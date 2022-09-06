УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11030 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
15 287 46
війна (56365) КНДР (568) Росія (47196) Корея (26) артилерія (713)

"Голод боєприпасів" в російській армії був очікуваний, Північна Корея може забезпечити РФ 152-міліметровими снарядами та стволами, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

корея,кндр,північна

Особливістю війни в Україні є активне використання артилерії. Російська армія до останнього часу розчищала масованими артобстрілами шлях для наступу піхоти й бронетехніки. Натомість Україна почала методично знищувати російські склади боєприпасів.

Про це йдеться в матеріалі BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Антиросійські санкції завдали серйозного удару по російській оборонній галузі й сильно знизили можливості Москви в оснащенні своєї армії, пише NYT. Це змусило Москву закуповувати зброю в Північній Кореї.

Однак цей "голод боєприпасів" був очікуваний, вважає кореспондент ВВС з питань озброєнь Павло Аксьонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що Росія і Північна Корея розширюватимуть двосторонні відносини , - ЗМІ

Російська армія до останнього часу користувалась своєю значною перевагою в артилерії, застосовуючи тактику "вогневого валу" - тобто розчищаючи масованими артобстрілами шлях для наступу піхоти й бронетехніки. За підрахунками української версії журналу "Форбс", у розпал боїв за Донбас за добу сили РФ витрачали близько двох тисяч тонн снарядів.

Українська армія, що поступається противнику за кількістю гармат і снарядів, протиставила цій тактиці точніші й більш далекобійні артилерійські системи та високоточні ракети GMLRS, якими почала методично знищувати російські склади боєприпасів. У підсумку, за оцінками спостерігачів, останніми тижнями інтенсивність російських обстрілів значно знизилася.

Нестачу снарядів певних калібрів у Росії почали відчувати й прогнозувати ще в травні. Міністр оборони Британії Бен Воллес 11 травня розповів газеті Wall Street Journal, як британські дипломати шукають у різних країнах запаси радянських боєприпасів для України. "Іноді ми стикалися з тим, що росіяни теж шукають у деяких країнах такі запаси, тому що вони у них також швидко закінчуються", - сказав він.

Експерти зазначали, що в Росії вже є проблеми з артилерійськими боєприпасами калібру 122 міліметри, запаси яких, за деякими даними, закінчуються. Видання Insider 30 серпня випустило матеріал, у якому прогнозує: Росія вже до кінця 2022 року зіткнеться зі справжнім снарядним голодом і з метою економії змушена буде скорочувати використання артилерії.

Також читайте: Росія купує мільйони снарядів для артилерії у КНДР, - The New York Times

Вибір КНДР як джерела боєприпасів виглядає логічним. Річ у тім, що Північна Корея багато десятиліть готується до війни. Власне, формально ця війна з Південною Кореєю і не припинялася. При цьому одним із важливих засобів ураження противника у такій війні Пхеньян завжди розглядав саме важку артилерію.

Усі ці роки КНДР докладала великих зусиль для розробки й модернізації свого артилерійського парку. Це призвело до появи нової потужної техніки. Нові системи мають досить екзотичний 170-міліметровий калібр, але в країні є багато артсистем ще радянського виробництва, і для них також мають бути великі запаси 152-міліметрових снарядів, яких потребує і потребуватиме російська армія.

Це, напевно, стосується і запасних артилерійських стволів, які швидко зношуються під час інтенсивних бойових дій, а також інших витратних матеріалів артилерії.

