Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Во встрече приняли участие: Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр инфраструктуры Александр Кубраков, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, а также командующие оперативными направлениями, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Во время заседания Верховному Главнокомандующему было доложено об оперативной ситуации вдоль всей линии фронта. В частности, силы обороны добились успеха в уничтожении ракетных складов, баз, штабов и логистических маршрутов российских захватчиков. На определенных направлениях проводится активная контрбатарейная борьба для подавления сил противника.

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По информации Главнокомандующего ВСУ, на сегодняшний день благодаря героическим действиям украинских защитников потери живой силы оккупантов достигли более 50 тысяч человек. Отправляя солдат воевать в Украину, российское военно-политическое командование несет полную ответственность за уничтожение граждан РФ.