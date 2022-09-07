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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) военно-гражданская администрация (83)

Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

увольнение,указ,зеленский,распоряжение,подписал

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей ряда военных администраций в Донецкой и Луганской областях, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжениях , размещенных на странице Офиса президента.

В Луганской области:

Главой Старобельской районной государственной администрации стал Владимир Череватый.

В Донецкой области:

Начальником Покровской городской военной администрации Покровского района стал Сергей Добряк,

Начальником Мирноградской городской военной администрации Покровского района стал Юрий Ключко,

Начальником Добропольской городской военной администрации Покровского района стал Андрей Бондаренко,

Главой Покровской районной государственной администрации стал Владимир Замотаев (вместо Бондаренко),

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Начальником Селидовской городской военной администрации Покровского района стал Анатолий Немченко,

Главой Волновахской районной государственной администрации стал Юрий Бакаев (вместо Немченко).

В Запорожской области:

Начальником Васильевской районной государственной администрации стал Богдан Староконь (ранее занимал должность и.о. главы).

В Херсонской области:

С должности главы Генической районной государственной администрации был уволен Сергей Олефиренко.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЧИ ЄРМАК?
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07.09.2022 20:26 Ответить
Сменил Ермак, а Зеленский подписал решение Ермака
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07.09.2022 21:53 Ответить
Та він вже нічого і не підписує після Оману.
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07.09.2022 22:02 Ответить
Розставляє вгодних по повелінню д*Єрмака Оманського
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07.09.2022 20:29 Ответить
По моєму хатєнію, по д'єрмака вєлєнію!
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07.09.2022 20:48 Ответить
Що керівники погано здають позиції рашці і треба змінити?
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07.09.2022 21:31 Ответить
А що "неначасі" вже пройшло???!!!
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07.09.2022 22:07 Ответить
Прибирає-ховає крадіїв!
Напевно, НАБУ та САП і проти ціх вже розслідування почало.
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07.09.2022 22:24 Ответить
А чого ватного вілкула у Кривому Розі не знімає? Той до речі незаконно обіймає посаду, після того як старий вілкул відмовився від посади мера. Виборів так і не було..
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07.09.2022 22:48 Ответить
 
 