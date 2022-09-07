УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15943 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 092 31
війна (56406) літак (1986) знищення (4111) 25 окрема повітряно-десантна бригада (109) 80 окрема десантно-штурмова бригада (111) Десантно-штурмові війська (173)

Сьогодні українські десантники збили два ворожі літаки Су-25, - Командування ДШВ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Сьогодні 07 вересня, в одному із районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Як зазначається, броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські бійці збили ворожий літак Су-25 поблизу Балаклії на Харківщині. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
Слава нашим хлопцям!
показати весь коментар
07.09.2022 16:04
+31
Грачі доліталися, фсьо.
показати весь коментар
07.09.2022 15:59
+27
Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
07.09.2022 16:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
07.09.2022 15:59 Відповісти
- Я назвал водку «ореховкой», точно так же, как не поколебался бы назвать птицу, сидящую на рябине, «рябиновкой».
показати весь коментар
07.09.2022 16:30 Відповісти
Грачі доліталися, фсьо.
показати весь коментар
07.09.2022 15:59 Відповісти
ničogo, baby šče narožajut
показати весь коментар
07.09.2022 23:16 Відповісти
з таким прикриттям тепер і льотчики у вати одноразові як літаючі ган*дони....
Слава нашим хлопцям!
показати весь коментар
07.09.2022 16:04 Відповісти
Вітаємо! Героям Слава! Дякуємо за захист!!!👏👏👏👏💙💛✌️💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
07.09.2022 16:08 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
показати весь коментар
07.09.2022 16:08 Відповісти
КРАСАВЧИКИ 👍👍👍❤️💙💛‼️‼️🙏🙏🙏🙏СУПЕР ГЕРОИ‼️ЛУЧШИЕ ВОИНЫ ‼️🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
07.09.2022 16:34 Відповісти
схоже, підгорає в місцях наступу ЗСУ
показати весь коментар
07.09.2022 16:08 Відповісти
Ігла -- шось стінгерів не чути . Ігла ше з 80-- тих а як лупит.
показати весь коментар
07.09.2022 16:15 Відповісти
а ты возьми ведро фасолин(это будет количество стингеров) и раскинь на целое поле, а затем ж-д вагон горошин(это будет кол-во игл) и раскинь на то же самое поле, а потом выбери наугад квадрат метр на метр и посмотри сколько в нем окажется фасолин и сколько горошин.
показати весь коментар
07.09.2022 17:08 Відповісти
Стінгери нам підкидают а нащот Ігли я сомніваюся -- рашка вже половину свого заліза спалила.
показати весь коментар
07.09.2022 18:17 Відповісти
"Ігли" в ЗСУ - основа ПЗРК ближньої дії Крім того - свої модифіковані "Ігли" ("Перуни")дають поляки Решта країн колишнього ВД теж мала на озброєнні "Ігли" А навіщо вони їм якщо вони переходять на НАТОвське озброєння?
показати весь коментар
07.09.2022 18:46 Відповісти
А тобі не байдуже, чим русня знищується?
показати весь коментар
07.09.2022 17:14 Відповісти
Баидуже -- я не за те -- СОЮЗ непогану зброю клепав.
показати весь коментар
07.09.2022 18:13 Відповісти
Ну так, якщо навіть туалетного паперу не було, бо все йшло на зброю, то не дивно.
показати весь коментар
07.09.2022 23:19 Відповісти
2 літачки + 1 ватальот за день
Супер!
показати весь коментар
07.09.2022 16:16 Відповісти
Ватолет был тяжелее воздуха.
Видать заблудился и в Украину залетел.
показати весь коментар
07.09.2022 16:17 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 16:19 Відповісти
Молодці, хлопці! Дякуємо!
показати весь коментар
07.09.2022 16:51 Відповісти
Хороший сьогодні день,дуже продуктивний.Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
07.09.2022 16:54 Відповісти
Дуже важливо-знищити пілотів. Не в полон брати, а знищувати(тобто зразу вбити, яущо він ще живий після падіння) , тому що це дорого коштує(нового пілота підготувати). Суцільна економика
показати весь коментар
07.09.2022 17:04 Відповісти
От і скажіть чи ці кацапсткі ватольотчики не дебіли - перелетіли б просто цими літаками до нас - і живі б лишилися, і мільйон доларів отримали і громадянство якоїсь нормальної країни . Дебіли ***.
показати весь коментар
07.09.2022 17:18 Відповісти
і щоб ерЬмак не обмінав його потім на данецкого таксиста втіхаря.
показати весь коментар
07.09.2022 17:35 Відповісти
отличный улов сегодня!
показати весь коментар
07.09.2022 17:06 Відповісти
Точными выстрелами в оба коленных сустава, сделать из Иванова, Петрова, Сидорова-Маресьева...
Пусть живет. Будет выступать перед школьняками и ездить на приземистой тачке...
показати весь коментар
07.09.2022 17:23 Відповісти
Утилизация продолжается . Чем они пилотов мотивируют интересно...
показати весь коментар
07.09.2022 17:31 Відповісти
За кожен бойовий виліт платять в доларах І платять тисячами
показати весь коментар
07.09.2022 18:47 Відповісти
фоткою голого путлєра.
показати весь коментар
07.09.2022 18:50 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 23:19 Відповісти
 
 