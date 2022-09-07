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Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, - мер Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків,болвінов

У ніч на середу російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"О пів на першу ночі ракетний удар по Харкову. Поки що відомо про прильоти в Немишлянському районі. За попередньою інформацією там горять кілька авто та виробнича будівля. Ще кілька місць можливих прильотів перевіряють рятувальники. Про жертв або постраждалих на цю хвилину інформації немає", - написав Терехов у телеграмі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив обстріл міста.

"На місцях влучень працюють профільні служби. В одному з районів Харкова є пошкодження інфраструктури. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - написав Синєгубов.

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Автор: Володимир Янченко
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Ми чули, що завдали. Де і чим. Я за друзей переживаю, (хотя все отзвонились)
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07.09.2022 02:00 Відповісти
Мер, может сказать точнее. Что и ГДЕ не так.
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07.09.2022 02:31 Відповісти
Тупому быдлу, выбравшему ЗЕленую срань, рекомендую посмотреть видео №310 от Юрия Швеца, может хоть немного прочистит ваши куринные мозги :

https://www.youtube.com/watch?v=VbUqnBQ0icM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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07.09.2022 07:30 Відповісти
 
 