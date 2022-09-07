Военный учет женщин хотят сделать добровольным, исключение - медики, - Вениславский

Для воинского учета женщин будет предусмотрен преимущественно добровольный порядок, а срок постановки на него - перенесен на более поздний.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса, нужно ли женщинам 1 октября всем становиться на воинский учет, то мы, как Комитет национальной безопасности, обороны и разведки, находимся в тесной коммуникации с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. И в ближайшие дни, а это было обещано членам комитета на уровне министра обороны, будут внесены изменения в последний приказ министра обороны о перечне как раз этих специальностей, которые могут замещаться женщинами. И что касается даты 1 октября, то это будет перенесено на более поздний срок", - объяснил парламентарий.

По словам Вениславского, сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить, чтобы женщины становились на воинский учет. И ключевое в дискуссии состоит в том, будет ли постановка на воинский учет обязанностью или правом женщин.

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"Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, который комитет рекомендовал рассмотреть в первом чтении, по которому обязанность становиться на воинский учет будет распространяться исключительно на женщин, имеющих военно-медицинскую профессию или родственную с профессией военного медика. То есть, фактически все женщины - медицинские работники должны становиться на воинский учет в обязательном порядке. Что касается других военно-учетных специальностей, то в этом проекте закона, который мы рекомендуем принять в первом чтении, предусмотрен исключительно добровольный порядок", - добавил нардеп.

По его словам, женщина может поступить на военную службу в добровольном порядке, если имеет желание, соответствующую специальность и пригодна.

"Если женщина имеет соответствующую военно-учетную специальность и по состоянию здоровья пригодна к военной службе или службе в других составляющих сектора безопасности и обороны, то она может обратиться в центр комплектования, пройти военно-врачебную комиссию и если она будет признана пригодной к военной службе, то она может поступить на военную службу в добровольном порядке", - сказал Вениславский.