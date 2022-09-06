"Голод боєприпасів" в російській армії був очікуваний, Північна Корея може забезпечити РФ 152-міліметровими снарядами та стволами, - ВВС

Особливістю війни в Україні є активне використання артилерії. Російська армія до останнього часу розчищала масованими артобстрілами шлях для наступу піхоти й бронетехніки. Натомість Україна почала методично знищувати російські склади боєприпасів.

Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Антиросійські санкції завдали серйозного удару по російській оборонній галузі й сильно знизили можливості Москви в оснащенні своєї армії, пише NYT. Це змусило Москву закуповувати зброю в Північній Кореї.

Однак цей "голод боєприпасів" був очікуваний, вважає кореспондент ВВС з питань озброєнь Павло Аксьонов.

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Російська армія до останнього часу користувалась своєю значною перевагою в артилерії, застосовуючи тактику "вогневого валу" - тобто розчищаючи масованими артобстрілами шлях для наступу піхоти й бронетехніки. За підрахунками української версії журналу "Форбс", у розпал боїв за Донбас за добу сили РФ витрачали близько двох тисяч тонн снарядів.

Українська армія, що поступається противнику за кількістю гармат і снарядів, протиставила цій тактиці точніші й більш далекобійні артилерійські системи та високоточні ракети GMLRS, якими почала методично знищувати російські склади боєприпасів. У підсумку, за оцінками спостерігачів, останніми тижнями інтенсивність російських обстрілів значно знизилася.

Нестачу снарядів певних калібрів у Росії почали відчувати й прогнозувати ще в травні. Міністр оборони Британії Бен Воллес 11 травня розповів газеті Wall Street Journal, як британські дипломати шукають у різних країнах запаси радянських боєприпасів для України. "Іноді ми стикалися з тим, що росіяни теж шукають у деяких країнах такі запаси, тому що вони у них також швидко закінчуються", - сказав він.

Експерти зазначали, що в Росії вже є проблеми з артилерійськими боєприпасами калібру 122 міліметри, запаси яких, за деякими даними, закінчуються. Видання Insider 30 серпня випустило матеріал, у якому прогнозує: Росія вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії.

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Вибір КНДР як джерела боєприпасів виглядає логічним. Річ у тім, що Північна Корея багато десятиліть готується до війни. Власне, формально ця війна з Південною Кореєю і не припинялася. При цьому одним із важливих засобів ураження противника у такій війні Пхеньян завжди розглядав саме важку артилерію.

Усі ці роки КНДР докладала великих зусиль для розробки й модернізації свого артилерійського парку. Це призвело до появи нової потужної техніки. Нові системи мають досить екзотичний 170-міліметровий калібр, але в країні є багато артсистем ще радянського виробництва, і для них також мають бути великі запаси 152-міліметрових снарядів, яких потребує і потребуватиме російська армія.

Це, напевно, стосується і запасних артилерійських стволів, які швидко зношуються під час інтенсивних бойових дій, а також інших витратних матеріалів артилерії.