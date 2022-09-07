Україна хоче звільнити Херсонщину до кінця року, - CNN
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CNN повідомляє про намір України звільнити від російських окупантів більшу частину Херсонської області до кінця 2022 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За даними видання, українські сили планують "довгу та жорстоку" кампанію зі звільнення територій від армії РФ. Очікується, що нинішній наступ українських сил триватиме до весни, деякі атаки зараз призначені для підготовки поля бою до запланованих наступів протягом наступних кількох місяців.
За словами американського високопосадовця, США спостерігають, як українські сили досягли певного успіху, атакуючи шляхи постачання армії РФ, щоб відрізати від забезпечення російські війська, дислоковані на захід від річки Дніпро.
Як пишуть журналісти, офіційні особи США визнають, що мета України щодо повернення Херсона до кінця 2022 року є амбітною, але залишається досяжною, якщо Україна продовжить домагатися прогресу у своїх поточних операціях.
Посилаючись на слова українських офіційних осіб, CNN пише, що мета полягає в тому, щоб захопити як мінімум усю територію на північ чи захід від річки Дніпро, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку та канал, що постачає до Криму велику кількість води.
Представники США зазначають, що водночас українські сили активізували атаки на сході, щоб перешкодити Росії перекинути своїх окупантів на південь. В останні дні ЗСУ просунулися до російських ліній постачання на південь від Харкова, захопивши кілька населених пунктів.
Будь ласка, зачекайте...
А от до кацапів не встиг , тому про кацапські втрати у Вашингтон пост - ні слова .
ещё следишь что с тобой Админ сделает...!
Журналісту із Вашингтон пост , сьогодні напевно добряче " впало " на банківську карточку .
Наступ тільки но розпочався а якийсь журналюга зі США , вже все порахував .. Ну хіба таке буває . ? Кіно і німці ..!
І взагалі , враження таке що ту статтю написав якийсь школяр , а не професійний журналіст .
Як би там не було , всі втрати ( хоча б приблизно ) стануть відомі лише після завершення наступу , а він ще тільки розпочався . Або може навіть після закінчення війни .
А всі ці лайновкиди про грандіозні втрати , під час війни , це ніщо інше як ІПСО .
Ні, гугл транслейт точно не володіє українською так, як я. Паляниця!
я ору...)))\дерьмо под крестиками жаль не сможет ответить...!\
https://t.me/kherson_non_fake/3210
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І чомусь гидко від того, щомабуть, сном немовляти…
эта **** и делают вид : "а кто ж это сделал" ! Зеленский с дерьмаком одно целое -Шерочка с машерочкой ‼️Миллион раз ему в бошку втолмачивали , д'ерьмак резентура ***** ‼️🤮🤮🤮🤮🤮👎