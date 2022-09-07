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Байден і Трасс домовилися поглибити співпрацю щодо підтримки України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден вперше обговорив з новим прем’єр-міністром Британії Ліз Трасс поглиблення співпраці в підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію прем'єра Британії, Білий дім і Twitter Байдена.

У заяві канцелярії прем'єр-міністра йдеться, що Байден і Трасс обговорили поглиблення співпраці з НАТО і угоду про безпеку між США, Австралією і Великою Британією, укладену торік на противагу Китаю.

"Трас сподівається на тісну співпрацю з президентом Байденом як лідерів вільних демократій для розв'язання спільних проблем, зокрема екстремальних економічних проблем, розв'язаних війною Путіна", - йдеться в заяві.

У заяві Білого дому йдеться, що два лідери обговорили продовження тісної співпраці щодо України, розв'язання проблем, створених Китаєм, запобігання отримання Іраном ядерної зброї і забезпечення стійких і доступних енергетичних ресурсів.

"Я з нетерпінням чекаю поглиблення особливих відносин між нашими країнами і тісної співпраці у розв'язання глобальних проблем, включно з постійною підтримкою України в її захисті від російської агресії", - написав Байден у Twitter.

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Автор: Наталя Джума
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Знову немолодий американський президент + сталева англійська леді = новый розвал раші з втратою територій і нові 90-ті
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07.09.2022 07:47 Відповісти
Я, думаю, що 90-ы будуть для них солодким, колишнім, раєм - бо тоді їм помагали усім світом - ніжки буша, Україна відправляла 90% продукції маскві, щоб не повиздихали.... А зараз не буде такого... Жрать будуть... даже страшно уявити...
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07.09.2022 09:55 Відповісти
Кацапы вновь знатно обделались. Так сильно топили Бориса и финансово вкладывались в "заклинателя змей", а по факту оказалось, что премьером ВБ избрали человека, который может быть гораздо более решительным в плане борьбы с рашизмом.
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07.09.2022 07:56 Відповісти
Дайте краще нам президента Джонсона і війну ми закінчим перемогою над ****** у москві , а разом з цим і тероризування фашистами цілого світу
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07.09.2022 08:41 Відповісти
Для успішного закінчення війни, окрім президента Джонсона, потрібно позакривати пащі вато-пліснявим пропагандонам зЕ-рмак марафону, які знову почнуть волати про баригу та борщовий набір. Замінити всіх колаборантів, призначенців Бубочки дерьмака, на професіоналів, патріотів.
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07.09.2022 09:28 Відповісти
Коллективная русофобия ещё больше приветствуется.
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07.09.2022 09:36 Відповісти
Думают что поддержка станет больше . СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.09.2022 09:46 Відповісти
Шариковы Мавзолейные пригонят на туманный Альбион подлодку Курск с крейсером Мацква и бриты от страху опять включат СкреПОНОС.. главное ядренное оркостана
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07.09.2022 09:51 Відповісти
 
 