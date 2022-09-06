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"Голод боеприпасов" в российской армии был ожидаем, Северная Корея может обеспечить РФ 152-миллиметровыми снарядами и стволами, - ВВС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

корея,кндр,північна

Особенностью войны в Украине является активное использование артиллерии. Российская армия до последнего времени расчищала массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. Украина же начала методично уничтожать российские склады боеприпасов.

Об этом говорится в материале BBC, передает Цензор.НЕТ.

Антироссийские санкции нанесли серьезный удар по российской оборонной отрасли и сильно снизили возможности Москвы в оснащении своей армии, пишет NYT. Это вынудило Москву закупать оружие в Северной Корее.

Однако этот "голод боеприпасов" был ожидаемым, считает корреспондент ВВС по вопросам вооружений Павел Аксенов.

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Российская армия до последнего времени пользовалась своим значительным преимуществом в артиллерии, применяя тактику "огневого вала" - то есть расчищая массированными артобстрелами путь для наступления пехоты и бронетехники. По подсчетам украинской версии журнала "Форбс", в разгар боев за Донбасс в сутки силы РФ тратили около двух тысяч тонн снарядов.

Украинская армия, уступающая противнику по количеству пушек и снарядов, противопоставила этой тактике более точные и дальнобойные артиллерийские системы и высокоточные ракеты GMLRS, которыми начала методически уничтожать российские склады боеприпасов. В итоге, по оценкам наблюдателей, в последние недели интенсивность российских обстрелов значительно снизилась.

Нехватку снарядов определенных калибров в России начали ощущать и прогнозировать еще в мае. Министр обороны Британии Бен Уоллес 11 мая рассказал газете Wall Street Journal, как британские дипломаты ищут в разных странах запасы советских боеприпасов для Украины. "Иногда мы сталкивались с тем, что россияне тоже ищут в некоторых странах такие запасы, потому что они у них тоже быстро заканчиваются", - сказал он.

Эксперты отмечали, что у России уже есть проблемы с артиллерийскими боеприпасами калибра 122 миллиметра, запасы которых, по некоторым данным, заканчиваются. Издание Insider 30 августа выпустило материал, в котором прогнозирует: Россия уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

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Выбор КНДР в качестве источников боеприпасов выглядит логичным. Дело в том, что Северная Корея многие десятилетия готовится к войне. По сути, формально эта война с Южной Кореей и не прекращалась. При этом одним из важных способов поражения противника в такой войне Пхеньян всегда рассматривал именно тяжелую артиллерию.

Все эти годы КНДР прилагала большие усилия для разработки и модернизации своего артиллерийского парка. Это привело к появлению новой мощной техники. Новые системы имеют достаточно экзотический 170-миллиметровый калибр, но в стране много артсистем еще советского производства, и для них также должны быть большие запасы 152-миллиметровых снарядов, в которых нуждается и будет нуждаться российская армия.

Это, вероятно, касается и запасных артиллерийских стволов, которые быстро изнашиваются во время интенсивных боевых действий, а также других расходных материалов артиллерии.
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Топ комментарии
+21
Значит скоро Южная Корея станет просто Кореей .
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06.09.2022 18:16
+19
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06.09.2022 18:19
+13
вЯЯликая дЯЯржава, говорите? Ну-ну...
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06.09.2022 18:17
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Значит скоро Южная Корея станет просто Кореей .
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06.09.2022 18:16 Ответить
Щось дуже рано почали мотлох у Північної Кореї купляти... Добрі новини
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06.09.2022 18:16 Ответить
На жаль, там не мотлох.
Усі думають, що головну небезпеку становлять північнокорейські ракети та атомна бомба, а це не так. Ракети та бомбу можна ліквідувати. Головна небезпека - це безперервний ряд звичайнісіньких гармат часів Другої Світової, які стоять уздовж усього (!!!) кордону з Південною Кореєю і які у разі їх одночасного використання, за одну годину зруйнують половину Південної Кореї. Отже, в обмін на зерно Кім-три може підвалити цих снарядів стільки, скільки треба.
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06.09.2022 18:26 Ответить
Трохи не так. Половину КОреї вони не зруйнують, але вони дострілюють до Сеула. Погодьтеся - дуже прикра ситуація, коли їбонутий сусід достає звичайною гарматою до столиці.
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06.09.2022 18:31 Ответить
Снаряд фугасный 155мм. для орудий сов. времён дальность
выстрела 18 км.
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06.09.2022 18:37 Ответить
може 152мм? 155 - то натівський калібр.
Подивіться гуглмапс, Сєул на самому кордоні.
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06.09.2022 18:39 Ответить
согласен.. Ходил на "Зверобое" -152мм. Можно применить к 155мм,но
больной разброс и нет точности.
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06.09.2022 18:44 Ответить
Подивився. Дійсно, так.
Сеул десь 20-25 км від кордону, але це мабуть центр Сеула. А якщо наблизити, то виходить взагалі катастрофа - Великий Сеул з усіма передмістями та інфраструктурою практично вже на самому кордоні
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06.09.2022 18:47 Ответить
Сеул - северо-западе страны посредине Корейского Полуострова.
От Сеула до Северной Кореи ехать 24 км.
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06.09.2022 18:48 Ответить
Серьезно? А как снаряды выстреливаемые на дистанцию 12-18 км могут разрушить пол-Кореи, даже не за час , а за год, если площадь территории страны 100 000км2 ?
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06.09.2022 20:56 Ответить
Спокойно.
Не надо тормозить, мы с этим вопросом уже разобрались.
Всю Юж. Корею, конечно, не накроет.
Но... Достаточно того, что Большой Сеул с пригородами, где проживают половина Южной Кореи, в зоне досягаемости ствольной артиллерии
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06.09.2022 21:25 Ответить
вЯЯликая дЯЯржава, говорите? Ну-ну...
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06.09.2022 18:17 Ответить
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06.09.2022 18:19 Ответить
Нєфіг було тими снарядами пуляти куди попало.
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06.09.2022 18:21 Ответить
Северная Корея, уже обещала труппы в качестве воинов...
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06.09.2022 18:24 Ответить
скоро будет просто голод......
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06.09.2022 18:28 Ответить
Якщо,це правда- Південна Корея, має надати Україні "дисконтну карту" БЕЗЛІМІТНУ!
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06.09.2022 18:30 Ответить
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
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06.09.2022 18:32 Ответить
170 мм калібр у кндр ну-ну. В заморених голодом корейців хоч хвата сили такі бандури тягать?
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06.09.2022 18:33 Ответить
Спасибо Капитан.
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06.09.2022 18:35 Ответить
А баб оркам корейцы дадут ? Для поднятия, так сказать, "духа"
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06.09.2022 18:36 Ответить
Председателя Си пусть спросят, что Ыном вертит, как цыган Солнцем. Оно еще Ына на ***** натравить может. Хотя, сейчас от войны старший китайский брат рабсеянцев все жирные плюшки имеет.
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06.09.2022 18:46 Ответить
Мир должен ввести против Северной Кореи адские санкции или это будет продолжаться бесконечно, у них сотни тонн 152 мм снарядов, да и новых неиспользованных стволов.
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06.09.2022 18:52 Ответить
Їм пох, бо Китай все рівно дасть все необхідне.
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06.09.2022 19:55 Ответить
Ну якщо тільки сотні тон, то не страшно)))Кацапам навіть на добу не вистачить

