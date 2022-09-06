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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У зустрічі взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Нацгвардії Юрій Лебідь, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, а також командувачі оперативних напрямків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ОП.

Під час засідання Верховному Головнокомандувачу доповіли про оперативну ситуацію вздовж усієї лінії фронту. Зокрема, сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів і логістичних маршрутів російських загарбників. На визначених напрямках проводиться активна контрбатарейна боротьба задля придушення сил противника.

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За інформацією Головнокомандувача ЗСУ, на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів сягнули понад 50 тисяч осіб. Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за винищення громадян РФ.
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Топ коментарі
+28
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06.09.2022 21:35
+16
«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».

Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.

Так акуратно голодомор провели.

Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.

Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.

Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.

Так лагідно насадили свій язик.

Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.

Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.

Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.

Так приємно анексували Крим.

Так ніжно бомбанули Донбас.

Так бережно поливали з Градів 2014-2022…

А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.

…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.

А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.

Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.

Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.

Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.

Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить

ЖУРНАЛИСТ ОСТАП ДРОЗДОВ
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06.09.2022 21:44
+15
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06.09.2022 21:40
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Залужный опять забил на этот цирк.
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06.09.2022 21:28 Відповісти
У зустрічі взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, - цитата
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06.09.2022 21:30 Відповісти
Він не зебіл і чудово пам'ятає історію з вагнерівцями, тому я впевнений що він нічого секретного Зеленському не сказав
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06.09.2022 21:34 Відповісти
я уже и не надеялся, что это произойдёт.
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06.09.2022 21:59 Відповісти
Мен1 дуже ц1каво, що наш верховний м1г сказати тим в1йсковим спец1ал1стам? Сумн1ваюсь, що в1н взагал1 не знав, про що йде мова. Боже, який сором.
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06.09.2022 21:51 Відповісти
пишуть що був
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06.09.2022 23:28 Відповісти
та ти шо....
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06.09.2022 21:30 Відповісти
штірліц на засіданні був присутній? я за коzeря
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06.09.2022 21:42 Відповісти
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06.09.2022 21:31 Відповісти
А якого біса там був потрібний зам. Завхоза Роман Машовець???
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06.09.2022 21:31 Відповісти
а в ОП всі з допуском до держтаємниці або в верховного таємниць взагалі немає
пам,ятаєш як зе через свою секретапку єрмака передав генералу Бурбі щоб останній відклав спецоперацію по вагнерівцям?
а тепер Бурбу питають, навіщо ти виконав те що від імені президента передав тобі єрмак,
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06.09.2022 23:37 Відповісти
Під наглядом Єрмака!
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06.09.2022 21:31 Відповісти
Чайка Київ

- Андрій Єрмак очолить робочу групу для стягнення компенсації з росії
- Протеже Єрмака Шарапов контролює монополію з торгівлі зброєю
- Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком
- Ермак возглавил президиум новосозданного Зеленским всеукраинского президиума Конгресса местных и региональных властей.

- Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України
- дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива", який очолюють радники президента України Андрій Сибіга та Андрій Єрмак.
- Санкційна група Єрмака-Макфола
- Єрмак очолить робочу групу з будівництва меморіалу «Бабин Яр»
- Єрмак очолив групу, яка має придумати, як нейтралізувати ризики від Північного потоку-2
- Єрмак очолив робочу групу з реалізації проєкту "Президентський університет"
- Єрмак очолить раду, яка вестиме діалог з представниками ФОПів
- ...

06.09.2022 22:14
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06.09.2022 22:54 Відповісти
Єрмак готує для Зеленського нову партійну структуру. Умовна назва - "Партія захисників України", можливі варіанти, бо назву ще треба викупати, вона задіяна. Оголошено це буде в короткий проміжок зняття військового стану.
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07.09.2022 01:24 Відповісти
А він тут до чого? Він ухилянт і зрадник, ставку воно провело, піарщик-хайпожер...
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06.09.2022 21:32 Відповісти
Заставлять пацанів дно окопів асфальтувати…
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06.09.2022 21:34 Відповісти
Вау, это меня уже напрягает
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06.09.2022 21:35 Відповісти
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06.09.2022 21:35 Відповісти
Знову збиралася "ставка" біля палати № 6. А командуючі фронтами були? Був Юзік, командувач криворізьким фронтом, чи Коля Котлєта, командувач гірсько-карпатським фронтом? А "лисий" був, командувач польським фронтом із своїм орденоносним начальниклом штаба пікаловим? Верещалка і Безкутня також були? Всіх зволизи гвинтокрили МЧС, як колись на днюху до корифана єлдака? Парєшалі закатувати мільярди в дороги, чи вирішували, точніше ділили військове зимнє обмундирування, яке збирається привезти НАТО?
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06.09.2022 21:35 Відповісти
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06.09.2022 21:40 Відповісти
«Ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали, що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів».

