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Байден и Трасс договорились углубить сотрудничество по поддержке Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден впервые обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс углубление сотрудничества в поддержке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании, Белый дом и Twitter Байдена.

В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества с НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю.

"Трас надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом как лидеров свободных демократий по решению общих проблем, в том числе экстремальных экономических проблем, развязаных войной Путина", - говорится в заявлении.

В заявлении Белого дома говорится, что два лидера обсудили продолжение тесного сотрудничества по Украине, решение проблем, созданных Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов.

"Я с нетерпением ожидаю углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", - написал Байден в Twitter.

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Рейган & Маргарет Тетчер 2.0
Знову немолодий американський президент + сталева англійська леді = новый розвал раші з втратою територій і нові 90-ті
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07.09.2022 07:47 Ответить
Я, думаю, що 90-ы будуть для них солодким, колишнім, раєм - бо тоді їм помагали усім світом - ніжки буша, Україна відправляла 90% продукції маскві, щоб не повиздихали.... А зараз не буде такого... Жрать будуть... даже страшно уявити...
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07.09.2022 09:55 Ответить
Кацапы вновь знатно обделались. Так сильно топили Бориса и финансово вкладывались в "заклинателя змей", а по факту оказалось, что премьером ВБ избрали человека, который может быть гораздо более решительным в плане борьбы с рашизмом.
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07.09.2022 07:56 Ответить
Дайте краще нам президента Джонсона і війну ми закінчим перемогою над ****** у москві , а разом з цим і тероризування фашистами цілого світу
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07.09.2022 08:41 Ответить
Для успішного закінчення війни, окрім президента Джонсона, потрібно позакривати пащі вато-пліснявим пропагандонам зЕ-рмак марафону, які знову почнуть волати про баригу та борщовий набір. Замінити всіх колаборантів, призначенців Бубочки дерьмака, на професіоналів, патріотів.
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07.09.2022 09:28 Ответить
Коллективная русофобия ещё больше приветствуется.
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07.09.2022 09:36 Ответить
Думают что поддержка станет больше . СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.09.2022 09:46 Ответить
Шариковы Мавзолейные пригонят на туманный Альбион подлодку Курск с крейсером Мацква и бриты от страху опять включат СкреПОНОС.. главное ядренное оркостана
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07.09.2022 09:51 Ответить
 
 