Украина хочет освободить Херсонщину до конца года, - CNN

CNN сообщает о намерении Украины освободить от российских оккупантов большую часть Херсонской области к концу 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным издания, украинские силы планируют "долгую и жестокую" кампанию по освобождению территорий от армии РФ. Ожидается, что нынешнее наступление украинских сил продлится до весны, при этом некоторые атаки сейчас предназначены для подготовки поля боя к запланированным наступлениям в течение следующих нескольких месяцев.

По словам американского высокопоставленного чиновника, США наблюдают, как украинские силы добились определенного успеха, атакуя пути снабжения армии РФ, чтобы отрезать от обеспечения российские войска, дислоцированные на запад от реки Днепр.

Как пишут журналисты, официальные лица США признают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу 2022 года амбициозна, но остается достижимой, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях.

Ссылаясь на слова украинских официальных лиц, CNN пишет, что цель состоит в том, чтобы захватить как минимум всю территорию к северу или западу от реки Днепр, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку и канал, который снабжает Крым большим количеством воды.

Представители США отмечают, что одновременно с этим украинские силы активизировали атаки на востоке, чтобы помешать России перебросить своих оккупантов на юг. В последние дни ВСУ продвинулись к российским линиям снабжения к югу от Харькова, захватив при этом несколько населенных пунктов.

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