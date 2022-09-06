УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
13 735 180
Угорщина (1326) санкції (6841) Євросоюз (7018) Йозвяк (138)

Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

орбан

Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких блоків санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з "чорного" списку.

Про це йдеться в матеріалі брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, інформує Цензор.НЕТ.

Співрозмовники журналіста розповіли, що Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Зараз список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року його розширювали, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її військовою агресією проти України.

І Усманов, і Авен потрапили до списку наприкінці лютого.

Крім цього Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які наразі перебувають під санкціями.

Читайте: Угорщина не планує вводити обмеження щодо видачі віз росіянам, - Сійярто

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+81
та викиньте це гамно вже з ЄС, ще з всякими чмошніками церемонитись
показати весь коментар
06.09.2022 16:34
+63
Яка деградація ЄС. Мадьярська срань витворяє що хоче по заказу кацапні.🤦
показати весь коментар
06.09.2022 16:36
+38
угорщина-це така сама срань як опжд в нас
показати весь коментар
06.09.2022 16:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ага
показати весь коментар
07.09.2022 01:07 Відповісти
Думаю його скоро забанять. Чорт москальський, їхні зараз на фронті добре в рот беруть, по самі гланди.
показати весь коментар
07.09.2022 00:55 Відповісти
О да Ведь зебанутые еще за Марик не ответили
показати весь коментар
07.09.2022 01:08 Відповісти
Не реагируйте, у этого тролля исключительно скотска сущность.
показати весь коментар
07.09.2022 02:00 Відповісти
Я в другому не голосував. Смійся.
показати весь коментар
06.09.2022 17:45 Відповісти
Та срати я на тебе хотів,мавпа зелена. І чим вас тільки роблять?🤦
показати весь коментар
06.09.2022 17:48 Відповісти
З огляду на твою здатність вести аргументований діалог, мавпа тут саме ти. Така смердюча, з червоною сракою, яка з неї пальців не виймає... зате дуже сумними, майже людськими очима. Шкода тебе. Була б цукерка, дав. Та, схоже, ти вже смокчеш іншу.
показати весь коментар
06.09.2022 17:56 Відповісти
Тогда какое право голоса ты имеешь? Ты его просрал.
показати весь коментар
06.09.2022 22:45 Відповісти
Ти просто достатньо тупий, щоб не витрачати час на пояснення.
показати весь коментар
07.09.2022 00:23 Відповісти
Скажи прямо, не подставляя Зе, ответить не могу, бо прийдет бакланов и даст по башке
показати весь коментар
10.09.2022 00:33 Відповісти
Кацап detected. Пішов в слід за кораблем чорт *****№й.
показати весь коментар
07.09.2022 00:24 Відповісти
Модератор баньте кацапа будь ласка
показати весь коментар
07.09.2022 00:39 Відповісти
Так я только за Модератор, забаньте Юру
показати весь коментар
07.09.2022 00:50 Відповісти
А як так сталося що Атрошенко став міським головою від солідарності, а перед тим 2014 у складі ригів голосував за диктаторські закони
показати весь коментар
06.09.2022 17:37 Відповісти
брешеш, зебіле. Атрошенко балотувався від власної партії "мій дом". Виграв в чесній (по підрахункам голосів) конкуренції, в т.ч. з пердставником Євросолідарності.
показати весь коментар
06.09.2022 20:04 Відповісти
Пардон чмоня, але це особливо щось міняє. Ось витяг

2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.

Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»
показати весь коментар
06.09.2022 20:15 Відповісти
дебіл, ти хоч розрізняєш, що таке "блок партій" і партія ЄС? Які взаємозобов'язання між партіями в блоці?
Не розрізняєш.
В хлам закрийся, уродина!
показати весь коментар
07.09.2022 10:38 Відповісти
Ааа. ето другое . Не ганьбись, там перебіжчеків було від ригів дофіга. Забув як колись гончаренко просував руссссскій язик? артур герасимов у якого безлер працював водієм . Продовжувавти ?
показати весь коментар
07.09.2022 11:16 Відповісти
Сподобалося? Я можу ще цікаві факти з його біографії надати. Передавай привіт сивому
показати весь коментар
06.09.2022 20:19 Відповісти
здохни, кацапура Димида
показати весь коментар
07.09.2022 10:39 Відповісти
Всю цю інформацію ти можеш перевірити сам чмоня. Якщо вона тобі не подобається це вже твої проблеми
показати весь коментар
07.09.2022 11:10 Відповісти
З іншого боку, дивно таке читати від представника ображеної меншості (25%), який тут регулярно сере на 73 % зебілів і хає всі принципи демократії. Будь послідовним.
показати весь коментар
06.09.2022 16:58 Відповісти
Ето другоє. Він вас зараз обізве зеботом, згадає усілякі висери з новин 5 каналу і все.
показати весь коментар
06.09.2022 17:04 Відповісти
Ну так. А що ще йому лишається.
показати весь коментар
06.09.2022 17:07 Відповісти
Мене тут одна дискусія з фанаткою шоколадного просто шокувала. Я їй кажу що треба змиритися з порозкаю на виборах бо більшість обирає, так працює демократія. Вона на це каже: слухати треба меншість. Після цього мене просто розірвало, я регатов у голос. Смішніше ще було через те що під ніком у неї прапор США.
показати весь коментар
06.09.2022 17:19 Відповісти
Ну насправді в США це зроблено грамотно і пересічний громадянин там не обирає президента. Президента США обирає меншість з населення: колегія виборщиків.
показати весь коментар
06.09.2022 17:57 Відповісти
Как у вас в голове насрано... Таки вы нихрена не знаете о избирательной компании США
показати весь коментар
06.09.2022 18:13 Відповісти
Там все залежить у скількох штатах ти переміг, але в кожному ти маєш отримати більшість. США це по суті федерація, у нас це вологі фантазії рашистів були.
показати весь коментар
06.09.2022 18:16 Відповісти
Вы таки про Алоизыча? Или Муссолини? А может про выборы в Китае? Или в сырысыр?
показати весь коментар
06.09.2022 18:15 Відповісти
Висрався? І все.
показати весь коментар
06.09.2022 17:19 Відповісти
одного понять не могу...как может один член ( во всех смыслах этого слова) заблокировать коллективное решение??? может что-то надо менять в Уставе этой организации??? особенно впечатляет, когда рашка могла заблокировать любое решение, направленное шобы приструнить рашку... это как можно понять???
по-моему, демократия, это не саботаж или диктат одного-двух андонов !!!
показати весь коментар
06.09.2022 16:46 Відповісти
osj...divites ce prosto MARAZM
показати весь коментар
06.09.2022 16:52 Відповісти
В сім'ї не без виродка
показати весь коментар
06.09.2022 16:46 Відповісти
за таке нада бить
показати весь коментар
06.09.2022 16:48 Відповісти
Угорщина начебто досягла дна.... але потім знизу постукали
показати весь коментар
06.09.2022 16:49 Відповісти
Чому Угорщина до сих пір є членом ЄС
показати весь коментар
06.09.2022 16:49 Відповісти
Резиновая жопа Орбан...
показати весь коментар
06.09.2022 16:50 Відповісти
орбан осмілів після візиту до ху...йла під прикриттям похорон горбатого. може нах з Євросоюзу і будеш "блокувати" рішення кремля?
показати весь коментар
06.09.2022 16:51 Відповісти
дивно що Україна в особі зе-команди носиться з мадярами ,як з мацою....закрити обидва мадярогенконсульства,закрити прикордонні переходи на кордоні, арештувати активістів мадяроконтор в Береговому,затребувати від Мадярщини репарації за звірства хортистів в Україні під час війни,відкликати посла......
показати весь коментар
06.09.2022 16:52 Відповісти
очевидно,русня перед нападом обіцяла цим хортистам Закарпаття....
показати весь коментар
06.09.2022 16:56 Відповісти
Украина вообще никак не реагирует на вылазки Орбана. А надо бы и жестче.
показати весь коментар
06.09.2022 16:58 Відповісти
@ GT a3f6430a

>Украина вообще никак не реагирует на вылазки Орбана. А надо бы и жестче.

Іще «жостче» мовчати? А як це?
показати весь коментар
06.09.2022 23:16 Відповісти
адвокаты дьявола...
показати весь коментар
06.09.2022 16:52 Відповісти
Это очень яркийй пример как через своего коллаборанта ты можешь полностью заблокировать работу всей системы.ЕС надо немедленно приостановить членство Венгрии в ЕС.
показати весь коментар
06.09.2022 16:56 Відповісти
Венгрией реально управляет давний братан путлера Семен Могилевич, агент СВР рабZeи с более чем 30 летним стажем...
показати весь коментар
06.09.2022 16:59 Відповісти
Ну типа Индюкович и его сын Саша Стоматолог в Украине...недавно...точна такой в Венгрии сегодня Семён Могила...
показати весь коментар
06.09.2022 17:02 Відповісти
А может лучше ввести санкции против ************* Орбана?
показати весь коментар
06.09.2022 17:02 Відповісти
Было время Украиной управлял Йосиф Кабздон...редкий негодяй...без его согласия... Мыкола Янавич не подписывал ни одного финансового документа...
показати весь коментар
06.09.2022 17:06 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 17:38 Відповісти
Ты под чем?)
показати весь коментар
06.09.2022 17:59 Відповісти
Петра Авена "величайший" уже исключил, как и Фридмана, выдав ему паспорт Украины. А вы говорите венгры, тут жОпа Елдака рулит, барыгую паспортами для хороших руССких.
показати весь коментар
06.09.2022 17:16 Відповісти
Я так думаю что и Роман Абрамович стал украинцем совсем недавно...Зе отмазал Рому от санкций Госдепа...причем за приличное бабло...
показати весь коментар
06.09.2022 17:20 Відповісти
Боюсь, що ці 73 відсотка ще з України, зроблять угорщину... Навіть зараз зЕлохський з "95", дають концерти у Раді, за наказом "Народа" Ігоря Валер'яновича ...
показати весь коментар
06.09.2022 17:21 Відповісти
Семёну Могилевичу в Украине по факту принадлежит десятка 4 предприятий и фирм через подставных хмырей типа щирих украинцев...
показати весь коментар
06.09.2022 17:24 Відповісти
Про Україну зовсім недавно говорили , що ніхто без Могилевіча не чихне.

