Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Во встрече приняли участие: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Во время заседания Верховному Главнокомандующему было доложено об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника.
По информации Главнокомандующего ВСУ, на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек. Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ.
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пам,ятаєш як зе через свою секретапку єрмака передав генералу Бурбі щоб останній відклав спецоперацію по вагнерівцям?
а тепер Бурбу питають, навіщо ти виконав те що від імені президента передав тобі єрмак,
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06.09.2022 22:14
Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.
Так акуратно голодомор провели.
Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.
Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.
Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.
Так лагідно насадили свій язик.
Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.
Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.
Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.
Так приємно анексували Крим.
Так ніжно бомбанули Донбас.
Так бережно поливали з Градів 2014-2022…
А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.
…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.
А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.
Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.
Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.
Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.
Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить
ЖУРНАЛИСТ ОСТАП ДРОЗДОВ
18.02.2020
"В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну",- Зеленский
Також зіграв у квача та випив первача...
А его начальник Дерьмак в это время Куйлу все подробности передавал в прямом эфире.
Дістало! Зеленського довели! Зібрав ставку Верховного! Дерибан гуманітарки в Запоріжжі. Кого взяли?
https://youtu.be/efEG9W_jxfY
15:43, 2 сентября 2022
Его назначает Парламент, и неважно - кто до этого был, так сказать президентом
Впрочем, это мое личное
Буча і Ірпінь на совісті клоуна разом з Ху*лом
(або як кокаїн шкодить мозку людини)