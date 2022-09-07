ГУР оприлюднило перелік "спостерігачів", яких Росія може залучити на "референдумах"

Українська розвідка оприлюднила список "незалежних спостерігачів", яких росіяни можуть залучити до проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підготовка росіян до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України триває. Наразі окупанти мають великі проблеми із підготовкою до псевдореферендумів, зокрема через успіхи Збройних сил, активну діяльність Руху Опору та суспільні настрої, які залишаються та продовжуватимуть бути на боці України. Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема можуть бути і громадяни Євросоюзу", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, терористи мають намір залучити до проведення псевдореферендумів таких осіб:

Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана

Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме

Голову "представництва" так званої ДНР в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне

Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро

Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева

Голову "представництва" так званої ДНР у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі

Голову "представництва" так званої ДНР в Бельгії Кріса Романо

Директора "представництва" так званої ДНР у Фінляндії Йохана Бекмана/

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Зауважимо, що присутність "незалежних спостерігачів" має допомогти Росії створити для світу картинку "законного волевиявлення".