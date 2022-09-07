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Военный учет женщин хотят сделать добровольным, исключение - медики, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

жінки

Для воинского учета женщин будет предусмотрен преимущественно добровольный порядок, а срок постановки на него - перенесен на более поздний.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается вопроса, нужно ли женщинам 1 октября всем становиться на воинский учет, то мы, как Комитет национальной безопасности, обороны и разведки, находимся в тесной коммуникации с Министерством обороны Украины и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. И в ближайшие дни, а это было обещано членам комитета на уровне министра обороны, будут внесены изменения в последний приказ министра обороны о перечне как раз этих специальностей, которые могут замещаться женщинами. И что касается даты 1 октября, то это будет перенесено на более поздний срок", - объяснил парламентарий.

По словам Вениславского, сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить, чтобы женщины становились на воинский учет. И ключевое в дискуссии состоит в том, будет ли постановка на воинский учет обязанностью или правом женщин.

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"Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, который комитет рекомендовал рассмотреть в первом чтении, по которому обязанность становиться на воинский учет будет распространяться исключительно на женщин, имеющих военно-медицинскую профессию или родственную с профессией военного медика. То есть, фактически все женщины - медицинские работники должны становиться на воинский учет в обязательном порядке. Что касается других военно-учетных специальностей, то в этом проекте закона, который мы рекомендуем принять в первом чтении, предусмотрен исключительно добровольный порядок", - добавил нардеп.

По его словам, женщина может поступить на военную службу в добровольном порядке, если имеет желание, соответствующую специальность и пригодна.

"Если женщина имеет соответствующую военно-учетную специальность и по состоянию здоровья пригодна к военной службе или службе в других составляющих сектора безопасности и обороны, то она может обратиться в центр комплектования, пройти военно-врачебную комиссию и если она будет признана пригодной к военной службе, то она может поступить на военную службу в добровольном порядке", - сказал Вениславский.
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Топ комментарии
+4
жінки медики завжди були на військовому обліку
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07.09.2022 18:27
+4
Брешуть як дихають.
Малярша сьогодні - Резнік вчора вже підписав відповідний наказ, а Беняславський каже, що тільки було обіцяно на рівні МО, що будуть внесені зміни.
Домовлятись між собою, перш ніж озвучувати чергову фуету, не пробували, геніальні керманичи?
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07.09.2022 18:34
+4
То для чого було піднімати таку "свистопляску"? Від чого увагу знову відвертають???? Чи це імітація бурної діяльності?
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07.09.2022 18:51
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ne nu...vot nashli chem zanjatsa....
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07.09.2022 18:23 Ответить
А що робити тім жінкам, якіх кадри на підприємстві примусили стати на облік?
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07.09.2022 18:26 Ответить
в декрет йти
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07.09.2022 18:28 Ответить
молодих багатих пізднесменів на всіх не вистачає, а від інших вони в декрет йти не бажають.
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07.09.2022 18:43 Ответить
навіть не маю, що добавити)
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07.09.2022 18:53 Ответить
жінки медики завжди були на військовому обліку
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07.09.2022 18:27 Ответить
Команда шалопаїв, вже вкотре не можуть спочатку подумати, а потім зробити. Балаган, давай-давай, квартал, одним словом.
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07.09.2022 18:29 Ответить
Дістав вже цей гребаний корупцірнер беня-славік, не знаю, хто цю паскуду в депутати обрав, але воно мабуть зі студентиків-мусорків бакшиша й на президентське крісло нвгребло...
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07.09.2022 18:32 Ответить
Брешуть як дихають.
Малярша сьогодні - Резнік вчора вже підписав відповідний наказ, а Беняславський каже, що тільки було обіцяно на рівні МО, що будуть внесені зміни.
Домовлятись між собою, перш ніж озвучувати чергову фуету, не пробували, геніальні керманичи?
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07.09.2022 18:34 Ответить
кожна паскуда хоче щось ляпнути
і ніхто не називає тих ********* які це все задумали
чуєм комітет розглядає
ВР читає 1,2,3 раз
бац, передумали
хто ці млять люди
поіменно, ****
хто придумав, хто підтримав і головне, накуя???
медики всі зобов,язані і після отримання диплому чи атестату, мають бути на обліку
а також хімікм, фізики біологи
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07.09.2022 20:22 Ответить
То для чого було піднімати таку "свистопляску"? Від чого увагу знову відвертають???? Чи це імітація бурної діяльності?
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07.09.2022 18:51 Ответить
Все по Жванецкому! " Бросаем ворота! Бежим красить забор! Почему ворота не сделали? Все на ворота!"
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07.09.2022 19:10 Ответить
Оставьте в покое наших женщин, постоянные манипуляции с этим учетом , заняться больше нечем ? Рожать и растить детей будут мудрые бездельники-законодатели? Служба в ВСУ женщин , включая медиков - исключительно на добровольной основе.
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07.09.2022 20:02 Ответить
То можливо пора припинити теревеними про гендерну рівність і усе таке???? Чи рівність для жінок лише у тому, де це вигідно??? Феміністкі фігові... А захист Батьківщини - це для чоловіків????? Де ж тут рівність??? От на посаду міністра чи генпрокуроршу - оце рівність, можуть у повизжати...
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07.09.2022 20:02 Ответить
а в чому тоді прикол і для чого цей мутняк? жінки-медики ЗАВЖДИ були і на зараз є військовозобов*язані.
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07.09.2022 22:03 Ответить
Сувора реальність - як завжди показує - що весь цей триндьож про гендерну рівність можливий лише в ситі, спокійні часи. В буремні часи - все на плечах чоловіків. Це не приниження жінок - шана їм - вони тягнуть багато чого - волонтерка, тил, медицина - але на смерть йдуть чоловіки
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07.09.2022 22:25 Ответить
А в цей час у ВР ковліцією зелених та опзж штампуєт закони для українців оббираючи останнє і тих що воюють також.
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07.09.2022 23:48 Ответить
Как всегда женщины привилегированный пол.Мужчинам война обязанность,женщинам война добровольно.Где феминистки и лицемерные правозащитники?Чего молчат о гендерном неравенстве в данном вопросе?Ст.24КУ запрещает привилегии на основе пола.но кому она нужна та Конституция.
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08.09.2022 01:56 Ответить
 
 