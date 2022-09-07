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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, - мэр Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ночь на среду российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В полпервого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на эту минуту информации нет", – написал Терехов в телеграм-канале.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел города.
"На местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждения инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Синегубов.
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