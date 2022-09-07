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Украина хочет освободить Херсонщину до конца года, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна

CNN сообщает о намерении Украины освободить от российских оккупантов большую часть Херсонской области к концу 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По данным издания, украинские силы планируют "долгую и жестокую" кампанию по освобождению территорий от армии РФ. Ожидается, что нынешнее наступление украинских сил продлится до весны, при этом некоторые атаки сейчас предназначены для подготовки поля боя к запланированным наступлениям в течение следующих нескольких месяцев.

По словам американского высокопоставленного чиновника, США наблюдают, как украинские силы добились определенного успеха, атакуя пути снабжения армии РФ, чтобы отрезать от обеспечения российские войска, дислоцированные на запад от реки Днепр.

Как пишут журналисты, официальные лица США признают, что цель Украины по возвращению Херсона к концу 2022 года амбициозна, но остается достижимой, если Украина продолжит добиваться прогресса в своих текущих операциях.

Ссылаясь на слова украинских официальных лиц, CNN пишет, что цель состоит в том, чтобы захватить как минимум всю территорию к северу или западу от реки Днепр, включая не только город Херсон, но и Новую Каховку и канал, который снабжает Крым большим количеством воды.

Представители США отмечают, что одновременно с этим украинские силы активизировали атаки на востоке, чтобы помешать России перебросить своих оккупантов на юг. В последние дни ВСУ продвинулись к российским линиям снабжения к югу от Харькова, захватив при этом несколько населенных пунктов.

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Топ комментарии
+23
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07.09.2022 21:37
+16
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07.09.2022 21:50
+15
Фото дня.
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07.09.2022 21:39
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07.09.2022 21:37 Ответить
Треба відбивати -- за один день профукали.
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07.09.2022 21:37 Ответить
Здали в Омані
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07.09.2022 21:38 Ответить
Я не фанат Зе, але з цим Оманом я не бачив жодних переконливих доказів. Що в цей день в Оман прилітав Патрушев - це насторожує, згоден, але нічого не доводить. Врешті-решт, Патрушева могли свідомо в Оман відправити, щоб в Україні потім Президента цим шпиняли.
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07.09.2022 21:44 Ответить
І після Оману пілот літака на якому летів Зеленський заблудився та випадково приземлився в Москві
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07.09.2022 21:47 Ответить
Оман чи не Оман, домовлено або через дибілізм - але Зє південь проїбав. І судити його треба в будь-якому разі - або за зраду, або за злочинну халатність, яка призвела до тяжких наслідків.
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07.09.2022 22:41 Ответить
Никто его не про#бывал , СЕЦИАЛЬНО. СДАЛИ ВЕСЬ ЮГ !СЛУШАЙТЕ СМЕЛЫХ И УМНЫХ ЛЮДЕЙ -ГЕНЕРАЛА Кривоноса
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07.09.2022 22:53 Ответить
Я теж схиляюся до цієї думки. Але головне те - що Зє має сидіти в тюрмі, а не в кріслі президента, куди його вдячний мудрій нарід знову запхне на наступних виборах "боневтік". От сьогодні із сусідкою спілкувався, ніби не зовсім тупа, Зє недолюблює, але тут - "Ах, в мене так змінилася про нього думка, він такий сильний, героїчний, як же він себе повів!". А я їй - "От тому і думаю валити з країни після перемоги, бо майбутнього у країни де люди за Зє немає".
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07.09.2022 22:59 Ответить
🦠😀 Патрушева невозможно привезти ‼️Это 🎪🤡🤢шапито возили ,кстати на самолёте Медведчука , а то ,что после этого тайного визита Зе и д'Ерьмака ,Богдана ушли и назначили д'Ерьмака ⁉️И ПОШЛА ПОЕХАЛА ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ- назначение сплошных КРОТОВ, сокращение всех ракетных программ ,отмена всех СПЕЦОПЕРАЦИЙ В ЧАСТНОСТИ "вагнеровцев" увольнение Генерала Бурбы и охота, преследование патриотов …………………
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07.09.2022 22:51 Ответить
З Білорусі не ждали - но з Криму друге діло - куди ділась армія аж до Миколаєва.
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07.09.2022 21:46 Ответить
Армія там була, але з початком вторгнення відступила. Відомо, що наш боєць при відході з Геничеська підірвав міст разом з собою.
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07.09.2022 22:05 Ответить
Шось не те -- це ж як треба відступати шоб вони за день були коло Херсону -- 200 км.
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07.09.2022 22:11 Ответить
Віталій Скакун 😥
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07.09.2022 22:14 Ответить
Не просто відступила. Був наказ - перевдягнутися в цивільне та розходитися по домам. Наказ не виконали. Родич колеги (якому довіряю) там був.
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07.09.2022 22:46 Ответить
Хто віддав такий наказ? Поставлю питання інакше: хто мав право віддати такий наказ? Це має бути командир дуже високого рівня.
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07.09.2022 22:48 Ответить
Это был Зеленский и больше никто‼️
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07.09.2022 22:55 Ответить
Ви самі відповіли на своє питання.
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07.09.2022 23:10 Ответить
кацап,на бутылку
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07.09.2022 21:41 Ответить
а прошло всего пять минут после регистрации - и этого свинорыла на бутылку...)
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07.09.2022 22:31 Ответить
А самому, зайти на сайт washington post та перевірити складно? Чи в гуглі забанили?
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07.09.2022 21:46 Ответить
Так, існує. "Wounded Ukrainian soldiers reveal steep toll of Kherson offensive" в Вашингтон Пост. Якщо володієте англійською - https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/07/ukraine-kherson-offensive-casualties-ammunition/
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07.09.2022 21:48 Ответить
Ну прочитал, вроде ссылка правильная.
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07.09.2022 22:41 Ответить
Звичайне іпсо - хтось вигадує фейк, потім на нього всі ссилаються ніби це достовірна інфа.

