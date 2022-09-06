Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Угорщина погрожує заблокувати продовження деяких блоків санкцій ЄС проти Росії, якщо трьох російських олігархів не виключать з "чорного" списку.
Про це йдеться в матеріалі брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, інформує Цензор.НЕТ.
Співрозмовники журналіста розповіли, що Будапешт закликає виключити з санкційного списку Алішера Усманова, Петра Авена і Віктора Рашникова.
Зараз список ЄС складається з 1217 фізичних осіб і 108 організацій РФ. Протягом року його розширювали, оскільки Брюссель посилив обмежувальні заходи щодо Москви у зв'язку з її військовою агресією проти України.
І Усманов, і Авен потрапили до списку наприкінці лютого.
Крім цього Угорщина також просить зробити виняток для гуманітарних організацій, щоб вони могли вести справи з деякими російськими банками, які наразі перебувають під санкціями.
Будь ласка, зачекайте...
2015 року висунутий кандидатом в мери міста Чернігова від партії Блок Петра Порошенка «Солідарність» на місцеві вибори, що відбулися 25 жовтня.
Зайняв друге місце за кількістю голосів після чинного мера Олександра Соколова і пройшов у другий тур, який відбувся 15 листопада 2015 року. Атрошенка звинувачують у підкупі виборців через власний благодійний фонд «Поліський оберіг»
Не розрізняєш.
В хлам закрийся, уродина!
по-моему, демократия, это не саботаж или диктат одного-двух андонов !!!
>Украина вообще никак не реагирует на вылазки Орбана. А надо бы и жестче.
Іще «жостче» мовчати? А як це?
треба придивиться к Бене і Могилевичу - може вони разом працюють
Яхту Ромы спрятал Эрдоган у острова Бодрум...
Жизнь у бандюков не позавидуешь...🤣🤣
Угорщина вже напряму захищає російських олігархів?
А можна цю угорську владу визнати продавшуюся росії, і відібрати у угорщини право голосу аж поки там влада не поміняється?
Це ж самі головні путінські олігархи.
З чого б угорщина так за них хвилювалась?
Орбан спалився, що напряму працює на путіна.
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Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та викривлених фактів про Україну. "Вимагаємо якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в підручнику", - заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
Як повідомляла "Європейська правда", в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та неправдивими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України. Як ідеться у статті, угорські автори немов позбавили Україну суверенітету над кримськими горами, повідомивши дітям, що Карпати - єдині гори в Україні, "біля підніжжя яких розташовані історичні угорські міста: Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево), Хуст". У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія, напевно, не причетна.