За підрахунками української версії журналу "Форбс", у розпал боїв за Донбас за добу сили РФ витрачали близько двох тисяч тонн снарядів Джерело: https://censor.net/ua/n3365478
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06.09.2022 22:29 Ответить
Та там у русні інша проблема намальовується - при такому інтеснивному використанні арти стволи нічим заміняти буде у них вже через 2 місяці! Скоро будуть орки сидіти на бк банально без пушок!
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06.09.2022 19:02 Ответить
Було б йогнуть пару-трійку мостів на залізниці десь у Східному Сибіру, аби не було чим возити.
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06.09.2022 19:05 Ответить
Це діло. А хто це зробить?
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06.09.2022 22:31 Ответить
Такое чувство что Украине всю планету по цепочке чистить от дебилов, начиная от кацапов до иранцев и северокорейцев. Не до хрена ли ли взвалили на украинский народ? Может пора уже припугнуть ына?
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06.09.2022 19:17 Ответить
Интересно! Страна на которую, если не ошибаюсь, наложены санкции ООН, будет продавать на роиссе оружие, правда без санкций ООН, но с санкциями нормальных стран!? Если не ошибаюсь, то по ооновским совбез санкциям можно досматривать все суда идущие в КНДР, и уничтожать все оружие там находящееся! Ну много других плюшек, включая экспорт оттуда угля и метталов! Теперь вопрос, если КНДР буде экспортировать оружие, ООН это не смущает?
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06.09.2022 19:18 Ответить
суда с оружием можно конечно и топить. Но есть проблема - с.корея и казластан имеют общую границу и ж/дорожное сообщение. Эшелон из кореи до, скажем, Иловайска или Дебальцево, доберется за семь-восемь дней.
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06.09.2022 21:03 Ответить
7-8 дней это Москва Владивосток идёт паровоз, скорый роисский! Карту глянул, и шо ы мне хочел сказать!?
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07.09.2022 04:12 Ответить
Какие суда, дядя, на карту глянь.
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06.09.2022 23:13 Ответить
Ещё раз, пытаюсь обьяснить, страна под санкциями, и на продаёт оружие, ни какого дисонанса у вас не возникает, та хоть пешком они снаряды будут нести! Просто подсанционная страна, продаёт оружие!?
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07.09.2022 04:06 Ответить
Кстати, там одна ветка, много можно перевести, логистик???
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07.09.2022 04:16 Ответить
Питання в тому, якої якості будуть ці стволи та снаряди.

Іран вже продав Роісє небоєздатні безпілотники, створені на колінках бармалеями.
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06.09.2022 19:20 Ответить
Смердючу кацападлію саме час вже перейменувати на кндрф, головне хай тамтешнє скотобидло визначиться хто в них буде головним "чучхє": ********-ин чи кімчен-ин?🤣
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06.09.2022 19:52 Ответить
Воно-то так, але з логістикою будуть великі проблеми. З Північної Кореї везти ********** до України. Втрачається багато часу через велику відстань.
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06.09.2022 19:54 Ответить
Это только для первого эшелона. А все остальные уже пойдут по накатанной. Элементарная математика
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07.09.2022 16:14 Ответить
Пора уже начинать спецоперацию в КНДР
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06.09.2022 19:57 Ответить
Надеюсь хоть кому-то понятно, что это будет на самом деле китайская поставка?
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06.09.2022 20:54 Ответить
это будет корейская поставка с китайского одобрения, только что это меняет?
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06.09.2022 21:05 Ответить
Это меняет то, что Китай решил "расчехолиться" и почти официально выступить на стороне раши. Я так понял, что это своего рода ответка за Тайвань и поставки туда оружия.
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06.09.2022 21:21 Ответить
 
 