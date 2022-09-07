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Сьогодні українські десантники збили два ворожі літаки Су-25, - Командування ДШВ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні 07 вересня, в одному із районів виконання завдань, підрозділами протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ були успішно збиті два російських штурмовика Су-25 "Грач".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
Як зазначається, броньовані літаки окупантів були назавжди приземлені розрахунками ПЗРК "Ігла".
Топ коментарі
+39 Артм Воронцов
показати весь коментар07.09.2022 16:04
+31 Александр Иванов 29ff5b68
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+27 sasha kozakova
показати весь коментар07.09.2022 16:08
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Слава нашим хлопцям!
Супер!
Видать заблудился и в Украину залетел.
Пусть живет. Будет выступать перед школьняками и ездить на приземистой тачке...