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07.09.2022 21:51 Ответить
если кто то кое где у вас порой, то иди ті накуй.
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07.09.2022 21:54 Ответить
Як пояснює газета Вашингтон пост , сьогодні зранку їхній журналіст збігав у Херсонську обл на передову , і особисто порахував втрати українців . .
А от до кацапів не встиг , тому про кацапські втрати у Вашингтон пост - ні слова .
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07.09.2022 22:03 Ответить
ты свинорыл какой раз на Цензоре регистрируешься...?
ещё следишь что с тобой Админ сделает...!
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07.09.2022 22:29 Ответить
только твоя жопа свиноцабаки не меняется...!\наверное резиновая...(с)\
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07.09.2022 22:35 Ответить
а ты свинорыл с какого региона...?
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07.09.2022 22:38 Ответить
Ні, вони посилаються на слова нашого бійця
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07.09.2022 22:13 Ответить
Ну звісно ж , хто як не наш боєць , неназваний до речі , знає все про всі наші втрати . . Ну дуже достовірне джерело .
Журналісту із Вашингтон пост , сьогодні напевно добряче " впало " на банківську карточку .
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07.09.2022 22:28 Ответить
Ну як це - нєт . Де ти бачив війну без втрат . ? Втрати є звісно , але їхню кількість ніхто не знає . Навіть наш Генштаб ,, бо підрозділи перебувають постійно в русі , і статистику зараз вести доволі складно . До того ж - як можна визначити процент втрат , наприклад 1 до 5 , як пише газета . Для цього треба точно знати кількість втрат кацапні . Та ще й це посилання на якогось бійця . Маячня ..
Наступ тільки но розпочався а якийсь журналюга зі США , вже все порахував .. Ну хіба таке буває . ? Кіно і німці ..!
І взагалі , враження таке що ту статтю написав якийсь школяр , а не професійний журналіст .
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07.09.2022 22:46 Ответить
Бійця назвали на імені і навіть сфотографували. Щоправда, я теж подумав, як він міг порахувати втрати. Можливо, це його припущення, а, можливо, і вигадка журналіста. Як би там не було, я міг би повірити у наші втрати 1:5, хоч мені це і не подобається
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07.09.2022 22:47 Ответить
Ім'я ні про що не говорить . А фото , а як довести що воно вчорашнє ,, можливо воно ще місячної давності ..? Коротше - одні питання . .
Як би там не було , всі втрати ( хоча б приблизно ) стануть відомі лише після завершення наступу , а він ще тільки розпочався . Або може навіть після закінчення війни .
А всі ці лайновкиди про грандіозні втрати , під час війни , це ніщо інше як ІПСО .
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07.09.2022 22:58 Ответить
скорее всего ты пытаешься что-то доказать свинорылу...\посмотри на его регистрацию и как переводится его ник...\
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07.09.2022 23:01 Ответить
Цей день настав, Штірліц провалився
Ні, гугл транслейт точно не володіє українською так, як я. Паляниця!
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07.09.2022 23:26 Ответить
иди свинорыл на путина...\не тебе пост...\
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07.09.2022 23:31 Ответить
https://t.me/c/1457892982/24653
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07.09.2022 23:15 Ответить
Приватна група? Каже, що нема доступу
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07.09.2022 23:30 Ответить
у украинцев открывается - в отличии от тебя свинорыл...\для вас видно ограничили доступ...\
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07.09.2022 23:34 Ответить
что ты тут забыл свинорыл...?
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07.09.2022 22:15 Ответить
Ещё один бот с сегодняшней регистрацией...
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07.09.2022 22:25 Ответить
Фото дня.
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07.09.2022 21:39 Ответить
Кацапи намагались переправитися через Дніпро
https://t.me/kherson_non_fake/3210
продовження
https://t.me/kherson_non_fake/3211
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07.09.2022 22:03 Ответить
по моему это уже ******
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07.09.2022 21:49 Ответить
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07.09.2022 21:49 Ответить
Не можу позбутись думки про те, як же спить ця ****, яка здала ці території кацапам?!
І чомусь гидко від того, щомабуть, сном немовляти…
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07.09.2022 21:50 Ответить
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07.09.2022 22:13 Ответить
Все знают , кто
эта **** и делают вид : "а кто ж это сделал" ! Зеленский с дерьмаком одно целое -Шерочка с машерочкой ‼️Миллион раз ему в бошку втолмачивали , д'ерьмак резентура ***** ‼️🤮🤮🤮🤮🤮👎
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07.09.2022 23:04 Ответить
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07.09.2022 21:50 Ответить
Черепахи просят ввести войска.
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07.09.2022 22:04 Ответить
І що , залишилась жива .?? .Черепаха , я маю на увазі .!
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07.09.2022 22:05 Ответить
Судячи по Балаклеї, то не знають вони нічого. Кожний крок политий кровью Воїнів, дайте достатнє число зброї, а потім і прогнози.
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07.09.2022 21:57 Ответить
В Міноборони України на щось натякають в Криму

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07.09.2022 22:02 Ответить
Давайте розцінювати заяву тих змі,як таку,що є лиш їхніми особистими сценаріями,що з реальністю як може співпасти ,так і не може.Як буде,то так і буде.А коли?Де?То вже клопіт військових.
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07.09.2022 22:22 Ответить
А зе- уроди здали за 2 дні...
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07.09.2022 22:38 Ответить
Кацапам приготуватись - буде довго і жорстоко.
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07.09.2022 22:40 Ответить
 
 