Ця цитата радника ОП знімає всі питання. Той бік не виправдав сподівань. Той бік виявився терористом. Хто би міг подумати? Такі дбайливі були все життя.

Так акуратно голодомор провели.

Так турботливо розстріляли весь цвіт інтелігенції.

Так філігранно згноїли в застінках усіх незгодних.

Так злагоджено етапували українців у далеку лісотундру Сибіру.

Так лагідно насадили свій язик.

Так любовно поскидали хрести з храмів і запровадили безбожжя.

Так розчульно забрали свободу, приватну власність, самоповагу й національне мислення.

Так прихильно перетворили народ на безпам'ятних манкуртів.

Так приємно анексували Крим.

Так ніжно бомбанули Донбас.

Так бережно поливали з Градів 2014-2022…

А тут раптом той бік виявився сатаною во плоті. Хто б міг подумати? Той бік мав захопити весь Юговосток - але так, щоб дбайливо зберегти будинки і мости.

…А насправді це ж не по поодинокий абсурд потойбічного мислення. Аналогічна нотка проскочила і в очільника Одеси. Він якось між іншим "вступився" за окупантів - мовляв, вони Одесу *******, тому бережуть її від обстрілів, бо хочуть цілою. Дбайливі так загарбники, дай Бог їм здоровля і многая літа.

А щоб вони були задоволені, коли прийдуть, - мер буде до останнього хухати-дмухати на пам'ятник імперській курві Єкатерині Вторій, яка зруйнувала Січ, закріпачила українців, але одеситам нравицця.

Прошу звикати. Ще не заговорили харківський, криворізький, миколаївський, дніпровський, нікопольський, кропивницький та інші мери. Які зараз набирають собі балів під шумок - але коли дійде до діла, то увімкнуть старі й перевірені стоп-крани опирання всьому українському.

Для всієї лінійки русифікованих міст придумано нову мульку-відмазку: ми - не проросійське місто, ми - інтернаціональне. І нічо ви їм не зробите, бо вони ж пережили ракетні обстріли й мають моральне право нести високий стяг русо-інтернаціоналізму.

Грядущий крен у бік інтернаціонального тлумачення історії міст всього південно-східного поясу - це фактична легітимація змосковлення як статусу-кво. В більшості міст творили представники багатьох національностей - але ще ніхто там не відновив старі єврейські кладовища, натомість їм акцентовано розходиться на ворожій топоніміці та спадщині, яку захищатимуть мери, які під шумок війни покращили свої репутації, але лишили без змін своє нутро.

Той бік виявився не дуже дбайливим. А наш бік дбає, аж гай шумить

ЖУРНАЛИСТ ОСТАП ДРОЗДОВ
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06.09.2022 21:44 Відповісти
Бубачка закінчив війну, ще за два роки по повномаштабного вторгнення.
18.02.2020
"В моей ментальности, в моей культуре и в моем мозгу я закончил войну",- Зеленский
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06.09.2022 21:46 Відповісти
Так он говорит чистую правду, он действительно обо всем договорился с ******. Для него война закончилась, да что то пошло не так, и армия начала стрелять.
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06.09.2022 22:02 Відповісти
Заява Подоляка це, фактично, явка з повинною. Прокурорам вже час відкривати справу щодо зради, або халатности. Або пізніше треба буде відповідати перед народом України - чому справу за ст. 111 КК України не було відкрито?
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06.09.2022 22:01 Відповісти
Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Також зіграв у квача та випив первача...
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06.09.2022 21:43 Відповісти
"У зустрічі взяли участь: ... заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець."
А его начальник Дерьмак в это время Куйлу все подробности передавал в прямом эфире.
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06.09.2022 21:43 Відповісти
Как только эта гнида спецшутник хренов фсбешно-еврейский свой пятая вместе с дЕрмаком вмочат куда-то ,вечно что-то трагическое происходит .Гнать нужно это дерьмо зелено тряпками прямо в Кремль, туда куда просился в начале своей карьеры спецшутника.
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06.09.2022 21:43 Відповісти
А шо Зеля на Цензоре не мог про 50000 прочитать ! Надо чтоб Залужный доложил???
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06.09.2022 21:44 Відповісти
чим би дитя не бавилось, аби не какалось... Харкову він уже "допоміг", тепер місто ******** і вночі і вдень.
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06.09.2022 21:46 Відповісти
Цікавий матеріал
Дістало! Зеленського довели! Зібрав ставку Верховного! Дерибан гуманітарки в Запоріжжі. Кого взяли?

