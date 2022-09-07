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Сегодня украинские десантники сбили два вражеских самолета Су-25, - Командование ДШВ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Сегодня, 07 сентября, в одном из районов выполнения задач подразделениями противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ были успешно сбиты два российских штурмовика Су-25 "Грач".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отмечается, бронированные самолеты оккупантов были навсегда приземлены расчетами ПЗРК "Игла".

Смотрите также: Украинские бойцы сбили вражеский самолет Су-25 вблизи Балаклеи в Харьковской области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
Слава нашим хлопцям!
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07.09.2022 16:04
+31
Грачі доліталися, фсьо.
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07.09.2022 15:59
+27
Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.09.2022 16:08
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07.09.2022 15:59 Ответить
- Я назвал водку «ореховкой», точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, «рябиновкой».
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07.09.2022 16:30 Ответить
Грачі доліталися, фсьо.
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07.09.2022 15:59 Ответить
ničogo, baby šče narožajut
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07.09.2022 23:16 Ответить
з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
Слава нашим хлопцям!
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07.09.2022 16:04 Ответить
Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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07.09.2022 16:08 Ответить
Красунчики наші, бережи вас Господь
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07.09.2022 16:08 Ответить
КРАСАВЧИКИ 👍👍👍❤️💙💛‼️‼️🙏🙏🙏🙏СУПЕР ГЕРОИ‼️ЛУЧШИЕ ВОИНЫ ‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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07.09.2022 16:34 Ответить
схоже, підгорає в місцях наступу ЗСУ
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07.09.2022 16:08 Ответить
Ігла -- шось стінгерів не чути . Ігла ше з 80-- тих а як лупит.
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07.09.2022 16:15 Ответить
а ты возьми ведро фасолин(это будет количество стингеров) и раскинь на целое поле, а затем ж-д вагон горошин(это будет кол-во игл) и раскинь на то же самое поле, а потом выбери наугад квадрат метр на метр и посмотри сколько в нем окажется фасолин и сколько горошин.
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07.09.2022 17:08 Ответить
Стінгери нам підкидают а нащот Ігли я сомніваюся -- рашка вже половину свого заліза спалила.
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07.09.2022 18:17 Ответить
"Ігли" в ЗСУ - основа ПЗРК ближньої дії Крім того - свої модифіковані "Ігли" ("Перуни")дають поляки Решта країн колишнього ВД теж мала на озброєнні "Ігли" А навіщо вони їм якщо вони переходять на НАТОвське озброєння?
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07.09.2022 18:46 Ответить
А тобі не байдуже, чим русня знищується?
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07.09.2022 17:14 Ответить
Баидуже -- я не за те -- СОЮЗ непогану зброю клепав.
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07.09.2022 18:13 Ответить
Ну так, якщо навіть туалетного паперу не було, бо все йшло на зброю, то не дивно.
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07.09.2022 23:19 Ответить
2 літачки + 1 ватальот за день
Супер!
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07.09.2022 16:16 Ответить
Ватолет был тяжелее воздуха.
Видать заблудился и в Украину залетел.
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07.09.2022 16:17 Ответить
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07.09.2022 16:19 Ответить
Молодці, хлопці! Дякуємо!
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07.09.2022 16:51 Ответить
Хороший сьогодні день,дуже продуктивний.Слава ЗСУ!!!
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07.09.2022 16:54 Ответить
Дуже важливо-знищити пілотів. Не в полон брати, а знищувати(тобто зразу вбити, яущо він ще живий після падіння) , тому що це дорого коштує(нового пілота підготувати). Суцільна економика
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07.09.2022 17:04 Ответить
От і скажіть чи ці кацапсткі ватольотчики не дебіли - перелетіли б просто цими літаками до нас - і живі б лишилися, і мільйон доларів отримали і громадянство якоїсь нормальної країни . Дебіли ***.
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07.09.2022 17:18 Ответить
і щоб ерЬмак не обмінав його потім на данецкого таксиста втіхаря.
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07.09.2022 17:35 Ответить
отличный улов сегодня!
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07.09.2022 17:06 Ответить
Точными выстрелами в оба коленных сустава, сделать из Иванова, Петрова, Сидорова-Маресьева...
Пусть живет. Будет выступать перед школьняками и ездить на приземистой тачке...
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07.09.2022 17:23 Ответить
Утилизация продолжается . Чем они пилотов мотивируют интересно...
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07.09.2022 17:31 Ответить
За кожен бойовий виліт платять в доларах І платять тисячами
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07.09.2022 18:47 Ответить
фоткою голого путлєра.
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07.09.2022 18:50 Ответить
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07.09.2022 23:19 Ответить
 
 