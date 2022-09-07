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ГУР обнародовал список "наблюдателей", которых Россия может привлечь на "референдумах"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

россия,референдум

Украинская разведка обнародовала список "независимых наблюдателей", которых россияне могут привлечь к проведению так называемых "референдумов" на временно захваченных территориях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подготовка россиян к проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины продолжается. В настоящее время оккупанты имеют большие проблемы с подготовкой к псевдореферендумам, в частности из-за успехов Вооруженных сил, активной деятельности Движения Сопротивления и общественных настроений, которые остаются и будут продолжать быть на стороне Украины. Поэтому для легитимизации псевдореферендумов на международной арене россияне готовят "независимых наблюдателей", среди которых, в частности, могут быть и граждане Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как отмечается, террористы намерены привлечь к проведению псевдореферендумов таких лиц:

  • Депутата парламента федеральной земли Берлин от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдемана
  • Представителя партии "Альтернатива для Германии" и бывшего депутата Бундестага Ульриха Эме
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Турине (Италия) и регионального советника партии "Братья Италии" Маурицио Марроне
  • Соучредителя центра политического и стратегического анализа Startpol (Франция) Ксавье Моро
  • Главу партии "Сербская Лига" Александра Джурджева
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Вероне (Италия) Пальмарино Дзоккателли
  • Главу "представительства" так называемой ДНР в Бельгии Криса Романо
  • Директора "представительства" так называемой ДНР в Финляндии Йохана Бекмана.

Заметим, что присутствие "независимых наблюдателей" должно помочь России создать для мира картинку "законного волеизъявления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России назвали 4 ноября "правильной и символической" датой для "референдумов" на оккупированных территориях Украины
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Топ комментарии
+12
законні цілі для українського "моссада"
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07.09.2022 19:58
+5
Просто вбити це гівно.
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07.09.2022 20:24
+4
А Орбан,Ля Пен,Сербский гавнюк?
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07.09.2022 20:02
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законні цілі для українського "моссада"
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07.09.2022 19:58 Ответить
Хоча б не денаціфікувалися до того рехферендума ті спостерігачі.
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07.09.2022 20:00 Ответить
Они наверное никогда не видели работу Хаймарса. Впрочем, я сомневаюсь что они туда приедут
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07.09.2022 20:00 Ответить
путінскі консерви.. а меркельша?? шредер-самий фарш
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07.09.2022 20:01 Ответить
По 10 рублей за высер в Санкт-Петербурге?
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07.09.2022 20:04 Ответить
А Орбан,Ля Пен,Сербский гавнюк?
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07.09.2022 20:02 Ответить
Дуже "представницька" шобла. Який "референдум", таке і представництво. Цікаво, їм каски і броніки видадуть? "Торжество демократії" по расейську!
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07.09.2022 20:14 Ответить
Без Еритреї список буде неповним.
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07.09.2022 20:23 Ответить
Просто вбити це гівно.
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07.09.2022 20:24 Ответить
Сдаётся мне химарсы помножат на ноль этих наблюдателей... ничего личного просто ибо некуй...
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07.09.2022 21:36 Ответить
никакое население , ни наблюдатели не должны быть препятствием для нанесения ударов по скоплению предателей и врагов
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07.09.2022 22:20 Ответить
Юхан Бэкман тут как тут. Если его грохнут - большая польза от этого будет
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08.09.2022 11:30 Ответить
Ну, шо... Время и место проведения шабашей мы знаем, быдло, которое попрется на них - это биомусор, HAIMARS'ы всегда готовы... Ждем...
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08.09.2022 12:10 Ответить
 
 