На Донеччині ЗСУ знищили новітній броньовик Росгвардії "Патруль". ВIДЕО+ФОТО
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На Донеччині сьогодні, 6 вересня, Збройні Сили України знищили разом з ворожим екіпажем броньовану машину "Патруль".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в телеграмі.
"Палає сучасний бронеавтомобіль росгвардії Росії "Патруль" на Донеччині. Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - ідеться в повідомленні.
Як ідеться в повідомленні, машину російських окупантів помітили наші аеророзвідники.
"Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - зазначили ДШВ ЗСУ.
За інформацією агенції АрміяІнформ, станом на 2018 рік вартість одного екземпляра бронемашини "Патруль" сягала понад 14 млн російських рублів.
"Патруль-А" призначений для забезпечення силової підтримки спецпризначення, а також для патрулювання місцевості, розвідки та транспортування особового складу. Бронекорпус може бути змонтовано на шасі різних моделей КамАЗ з колісною формулою 4×4.
Бронювання корпусу здатне захистити екіпаж лише від куль калібру 7,62. Також зазначається, що протимінний захист витримує підрив під колесом або днищем вибухового пристрою потужністю до 2 кг у тротиловому еквіваленті.
На бронеавтомобіль може встановлюватися малогабаритний передавач РП-377УВМ1. Він призначений для створення перешкод і блокування локальних ліній радіозв’язку й управління як у стаціонарних умовах, так і в русі, в тому числі з метою захисту від радіокерованих вибухових пристроїв.
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Даже не поняли, что и как !
Хотя, "как" наваляли по-любому......