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На Донеччині ЗСУ знищили новітній броньовик Росгвардії "Патруль". ВIДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,склад,штефан

На Донеччині сьогодні, 6 вересня, Збройні Сили України знищили разом з ворожим екіпажем броньовану машину "Патруль".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ в телеграмі.

"Палає сучасний бронеавтомобіль росгвардії Росії "Патруль" на Донеччині. Воїни окремого гаубичного артилерійського підрозділу ДШВ ЗС України знищили точним ударом новітню техніку окупантів, бронемашину росгвардії загарбників "Патруль" разом з екіпажем", - ідеться в повідомленні.

Як ідеться в повідомленні, машину російських окупантів помітили наші аеророзвідники.

"Передали координати цілі артилеристам ДШВ і далі – справа техніки. Визначили ціль, навелись… і техніка разом з окупантами перетворилась на згарище. Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!", - зазначили ДШВ ЗСУ.

За інформацією агенції АрміяІнформ, станом на 2018 рік вартість одного екземпляра бронемашини "Патруль" сягала понад 14 млн російських рублів.

"Патруль-А" призначений для забезпечення силової підтримки спецпризначення, а також для патрулювання місцевості, розвідки та транспортування особового складу. Бронекорпус може бути змонтовано на шасі різних моделей КамАЗ з колісною формулою 4×4.

Також читайте: За добу морські піхотинці ЗСУ знищили 15 одиниць військової техніки росіян

Бронювання корпусу здатне захистити екіпаж лише від куль калібру 7,62. Також зазначається, що протимінний захист витримує підрив під колесом або днищем вибухового пристрою потужністю до 2 кг у тротиловому еквіваленті.

На бронеавтомобіль може встановлюватися малогабаритний передавач РП-377УВМ1. Він призначений для створення перешкод і блокування локальних ліній радіозв’язку й управління як у стаціонарних умовах, так і в русі, в тому числі з метою захисту від радіокерованих вибухових пристроїв.

На Донеччині ЗСУ знищили новітній броньовик Росгвардії Патруль 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни на Донеччині знищили черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та БПЛА, - Командування Повітряних сил

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Це тільки мітінгувальників на расії лякати. А постріл зі звичайного РПГ жодел "сруль-патруль" не витриває.
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06.09.2022 18:39
+13
Лада, трiшки броньована... анало говнет
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06.09.2022 18:39
+12
знаете почему так смачно горит металл!? потому что между кузовом и рамой деревянный брус 50х50 что не скрипело
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06.09.2022 18:40
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не такий він знач ******** виявився
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06.09.2022 18:34 Відповісти
Летять шматки росвардійців. Красівоє.
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06.09.2022 20:27 Відповісти
То катапульта спрацювала і вилетів цілесеньнький, але без парашута.
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06.09.2022 21:09 Відповісти
Ні, то в них така "**********")
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06.09.2022 20:49 Відповісти
vzryv kak bud to tam tankovie snarjadi vnutri bili
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06.09.2022 18:34 Відповісти
Горох. Газы. Испуг. Бадабум!
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06.09.2022 18:46 Відповісти
То так кацапсячі пердаки детонують
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06.09.2022 18:55 Відповісти
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06.09.2022 18:55 Відповісти
Лада, трiшки броньована... анало говнет
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06.09.2022 18:39 Відповісти
Це тільки мітінгувальників на расії лякати. А постріл зі звичайного РПГ жодел "сруль-патруль" не витриває.
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06.09.2022 18:39 Відповісти
саме так. Він проти пострілів з рогатки.
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06.09.2022 18:46 Відповісти
Бум-бум-бум-бум
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06.09.2022 18:40 Відповісти
знаете почему так смачно горит металл!? потому что между кузовом и рамой деревянный брус 50х50 что не скрипело
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06.09.2022 18:40 Відповісти
Бабах вражає 😀
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06.09.2022 18:48 Відповісти
Опять парадные формы погорели, вот беда.
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06.09.2022 18:49 Відповісти
Шо Тигр, шо Патруль) шо то ***** - шо то ***** , цитата Єскобара
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06.09.2022 18:55 Відповісти
Релаксбл*дь...)))
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06.09.2022 18:58 Відповісти
Україні металобрухт пригодиться... різний і багато...
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06.09.2022 19:00 Відповісти
Смажених кацапських свиней побільшало...Виконавцям респект,не зупиняйтесь...
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06.09.2022 19:02 Відповісти
Это ж не студентов на манежке дубинками лупасить, да? Надеюсь в машине были бывшие украинские омоновцы, сдриснувшие нарасию
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06.09.2022 19:08 Відповісти
горить-палає славно
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06.09.2022 19:13 Відповісти
Анало говнєт,каг всігда...
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06.09.2022 19:25 Відповісти
Щенячий патруль
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06.09.2022 19:34 Відповісти
Повезло кацапам - легко отделались!
Даже не поняли, что и как !
Хотя, "как" наваляли по-любому......
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06.09.2022 19:42 Відповісти
Рама старого шишигіна Газ 66 років так 40 Горьковского авто завода
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06.09.2022 19:42 Відповісти
Любой броневик - это всего лишь груда железа на колесах с противопульной броней (даже не всегда выдержит калибр в 15мм, а что там говорить про 30 мм пушку и больший калибр?)
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06.09.2022 20:00 Відповісти
сподіваюсь він був повний кацапів.
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06.09.2022 20:09 Відповісти
Хорошо разлетелся и главное что со свинособаками)!
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06.09.2022 20:28 Відповісти
"Трупаль" 💀
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07.09.2022 11:58 Відповісти
 
 