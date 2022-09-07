Військовий облік жінок хочуть зробити добровільним, виняток - медики, - Веніславський

Для військового обліку жінок буде передбачено переважно добровільний порядок, а термін постановки нього - перенесено на пізніший.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується питання, чи потрібно жінкам 1 жовтня всім ставати на військовий облік, то ми як Комітет національної безпеки, оборони та розвідки перебуваємо в тісній комунікації з Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних сил України. І найближчими днями, а це було обіцяно членам комітету на рівні міністра оборони, буде внесено зміни до останнього наказу міністра оборони про перелік якраз оцих спеціальностей, які можуть заміщатися жінками. І щодо дати 1 жовтня, то це буде перенесено на більш пізній термін", - пояснив парламентар.

За словами Веніславського, наразі тривають дискусії щодо того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити, щоб жінки ставали на військовий облік. І ключове в дискусії полягає в тому, чи постановка на військовий облік буде обов’язком чи правом жінок.

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"Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який комітет рекомендував розглянути в першому читанні, за яким обов’язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на жінок, які мають військово-медичну професію або споріднену з професію військового медика. Тобто, фактично всі жінки-медичні працівники мають ставати на військовий облік в обов’язковому порядку. Що стосується інших військово-облікових спеціальностей, то в цьому проєкті закону, який ми рекомендуємо прийняти в першому читанні, передбачено виключно добровільний порядок", - додав нардеп.

За його словами, жінка може вступити на військову службу в добровільному порядку, якщо має бажання, відповідну спеціальність та є придатною.

"Якщо жінка має відповідну військово-облікову спеціальність і за станом здоров’я є придатною до військової служби або служби в інших складових сектору безпеки і оборони, то вона може звернутися до центру комплектування, пройти військово-лікарську комісію і якщо її буде визнано придатною до військової служби, то вона може вступити на військову службу у добровільному порядку", - сказав Веніславський.

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