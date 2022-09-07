ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"

Украинская разведка обнародовала список "независимых наблюдателей", которых россияне могут привлечь к проведению так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подготовка россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. В настоящее время оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности из-за успехов Вооруженных сил, активной деятельности Движения Сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины. Поэтому для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых, в частности, могут быть и граждане Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы намерены привлечь к проведению псевдореферендумов таких лиц:

Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана

Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме

Главу "представительства" так называемой ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне

Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро

Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева

Главу "представительства" так называемой ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли

Главу "представительства" так называемой ДНР в Бельгии Криса Романо

Директора "представительства" так называемой ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

Заметим, что присутствие "независимых наблюдателей" должно помочь России создать для мира картинку "законного волеизъявления".

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