https://youtu.be/efEG9W_jxfY
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06.09.2022 21:47 Відповісти
Агент НАБУ обвинил в воровстве гуманитарки Ермака и его заместителя Кирилла Тимошенко

15:43, 2 сентября 2022
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06.09.2022 21:48 Відповісти
допрыгается Женя.
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06.09.2022 22:03 Відповісти
Каков поп , таков приход ‼️К стенке ПОЗОРНЫХ МАРОДЕРОВ НА КРОВИ ‼️
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06.09.2022 23:15 Відповісти
Козирь лузєр?
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06.09.2022 21:47 Відповісти
Вирішать питання зимового одягу для ЗСУ ?
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06.09.2022 21:47 Відповісти
датчане, бриты и финны уже порешали.
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06.09.2022 22:04 Відповісти

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06.09.2022 21:49 Відповісти
знали за 4 місяці навіть час запуску ракет. Злочинна бездіяльність.
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06.09.2022 21:52 Відповісти
ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ 🤢ZEОБОРОТНЯ ‼️ФАКТЫ СЛОЖИЛИСЬ В ЕДИНУЮ КАРТИНУ
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06.09.2022 23:19 Відповісти
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06.09.2022 22:00 Відповісти
Вони ще репоесії почнуть, Арестовичь тільки за, тільки карьєра поперла)))
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06.09.2022 21:49 Відповісти
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06.09.2022 22:01 Відповісти
чим би дитя не тішилося, - аби Залужного не чіпало...
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06.09.2022 21:50 Відповісти
Недонапольйон Шоневтік.
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06.09.2022 21:52 Відповісти
***, я согласен, что во время войны должен быть один Диктатор, но есть нюанс
Его назначает Парламент, и неважно - кто до этого был, так сказать президентом
Впрочем, это мое личное
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06.09.2022 21:53 Відповісти
мабуть би так краще й було. Люди обирають парламент а він прем'єра а той уряд. Без президента.
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06.09.2022 22:00 Відповісти
Пане Кіт, ви розумний хлопець, але не до всього. Я зараз до Вас вибачабся, бо не можу прийняти бесіди з поважних причин , Кароче, я бухнул с братанами, поэтомму просто на ленте
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06.09.2022 23:00 Відповісти
А чего Ермака и Беню не позвали? Было бы даже спокойнее: больше мрази хотя бы на несколько часов под контролем и не делают свои грязные дела.
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06.09.2022 22:02 Відповісти
Еще можно позвать Гогилашвили, который с Бакановым сожительствует.
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06.09.2022 22:04 Відповісти
нет смысла. Ему маруся и так всё расскажет.
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06.09.2022 22:13 Відповісти
И ши он там понял? Это же не про его долю в асфальте докладывали.
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06.09.2022 22:09 Відповісти
Трєуголку вдягав свою?
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06.09.2022 22:18 Відповісти
зелений кондом залишив Українців на смерть спеціально - щоб вони свома смертями зупинили ворога і інфляцію.
Буча і Ірпінь на совісті клоуна разом з Ху*лом
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06.09.2022 22:21 Відповісти
Чому Зе не втік, історія виникнення Боневтіка
(або як кокаїн шкодить мозку людини)
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06.09.2022 22:37 Відповісти
А тов. Єлдака не було, чи просто його вирішили не називати, але він був ?
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06.09.2022 22:38 Відповісти
Це пан Рєзніков приніс перші фотки з притулиного супутнику і вони розбиралися, де і як далі краще мочити русню.
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06.09.2022 22:41 Відповісти
Суровая рожа на фото, аж страшно... Думку думает: кому бы ещё из "руцкаязычных лондонцев" домишку сдать?
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06.09.2022 22:43 Відповісти
Зеленський провів засідання Сравки Верховного Гівнокомандувача.
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06.09.2022 22:50 Відповісти
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06.09.2022 22:51 Відповісти
В запрошенні немає потреби. Порох все в онлайні дивиться.
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06.09.2022 23:49 Відповісти
ты ЧМО а не сТалин. ставка прямой кишки
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06.09.2022 23:03 Відповісти
Знову було про дороги чи дорожки?
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07.09.2022 00:00 Відповісти
...сидячі на колінах в дєрьмака...
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07.09.2022 00:20 Відповісти
Альтернативні бункерні борці зібралися.
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07.09.2022 00:20 Відповісти
... наверняка кое-кто всё заседание простоял на одной ноге, второй держа ногу на огромном барабане...
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07.09.2022 06:05 Відповісти
 
 