 16:52 Ответить
Это очень яркийй пример как через своего коллаборанта ты можешь полностью заблокировать работу всей системы.ЕС надо немедленно приостановить членство Венгрии в ЕС.
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06.09.2022 16:56 Ответить
Венгрией реально управляет давний братан путлера Семен Могилевич, агент СВР рабZeи с более чем 30 летним стажем...
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06.09.2022 16:59 Ответить
Ну типа Индюкович и его сын Саша Стоматолог в Украине...недавно...точна такой в Венгрии сегодня Семён Могила...
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06.09.2022 17:02 Ответить
А может лучше ввести санкции против ************* Орбана?
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06.09.2022 17:02 Ответить
Было время Украиной управлял Йосиф Кабздон...редкий негодяй...без его согласия... Мыкола Янавич не подписывал ни одного финансового документа...
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06.09.2022 17:06 Ответить
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06.09.2022 17:38 Ответить
Ты под чем?)
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06.09.2022 17:59 Ответить
Петра Авена "величайший" уже исключил, как и Фридмана, выдав ему паспорт Украины. А вы говорите венгры, тут жОпа Елдака рулит, барыгую паспортами для хороших руССких.
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06.09.2022 17:16 Ответить
Я так думаю что и Роман Абрамович стал украинцем совсем недавно...Зе отмазал Рому от санкций Госдепа...причем за приличное бабло...
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06.09.2022 17:20 Ответить
Боюсь, що ці 73 відсотка ще з України, зроблять угорщину... Навіть зараз зЕлохський з "95", дають концерти у Раді, за наказом "Народа" Ігоря Валер'яновича ...
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06.09.2022 17:21 Ответить
Семёну Могилевичу в Украине по факту принадлежит десятка 4 предприятий и фирм через подставных хмырей типа щирих украинцев...
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06.09.2022 17:24 Ответить
Про Україну зовсім недавно говорили , що ніхто без Могилевіча не чихне.

треба придивиться к Бене і Могилевичу - може вони разом працюють
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06.09.2022 17:28 Ответить
Могилевич десь у Сочі живе - за ним американці полюють
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06.09.2022 17:29 Ответить
Працюють и давно...просто...про Могилу згадав...
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06.09.2022 17:33 Ответить
Яхту Романа Абрамовича самую дорогую среди всех крыс путлера ищет Интерпол...за подвиги Ромы в Испании и неуплату налогов...
Яхту Ромы спрятал Эрдоган у острова Бодрум...
Жизнь у бандюков не позавидуешь...🤣🤣
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06.09.2022 17:30 Ответить
з угорцями розберемось пізніше, як і з бульбашами
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06.09.2022 17:31 Ответить
І довго ЕС буде терпіти це лайно?
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06.09.2022 17:33 Ответить
Одесский бандит лихих 90-х Леня Длинный много чего рассказал про политику Братскую...рабZeи и Украины в те годы ..ее понять сложно . Но можно ..главное не ошибиться кто кого мочил и выжил тогда...30 лет назад ..
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06.09.2022 17:38 Ответить
З'їздив на похорон до харбачова ,отримав методички.
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06.09.2022 17:53 Ответить
Угорці не заслуговують бути в ЄС... Нах. їх з рляжа!
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06.09.2022 18:05 Ответить
Проститутки уже не шифруются а американский дедушка обдристался и не реагирует
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06.09.2022 18:12 Ответить
Эта пидаровенгрия туда пришла , чтобы там только деньги выпрашивать и срать налево и направо?
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06.09.2022 18:45 Ответить
Нічого собі!

Угорщина вже напряму захищає російських олігархів?

А можна цю угорську владу визнати продавшуюся росії, і відібрати у угорщини право голосу аж поки там влада не поміняється?
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06.09.2022 18:51 Ответить
Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Це ж самі головні путінські олігархи.

З чого б угорщина так за них хвилювалась?

Орбан спалився, що напряму працює на путіна.
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06.09.2022 18:53 Ответить
Венгрия хочет стать спонсором терроризма ?
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06.09.2022 19:45 Ответить
Может проще рассмотреть вопрос об исключении Угорщины из ЕС, чем постоянно "уговаривать ее" следовать общей политики союза?
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06.09.2022 20:16 Ответить
Орбан шматок козла.
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06.09.2022 20:21 Ответить
Чого ж тут дивуватись прорашистській позиції Угорщини, адже вона з пітьмою однієї крові і з одної етнічної сім'ї, адже московію утворили фіно-угорські племена, які згодом стали себе називати рускімі.
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06.09.2022 20:46 Ответить
почему на них в суд не подать!? уже есть за что.
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06.09.2022 23:29 Ответить
сбу Ау!!! вы в курсе что главным "консультантом" зауральских циган (*******) является шуфрич, который на медне вернулся от туда и которого по странной "случайности" Оманский Осел держит главным цензором.
..
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07.09.2022 07:10 Ответить
Україні стало відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині, який містить антиукраїнські наративи.
Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати - єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія, напевно, не причетна.
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07.09.2022 10:41 Ответить
Чим аргументує зняття санкцій з цих олігархів?
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08.09.2022 11:25 Ответить
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