треба придивиться к Бене і Могилевичу - може вони разом працюють
показати весь коментар
06.09.2022 17:28 Відповісти
Могилевич десь у Сочі живе - за ним американці полюють
показати весь коментар
06.09.2022 17:29 Відповісти
Працюють и давно...просто...про Могилу згадав...
показати весь коментар
06.09.2022 17:33 Відповісти
Яхту Романа Абрамовича самую дорогую среди всех крыс путлера ищет Интерпол...за подвиги Ромы в Испании и неуплату налогов...
Яхту Ромы спрятал Эрдоган у острова Бодрум...
Жизнь у бандюков не позавидуешь...🤣🤣
показати весь коментар
06.09.2022 17:30 Відповісти
з угорцями розберемось пізніше, як і з бульбашами
показати весь коментар
06.09.2022 17:31 Відповісти
І довго ЕС буде терпіти це лайно?
показати весь коментар
06.09.2022 17:33 Відповісти
Одесский бандит лихих 90-х Леня Длинный много чего рассказал про политику Братскую...рабZeи и Украины в те годы ..ее понять сложно . Но можно ..главное не ошибиться кто кого мочил и выжил тогда...30 лет назад ..
показати весь коментар
06.09.2022 17:38 Відповісти
З'їздив на похорон до харбачова ,отримав методички.
показати весь коментар
06.09.2022 17:53 Відповісти
Угорці не заслуговують бути в ЄС... Нах. їх з рляжа!
показати весь коментар
06.09.2022 18:05 Відповісти
Проститутки уже не шифруются а американский дедушка обдристался и не реагирует
показати весь коментар
06.09.2022 18:12 Відповісти
Эта пидаровенгрия туда пришла , чтобы там только деньги выпрашивать и срать налево и направо?
показати весь коментар
06.09.2022 18:45 Відповісти
Нічого собі!

Угорщина вже напряму захищає російських олігархів?

А можна цю угорську владу визнати продавшуюся росії, і відібрати у угорщини право голосу аж поки там влада не поміняється?
показати весь коментар
06.09.2022 18:51 Відповісти
Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.

Це ж самі головні путінські олігархи.

З чого б угорщина так за них хвилювалась?

Орбан спалився, що напряму працює на путіна.
показати весь коментар
06.09.2022 18:53 Відповісти
Венгрия хочет стать спонсором терроризма ?
показати весь коментар
06.09.2022 19:45 Відповісти
Может проще рассмотреть вопрос об исключении Угорщины из ЕС, чем постоянно "уговаривать ее" следовать общей политики союза?
показати весь коментар
06.09.2022 20:16 Відповісти
Орбан шматок козла.
показати весь коментар
06.09.2022 20:21 Відповісти
Чого ж тут дивуватись прорашистській позиції Угорщини, адже вона з пітьмою однієї крові і з одної етнічної сім'ї, адже московію утворили фіно-угорські племена, які згодом стали себе називати рускімі.
показати весь коментар
06.09.2022 20:46 Відповісти
почему на них в суд не подать!? уже есть за что.
показати весь коментар
06.09.2022 23:29 Відповісти
сбу Ау!!! вы в курсе что главным "консультантом" зауральских циган (*******) является шуфрич, который на медне вернулся от туда и которого по странной "случайности" Оманский Осел держит главным цензором.
..
показати весь коментар
07.09.2022 07:10 Відповісти
Україні стало відомо про ситуацію із підручником географії для восьмого класу в Угорщині, який містить антиукраїнські наративи.
Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати - єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія, напевно, не причетна.
показати весь коментар
07.09.2022 10:41 Відповісти
Чим аргументує зняття санкцій з цих олігархів?
показати весь коментар
08.09.2022 11:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 