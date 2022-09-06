В Донецкой области ВСУ уничтожили новейший броневик Росгвардии "Патруль". ВИДЕО+ФОТО

В Донецкой области сегодня, 6 сентября, Вооруженные Силы Украины уничтожили вместе с вражеским экипажем бронированную машину "Патруль".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВСУ в телеграм-канале.

"Пылает современный бронеавтомобиль росгвардии России "Патруль" в Донецкой области. Воины отдельного гаубического артиллерийского подразделения ДШВ ВС Украины уничтожили точным ударом новейшую технику оккупантов, бронемашину росгвардии захватчиков "Патруль" вместе с экипажем", - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, машину российских оккупантов заметили наши аэроразведчики.

"Передали координаты цели артиллеристам ДШВ и дальше – дело техники. Определили цель, навелись… и техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище. Смерть российским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине!", - отметили ДШВ ВСУ.

По информации агентства АрмияИнформ, на 2018 год стоимость одного экземпляра бронемашины "Патруль" достигала более 14 млн российских рублей.

"Патруль-А" предназначен для обеспечения силовой поддержки спецназа, а также для патрулирования местности, разведки и транспортировки личного состава. Бронекорпус может быть смонтирован на шасси разных моделей КамАЗ с колесной формулой 4×4.

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Бронирование корпуса способно оградить экипаж только от пуль калибра 7,62. Также отмечается, что противоминная защита выдерживает взрыв под колесом или днищем взрывного устройства мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте.

На бронеавтомобиле может устанавливаться малогабаритный передатчик РП-377УВМ1. Он предназначен для создания помех и блокирования локальных линий радиосвязи и управления как в стационарных условиях, так и в движении, в том числе с целью защиты радиоуправляемых взрывных устройств.