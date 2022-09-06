"Голод боеприпасов" в российской армии был ожидаем, Северная Корея может обеспечить РФ 152-миллиметровыми снарядами и стволами, - ВВС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Особенностью войны в Украине является активное использование артиллерии. Российская армия до последнего времени расчищала массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. Украина же начала методично уничтожать российские склады боеприпасов.
Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.
Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по российской оборонной отрасли и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии, пишет NYT. Это вынудило Москву закупать оружие в Северной Корее.
Однако этот "голод боеприпасов" был ожидаемым, считает корреспондент ВВС по вопросам вооружений Павел Аксенов.
Российская армия до последнего времени пользовалась своим значительным преимуществом в артиллерии, применяя тактику "огневого вала" - то есть расчищая массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. По подсчетам украинской версии журнала "Форбс", в разгар боев за Донбасс в сутки силы РФ тратили около двух тысяч тонн снарядов.
Украинская армия, уступающая противнику по количеству пушек и снарядов, противопоставила этой тактике более точные и дальнобойные артиллерийские системы и высокоточные ракеты GMLRS, которыми начала методически уничтожать российские склады боеприпасов. В итоге, по оценкам наблюдателей, в последние недели интенсивность российских обстрелов значительно снизилась.
Нехватку снарядов определенных калибров в России начали ощущать и прогнозировать еще в мае. Министр обороны Британии Бен Уоллес 11 мая рассказал газете Wall Street Journal, как британские дипломаты ищут в разных странах запасы советских боеприпасов для Украины. "Иногда мы сталкивались с тем, что россияне тоже ищут в некоторых странах такие запасы, потому что они у них тоже быстро заканчиваются", - сказал он.
Эксперты отмечали, что у России уже есть проблемы с артиллерийскими боеприпасами калибра 122 миллиметра, запасы которых, по некоторым данным, заканчиваются. Издание Insider 30 августа выпустило материал, в котором прогнозирует: Россия уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии.
Выбор КНДР в качестве источников боеприпасов выглядит логичным. Дело в том, что Северная Корея многие десятилетия готовится к войне. По сути, формально эта война с Южной Кореей и не прекращалась. При этом одним из важных способов поражения противника в такой войне Пхеньян всегда рассматривал именно тяжелую артиллерию.
Все эти годы КНДР прилагала большие усилия для разработки и модернизации своего артиллерийского парка. Это привело к появлению новой мощной техники. Новые системы имеют достаточно экзотический 170-миллиметровый калибр, но в стране много артсистем еще советского производства, и для них также должны быть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, в которых нуждается и будет нуждаться российская армия.
Это, вероятно, касается и запасных артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются во время интенсивных боевых действий, а также других расходных материалов артиллерии.
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Усі думають, що головну небезпеку становлять північнокорейські ракети та атомна бомба, а це не так. Ракети та бомбу можна ліквідувати. Головна небезпека - це безперервний ряд звичайнісіньких гармат часів Другої Світової, які стоять уздовж усього (!!!) кордону з Південною Кореєю і які у разі їх одночасного використання, за одну годину зруйнують половину Південної Кореї. Отже, в обмін на зерно Кім-три може підвалити цих снарядів стільки, скільки треба.
выстрела 18 км.
Подивіться гуглмапс, Сєул на самому кордоні.
больной разброс и нет точности.
Сеул десь 20-25 км від кордону, але це мабуть центр Сеула. А якщо наблизити, то виходить взагалі катастрофа - Великий Сеул з усіма передмістями та інфраструктурою практично вже на самому кордоні
От Сеула до Северной Кореи ехать 24 км.
Не надо тормозить, мы с этим вопросом уже разобрались.
Всю Юж. Корею, конечно, не накроет.
Но... Достаточно того, что Большой Сеул с пригородами, где проживают половина Южной Кореи, в зоне досягаемости ствольной артиллерии
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
За підрахунками української версії журналу "Форбс", у розпал боїв за Донбас за добу сили РФ витрачали близько двох тисяч тонн снарядів Джерело: https://censor.net/ua/n3365478
Іран вже продав Роісє небоєздатні безпілотники, створені на колінках бармалеями.