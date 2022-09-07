Сьогодні українські десантники збили два ворожі літаки Су-25, - Командування ДШВ

Сьогодні 07 вересня, в одному із районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначається, броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла".

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