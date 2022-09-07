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Військовий облік жінок хочуть зробити добровільним, виняток - медики, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

жінки

Для військового обліку жінок буде передбачено переважно добровільний порядок, а термін постановки нього - перенесено на пізніший.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питання, чи потрібно жінкам 1 жовтня всім ставати на військовий облік, то ми як Комітет національної безпеки, оборони та розвідки перебуваємо в тісній комунікації з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних сил України. І найближчими днями, а це було обіцяно членам комітету на рівні міністра оборони, буде внесено зміни до останнього наказу міністра оборони про перелік якраз оцих спеціальностей, які можуть заміщатися жінками. І щодо дати 1 жовтня, то це буде перенесено на більш пізній термін", - пояснив парламентар.

За словами Веніславського, наразі тривають дискусії щодо того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити, щоб жінки ставали на військовий облік. І ключове в дискусії полягає в тому, чи постановка на військовий облік буде обов’язком чи правом жінок.

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"Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який комітет рекомендував розглянути в першому читанні, за яким обов’язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на жінок, які мають військово-медичну професію або споріднену з професію військового медика. Тобто, фактично всі жінки-медичні працівники мають ставати на військовий облік в обов’язковому порядку. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то в цьому проєкті закону, який ми рекомендуємо прийняти в першому читанні, передбачено виключно добровільний порядок", - додав нардеп.

За його словами, жінка може вступити на військову службу в добровільному порядку, якщо має бажання, відповідну спеціальність та є придатною.

"Якщо жінка має відповідну військово-облікову спеціальність і за станом здоров’я є придатною до військової служби або служби в інших складових сектору безпеки і оборони, то вона може звернутися до центру комплектування, пройти військово-лікарську комісію і якщо її буде визнано придатною до військової служби, то вона може вступити на військову службу у добровільному порядку", - сказав Веніславський.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
жінки медики завжди були на військовому обліку
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07.09.2022 18:27
+4
Брешуть як дихають.
Малярша сьогодні - Резнік вчора вже підписав відповідний наказ, а Беняславський каже, що тільки було обіцяно на рівні МО, що будуть внесені зміни.
Домовлятись між собою, перш ніж озвучувати чергову фуету, не пробували, геніальні керманичи?
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07.09.2022 18:34
+4
То для чого було піднімати таку "свистопляску"? Від чого увагу знову відвертають???? Чи це імітація бурної діяльності?
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07.09.2022 18:51
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ne nu...vot nashli chem zanjatsa....
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07.09.2022 18:23 Відповісти
А що робити тім жінкам, якіх кадри на підприємстві примусили стати на облік?
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07.09.2022 18:26 Відповісти
в декрет йти
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07.09.2022 18:28 Відповісти
молодих багатих пізднесменів на всіх не вистачає, а від інших вони в декрет йти не бажають.
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07.09.2022 18:43 Відповісти
навіть не маю, що добавити)
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07.09.2022 18:53 Відповісти
жінки медики завжди були на військовому обліку
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07.09.2022 18:27 Відповісти
Команда шалопаїв, вже вкотре не можуть спочатку подумати, а потім зробити. Балаган, давай-давай, квартал, одним словом.
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07.09.2022 18:29 Відповісти
Дістав вже цей гребаний корупцірнер беня-славік, не знаю, хто цю паскуду в депутати обрав, але воно мабуть зі студентиків-мусорків бакшиша й на президентське крісло нвгребло...
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07.09.2022 18:32 Відповісти
Брешуть як дихають.
Малярша сьогодні - Резнік вчора вже підписав відповідний наказ, а Беняславський каже, що тільки було обіцяно на рівні МО, що будуть внесені зміни.
Домовлятись між собою, перш ніж озвучувати чергову фуету, не пробували, геніальні керманичи?
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07.09.2022 18:34 Відповісти
кожна паскуда хоче щось ляпнути
і ніхто не називає тих ********* які це все задумали
чуєм комітет розглядає
ВР читає 1,2,3 раз
бац, передумали
хто ці млять люди
поіменно, ****
хто придумав, хто підтримав і головне, накуя???
медики всі зобов,язані і після отримання диплому чи атестату, мають бути на обліку
а також хімікм, фізики біологи
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07.09.2022 20:22 Відповісти
То для чого було піднімати таку "свистопляску"? Від чого увагу знову відвертають???? Чи це імітація бурної діяльності?
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07.09.2022 18:51 Відповісти
Все по Жванецкому! " Бросаем ворота! Бежим красить забор! Почему ворота не сделали? Все на ворота!"
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07.09.2022 19:10 Відповісти
Оставьте в покое наших женщин, постоянные манипуляции с этим учетом , заняться больше нечем ? Рожать и растить детей будут мудрые бездельники-законодатели? Служба в ВСУ женщин , включая медиков - исключительно на добровольной основе.
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07.09.2022 20:02 Відповісти
То можливо пора припинити теревеними про гендерну рівність і усе таке???? Чи рівність для жінок лише у тому, де це вигідно??? Феміністкі фігові... А захист Батьківщини - це для чоловіків????? Де ж тут рівність??? От на посаду міністра чи генпрокуроршу - оце рівність, можуть у повизжати...
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07.09.2022 20:02 Відповісти
а в чому тоді прикол і для чого цей мутняк? жінки-медики ЗАВЖДИ були і на зараз є військовозобов*язані.
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07.09.2022 22:03 Відповісти
Сувора реальність - як завжди показує - що весь цей триндьож про гендерну рівність можливий лише в ситі, спокійні часи. В буремні часи - все на плечах чоловіків. Це не приниження жінок - шана їм - вони тягнуть багато чого - волонтерка, тил, медицина - але на смерть йдуть чоловіки
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07.09.2022 22:25 Відповісти
А в цей час у ВР ковліцією зелених та опзж штампуєт закони для українців оббираючи останнє і тих що воюють також.
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07.09.2022 23:48 Відповісти
Как всегда женщины привилегированный пол.Мужчинам война обязанность,женщинам война добровольно.Где феминистки и лицемерные правозащитники?Чего молчат о гендерном неравенстве в данном вопросе?Ст.24КУ запрещает привилегии на основе пола.но кому она нужна та Конституция.
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08.09.2022 01:56 Відповісти
 
 