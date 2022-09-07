Байден и Трасс договорились углубить сотрудничество по поддержке Украины

Президент США Джо Байден впервые обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс углубление сотрудничества в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании, Белый дом и Twitter Байдена.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества с НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю.

"Трас надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом как лидеров свободных демократий по решению общих проблем, в том числе экстремальных экономических проблем, развязаных войной Путина", - говорится в заявлении.

В заявлении Белого дома говорится, что два лидера обсудили продолжение тесного сотрудничества по Украине, решение проблем, созданных Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов.

"Я с нетерпением ожидаю углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - написал Байден в Twitter.

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