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ГУР оприлюднило перелік "спостерігачів", яких Росія може залучити на "референдумах"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

россия,референдум

Українська розвідка оприлюднила список "незалежних спостерігачів", яких росіяни можуть залучити до проведення так званих "референдумів" на тимчасово захоплених територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Підготовка росіян до проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України триває. Наразі окупанти мають великі проблеми із підготовкою до псевдореферендумів, зокрема через успіхи Збройних сил, активну діяльність Руху Опору та суспільні настрої, які залишаються та продовжуватимуть бути на боці України. Тому для легітимізації псевдореферендумів на міжнародній арені росіяни готують "незалежних спостерігачів", серед яких, зокрема можуть бути і громадяни Євросоюзу", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, терористи мають намір залучити до проведення псевдореферендумів таких осіб:

  • Депутата парламенту федеральної землі Берлін від партії "Альтернатива для Німеччини" Гуннара Ліндемана
  • Представника партії "Альтернатива для Німеччини" та колишнього депутата Бундестагу Ульріха Еме
  • Голову "представництва" так званої ДНР в Турині (Італія) та регіонального радника партії "Брати Італії" Мауріціо Марроне
  • Співзасновника центру політичного і стратегічного аналізу Startpol (Франція) Ксав’є Моро
  • Голову партії "Сербська Ліга" Александра Джурджева
  • Голову "представництва" так званої ДНР у Вероні (Італія) Пальмаріно Дзоккателлі
  • Голову "представництва" так званої ДНР в Бельгії Кріса Романо
  • Директора "представництва" так званої ДНР у Фінляндії Йохана Бекмана/

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії назвали 4 листопада "правильною і символічною" датою для "референдумів" на окупованих територіях України

Зауважимо, що присутність "незалежних спостерігачів" має допомогти Росії створити для світу картинку "законного волевиявлення".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
законні цілі для українського "моссада"
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07.09.2022 19:58
+5
Просто вбити це гівно.
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07.09.2022 20:24
+4
А Орбан,Ля Пен,Сербский гавнюк?
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07.09.2022 20:02
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законні цілі для українського "моссада"
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07.09.2022 19:58 Відповісти
Хоча б не денаціфікувалися до того рехферендума ті спостерігачі.
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07.09.2022 20:00 Відповісти
Они наверное никогда не видели работу Хаймарса. Впрочем, я сомневаюсь что они туда приедут
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07.09.2022 20:00 Відповісти
путінскі консерви.. а меркельша?? шредер-самий фарш
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07.09.2022 20:01 Відповісти
По 10 рублей за высер в Санкт-Петербурге?
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07.09.2022 20:04 Відповісти
А Орбан,Ля Пен,Сербский гавнюк?
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07.09.2022 20:02 Відповісти
Дуже "представницька" шобла. Який "референдум", таке і представництво. Цікаво, їм каски і броніки видадуть? "Торжество демократії" по расейську!
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07.09.2022 20:14 Відповісти
Без Еритреї список буде неповним.
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07.09.2022 20:23 Відповісти
Просто вбити це гівно.
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07.09.2022 20:24 Відповісти
Сдаётся мне химарсы помножат на ноль этих наблюдателей... ничего личного просто ибо некуй...
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07.09.2022 21:36 Відповісти
никакое население , ни наблюдатели не должны быть препятствием для нанесения ударов по скоплению предателей и врагов
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07.09.2022 22:20 Відповісти
Юхан Бэкман тут как тут. Если его грохнут - большая польза от этого будет
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08.09.2022 11:30 Відповісти
Ну, шо... Время и место проведения шабашей мы знаем, быдло, которое попрется на них - это биомусор, HAIMARS'ы всегда готовы... Ждем...
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08.09.2022 12:10 Відповісти
 
 