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
Значит скоро Южная Корея станет просто Кореей .
показати весь коментар
06.09.2022 18:16
+19
показати весь коментар
06.09.2022 18:19
+13
вЯЯликая дЯЯржава, говорите? Ну-ну...
показати весь коментар
06.09.2022 18:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит скоро Южная Корея станет просто Кореей .
показати весь коментар
06.09.2022 18:16 Відповісти
Щось дуже рано почали мотлох у Північної Кореї купляти... Добрі новини
показати весь коментар
06.09.2022 18:16 Відповісти
На жаль, там не мотлох.
Усі думають, що головну небезпеку становлять північнокорейські ракети та атомна бомба, а це не так. Ракети та бомбу можна ліквідувати. Головна небезпека - це безперервний ряд звичайнісіньких гармат часів Другої Світової, які стоять уздовж усього (!!!) кордону з Південною Кореєю і які у разі їх одночасного використання, за одну годину зруйнують половину Південної Кореї. Отже, в обмін на зерно Кім-три може підвалити цих снарядів стільки, скільки треба.
показати весь коментар
06.09.2022 18:26 Відповісти
Трохи не так. Половину КОреї вони не зруйнують, але вони дострілюють до Сеула. Погодьтеся - дуже прикра ситуація, коли їбонутий сусід достає звичайною гарматою до столиці.
показати весь коментар
06.09.2022 18:31 Відповісти
Снаряд фугасный 155мм. для орудий сов. времён дальность
выстрела 18 км.
показати весь коментар
06.09.2022 18:37 Відповісти
може 152мм? 155 - то натівський калібр.
Подивіться гуглмапс, Сєул на самому кордоні.
показати весь коментар
06.09.2022 18:39 Відповісти
согласен.. Ходил на "Зверобое" -152мм. Можно применить к 155мм,но
больной разброс и нет точности.
показати весь коментар
06.09.2022 18:44 Відповісти
Подивився. Дійсно, так.
Сеул десь 20-25 км від кордону, але це мабуть центр Сеула. А якщо наблизити, то виходить взагалі катастрофа - Великий Сеул з усіма передмістями та інфраструктурою практично вже на самому кордоні
показати весь коментар
06.09.2022 18:47 Відповісти
Сеул - северо-западе страны посредине Корейского Полуострова.
От Сеула до Северной Кореи ехать 24 км.
показати весь коментар
06.09.2022 18:48 Відповісти
Серьезно? А как снаряды выстреливаемые на дистанцию 12-18 км могут разрушить пол-Кореи, даже не за час , а за год, если площадь территории страны 100 000км2 ?
показати весь коментар
06.09.2022 20:56 Відповісти
Спокойно.
Не надо тормозить, мы с этим вопросом уже разобрались.
Всю Юж. Корею, конечно, не накроет.
Но... Достаточно того, что Большой Сеул с пригородами, где проживают половина Южной Кореи, в зоне досягаемости ствольной артиллерии
показати весь коментар
06.09.2022 21:25 Відповісти
вЯЯликая дЯЯржава, говорите? Ну-ну...
показати весь коментар
06.09.2022 18:17 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2022 18:19 Відповісти
Нєфіг було тими снарядами пуляти куди попало.
показати весь коментар
06.09.2022 18:21 Відповісти
Северная Корея, уже обещала труппы в качестве воинов...
показати весь коментар
06.09.2022 18:24 Відповісти
скоро будет просто голод......
показати весь коментар
06.09.2022 18:28 Відповісти
Якщо,це правда- Південна Корея, має надати Україні "дисконтну карту" БЕЗЛІМІТНУ!
показати весь коментар
06.09.2022 18:30 Відповісти
Путін викликає генералів:
- Как у нас проходит переход на северокорейские артиллерийские системы?
- Плохо, Владимир Владимирович! Там же у них и отметки в иероглифах, и таблицы стрельб расписаны ними
- Так пускай учат! Посадить за словари и показать: От сих до сих - до обеда выучить! Приду - проверю! А нет - "пасть порву, моргала выколю!"
показати весь коментар
06.09.2022 18:32 Відповісти
170 мм калібр у кндр ну-ну. В заморених голодом корейців хоч хвата сили такі бандури тягать?
показати весь коментар
06.09.2022 18:33 Відповісти
Спасибо Капитан.
показати весь коментар
06.09.2022 18:35 Відповісти
А баб оркам корейцы дадут ? Для поднятия, так сказать, "духа"
показати весь коментар
06.09.2022 18:36 Відповісти
Председателя Си пусть спросят, что Ыном вертит, как цыган Солнцем. Оно еще Ына на ***** натравить может. Хотя, сейчас от войны старший китайский брат рабсеянцев все жирные плюшки имеет.
показати весь коментар
06.09.2022 18:46 Відповісти
Мир должен ввести против Северной Кореи адские санкции или это будет продолжаться бесконечно, у них сотни тонн 152 мм снарядов, да и новых неиспользованных стволов.
показати весь коментар
06.09.2022 18:52 Відповісти
Їм пох, бо Китай все рівно дасть все необхідне.
показати весь коментар
06.09.2022 19:55 Відповісти
Ну якщо тільки сотні тон, то не страшно)))Кацапам навіть на добу не вистачить

