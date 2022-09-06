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Новости Война в Украине
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В Донецкой области ВСУ уничтожили новейший броневик Росгвардии "Патруль". ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,склад,штефан

В Донецкой области сегодня, 6 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили вместе с вражеским экипажем бронированную машину "Патруль".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в телеграм-канале.

"Пылает современный бронеавтомобиль росгвардии России "Патруль" в Донецкой области. Воины отдельного гаубического артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины уничтожили точным ударом новейшую технику оккупантов, бронемашину росгвардии захватчиков "Патруль" вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, машину российских оккупантов заметили наши аэроразведчики.

"Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись… и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - отметили ДШВ ВСУ.

По информации агентства АрмияИнформ, на 2018 год стоимость одного экземпляра бронемашины "Патруль" достигала более 14 млн российских рублей.

"Патруль-А" предназначен для обеспечения силовой поддержки спецназа, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Бронекорпус может быть смонтирован на шасси разных моделей КамАЗ с колесной формулой 4×4.

Также смотрите: Украинские десантники вывели из строя очередной российский беспилотник, - Командование ДШВ. ФОТОрепортаж

Бронирование корпуса способно оградить экипаж только от пуль калибра 7,62. Также отмечается, что противоминная защита выдерживает взрыв под колесом или днищем взрывного устройства мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

На бронеавтомобиле может устанавливаться малогабаритный передатчик РП-377УВМ1. Он предназначен для создания помех и блокирования локальных линий радиосвязи и управления как в стационарных условиях, так и в движении, в том числе с целью защиты радиоуправляемых взрывных устройств.

В Донецкой области ВСУ уничтожили новейший броневик Росгвардии Патруль 01
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Топ комментарии
+24
Це тільки мітінгувальників на расії лякати. А постріл зі звичайного РПГ жодел "сруль-патруль" не витриває.
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06.09.2022 18:39
+13
Лада, трiшки броньована... анало говнет
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06.09.2022 18:39
+12
знаете почему так смачно горит металл!? потому что между кузовом и рамой деревянный брус 50х50 что не скрипело
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06.09.2022 18:40
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не такий він знач ******** виявився
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06.09.2022 18:34 Ответить
Летять шматки росвардійців. Красівоє.
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06.09.2022 20:27 Ответить
То катапульта спрацювала і вилетів цілесеньнький, але без парашута.
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06.09.2022 21:09 Ответить
Ні, то в них така "**********")
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06.09.2022 20:49 Ответить
vzryv kak bud to tam tankovie snarjadi vnutri bili
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06.09.2022 18:34 Ответить
Горох. Газы. Испуг. Бадабум!
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06.09.2022 18:46 Ответить
То так кацапсячі пердаки детонують
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06.09.2022 18:55 Ответить
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06.09.2022 18:55 Ответить
Лада, трiшки броньована... анало говнет
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06.09.2022 18:39 Ответить
Це тільки мітінгувальників на расії лякати. А постріл зі звичайного РПГ жодел "сруль-патруль" не витриває.
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06.09.2022 18:39 Ответить
саме так. Він проти пострілів з рогатки.
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06.09.2022 18:46 Ответить
Бум-бум-бум-бум
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06.09.2022 18:40 Ответить
знаете почему так смачно горит металл!? потому что между кузовом и рамой деревянный брус 50х50 что не скрипело
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06.09.2022 18:40 Ответить
Бабах вражає 😀
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06.09.2022 18:48 Ответить
Опять парадные формы погорели, вот беда.
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06.09.2022 18:49 Ответить
Шо Тигр, шо Патруль) шо то ***** - шо то ***** , цитата Єскобара
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06.09.2022 18:55 Ответить
Релаксбл*дь...)))
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06.09.2022 18:58 Ответить
Україні металобрухт пригодиться... різний і багато...
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06.09.2022 19:00 Ответить
Смажених кацапських свиней побільшало...Виконавцям респект,не зупиняйтесь...
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06.09.2022 19:02 Ответить
Это ж не студентов на манежке дубинками лупасить, да? Надеюсь в машине были бывшие украинские омоновцы, сдриснувшие нарасию
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06.09.2022 19:08 Ответить
горить-палає славно
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06.09.2022 19:13 Ответить
Анало говнєт,каг всігда...
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06.09.2022 19:25 Ответить
Щенячий патруль
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06.09.2022 19:34 Ответить
Повезло кацапам - легко отделались!
Даже не поняли, что и как !
Хотя, "как" наваляли по-любому......
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06.09.2022 19:42 Ответить
Рама старого шишигіна Газ 66 років так 40 Горьковского авто завода
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06.09.2022 19:42 Ответить
Любой броневик - это всего лишь груда железа на колесах с противопульной броней (даже не всегда выдержит калибр в 15мм, а что там говорить про 30 мм пушку и больший калибр?)
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06.09.2022 20:00 Ответить
сподіваюсь він був повний кацапів.
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06.09.2022 20:09 Ответить
Хорошо разлетелся и главное что со свинособаками)!
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06.09.2022 20:28 Ответить
"Трупаль" 💀
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07.09.2022 11:58 Ответить
 
 