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Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 07 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как отмечается, бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла".
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Супер!
Видать заблудился и в Украину залетел.
Пусть живет. Будет выступать перед школьняками и ездить на приземистой тачке...