За підрахунками української версії журналу "Форбс", у розпал боїв за Донбас за добу сили РФ витрачали близько двох тисяч тонн снарядів Джерело: https://censor.net/ua/n3365478
показати весь коментар
06.09.2022 22:29 Відповісти
Та там у русні інша проблема намальовується - при такому інтеснивному використанні арти стволи нічим заміняти буде у них вже через 2 місяці! Скоро будуть орки сидіти на бк банально без пушок!
показати весь коментар
06.09.2022 19:02 Відповісти
Було б йогнуть пару-трійку мостів на залізниці десь у Східному Сибіру, аби не було чим возити.
показати весь коментар
06.09.2022 19:05 Відповісти
Це діло. А хто це зробить?
показати весь коментар
06.09.2022 22:31 Відповісти
Такое чувство что Украине всю планету по цепочке чистить от дебилов, начиная от кацапов до иранцев и северокорейцев. Не до хрена ли ли взвалили на украинский народ? Может пора уже припугнуть ына?
показати весь коментар
06.09.2022 19:17 Відповісти
Интересно! Страна на которую, если не ошибаюсь, наложены санкции ООН, будет продавать на роиссе оружие, правда без санкций ООН, но с санкциями нормальных стран!? Если не ошибаюсь, то по ооновским совбез санкциям можно досматривать все суда идущие в КНДР, и уничтожать все оружие там находящееся! Ну много других плюшек, включая экспорт оттуда угля и метталов! Теперь вопрос, если КНДР буде экспортировать оружие, ООН это не смущает?
показати весь коментар
06.09.2022 19:18 Відповісти
суда с оружием можно конечно и топить. Но есть проблема - с.корея и казластан имеют общую границу и ж/дорожное сообщение. Эшелон из кореи до, скажем, Иловайска или Дебальцево, доберется за семь-восемь дней.
показати весь коментар
06.09.2022 21:03 Відповісти
7-8 дней это Москва Владивосток идёт паровоз, скорый роисский! Карту глянул, и шо ы мне хочел сказать!?
показати весь коментар
07.09.2022 04:12 Відповісти
Какие суда, дядя, на карту глянь.
показати весь коментар
06.09.2022 23:13 Відповісти
Ещё раз, пытаюсь обьяснить, страна под санкциями, и на продаёт оружие, ни какого дисонанса у вас не возникает, та хоть пешком они снаряды будут нести! Просто подсанционная страна, продаёт оружие!?
показати весь коментар
07.09.2022 04:06 Відповісти
Кстати, там одна ветка, много можно перевести, логистик???
показати весь коментар
07.09.2022 04:16 Відповісти
Питання в тому, якої якості будуть ці стволи та снаряди.

Іран вже продав Роісє небоєздатні безпілотники, створені на колінках бармалеями.
показати весь коментар
06.09.2022 19:20 Відповісти
Смердючу кацападлію саме час вже перейменувати на кндрф, головне хай тамтешнє скотобидло визначиться хто в них буде головним "чучхє": ********-ин чи кімчен-ин?🤣
показати весь коментар
06.09.2022 19:52 Відповісти
Воно-то так, але з логістикою будуть великі проблеми. З Північної Кореї везти ********** до України. Втрачається багато часу через велику відстань.
показати весь коментар
06.09.2022 19:54 Відповісти
Это только для первого эшелона. А все остальные уже пойдут по накатанной. Элементарная математика
показати весь коментар
07.09.2022 16:14 Відповісти
Пора уже начинать спецоперацию в КНДР
показати весь коментар
06.09.2022 19:57 Відповісти
Надеюсь хоть кому-то понятно, что это будет на самом деле китайская поставка?
показати весь коментар
06.09.2022 20:54 Відповісти
это будет корейская поставка с китайского одобрения, только что это меняет?
показати весь коментар
06.09.2022 21:05 Відповісти
Это меняет то, что Китай решил "расчехолиться" и почти официально выступить на стороне раши. Я так понял, что это своего рода ответка за Тайвань и поставки туда оружия.
показати весь коментар
06.09.2022 21:21 Відповісти
 
 