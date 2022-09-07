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Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, - мэр Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків,болвінов

В ночь на среду российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В полпервого ночи ракетный удар по Харькову. Пока известно о прилетах в Немышлянском районе. По предварительной информации там горят несколько авто и производственное здание. Еще несколько мест возможных прилетов проверяют спасатели. О жертвах или пострадавших на эту минуту информации нет", – написал Терехов в телеграм-канале.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил обстрел города.

"На местах попаданий работают профильные службы. В одном из районов Харькова есть повреждения инфраструктуры. Информация о пострадавших пока не поступала", - написал Синегубов.

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Ми чули, що завдали. Де і чим. Я за друзей переживаю, (хотя все отзвонились)
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07.09.2022 02:00 Ответить
Мер, может сказать точнее. Что и ГДЕ не так.
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07.09.2022 02:31 Ответить
Тупому быдлу, выбравшему ЗЕленую срань, рекомендую посмотреть видео №310 от Юрия Швеца, может хоть немного прочистит ваши куринные мозги :

https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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07.09.2022 07:30 Ответить
 
 