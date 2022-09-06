Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких блоків санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з "чорного" списку.

Про це йдеться в матеріалі брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники журналіста розповіли, що Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Зараз список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року його розширювали, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її військовою агресією проти України.

І Усманов, і Авен потрапили до списку наприкінці лютого.

Крім цього Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які наразі перебувають під санкціями.

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