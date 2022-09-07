УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15872 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 582 64
війна (56406) Херсон (2334) Херсонщина (4252)

Україна хоче звільнити Херсонщину до кінця року, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

CNN повідомляє про намір України звільнити від російських окупантів більшу частину Херсонської області до кінця 2022 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За даними видання, українські сили планують "довгу та жорстоку" кампанію зі звільнення територій від армії РФ. Очікується, що нинішній наступ українських сил триватиме до весни, деякі атаки зараз призначені для підготовки поля бою до запланованих наступів протягом наступних кількох місяців.

За словами американського високопосадовця, США спостерігають, як українські сили досягли певного успіху, атакуючи шляхи постачання армії РФ, щоб відрізати від забезпечення російські війська, дислоковані на захід від річки Дніпро.

Як пишуть журналісти, офіційні особи США визнають, що мета України щодо повернення Херсона до кінця 2022 року є амбітною, але залишається досяжною, якщо Україна продовжить домагатися прогресу у своїх поточних операціях.

Також читайте: РФ стикається із дилемою через наступ ЗСУ на Півдні: йти на Бахмут, чи захищатися на Півдні, - розвідка Британії

Посилаючись на слова українських офіційних осіб, CNN пише, що мета полягає в тому, щоб захопити як мінімум усю територію на північ чи захід від річки Дніпро, включаючи не лише місто Херсон, а й Нову Каховку та канал, що постачає до Криму велику кількість води.

Представники США зазначають, що водночас українські сили активізували атаки на сході, щоб перешкодити Росії перекинути своїх окупантів на південь. В останні дні ЗСУ просунулися до російських ліній постачання на південь від Харкова, захопивши кілька населених пунктів.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
07.09.2022 21:37
+16
показати весь коментар
07.09.2022 21:50
+15
Фото дня.
показати весь коментар
07.09.2022 21:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.09.2022 21:37 Відповісти
Треба відбивати -- за один день профукали.
показати весь коментар
07.09.2022 21:37 Відповісти
Здали в Омані
показати весь коментар
07.09.2022 21:38 Відповісти
Я не фанат Зе, але з цим Оманом я не бачив жодних переконливих доказів. Що в цей день в Оман прилітав Патрушев - це насторожує, згоден, але нічого не доводить. Врешті-решт, Патрушева могли свідомо в Оман відправити, щоб в Україні потім Президента цим шпиняли.
показати весь коментар
07.09.2022 21:44 Відповісти
І після Оману пілот літака на якому летів Зеленський заблудився та випадково приземлився в Москві
показати весь коментар
07.09.2022 21:47 Відповісти
Оман чи не Оман, домовлено або через дибілізм - але Зє південь проїбав. І судити його треба в будь-якому разі - або за зраду, або за злочинну халатність, яка призвела до тяжких наслідків.
показати весь коментар
07.09.2022 22:41 Відповісти
Никто его не про#бывал , СЕЦИАЛЬНО. СДАЛИ ВЕСЬ ЮГ !СЛУШАЙТЕ СМЕЛЫХ И УМНЫХ ЛЮДЕЙ -ГЕНЕРАЛА Кривоноса
показати весь коментар
07.09.2022 22:53 Відповісти
Я теж схиляюся до цієї думки. Але головне те - що Зє має сидіти в тюрмі, а не в кріслі президента, куди його вдячний мудрій нарід знову запхне на наступних виборах "боневтік". От сьогодні із сусідкою спілкувався, ніби не зовсім тупа, Зє недолюблює, але тут - "Ах, в мене так змінилася про нього думка, він такий сильний, героїчний, як же він себе повів!". А я їй - "От тому і думаю валити з країни після перемоги, бо майбутнього у країни де люди за Зє немає".
показати весь коментар
07.09.2022 22:59 Відповісти
🦠😀 Патрушева невозможно привезти ‼️Это 🎪🤡🤢шапито возили ,кстати на самолёте Медведчука , а то ,что после этого тайного визита Зе и д'Ерьмака ,Богдана ушли и назначили д'Ерьмака ⁉️И ПОШЛА ПОЕХАЛА ПОДГОТОВКА К КАПИТУЛЯЦИИ- назначение сплошных КРОТОВ, сокращение всех ракетных программ ,отмена всех СПЕЦОПЕРАЦИЙ В ЧАСТНОСТИ "вагнеровцев" увольнение Генерала Бурбы и охота, преследование патриотов …………………
показати весь коментар
07.09.2022 22:51 Відповісти
З Білорусі не ждали - но з Криму друге діло - куди ділась армія аж до Миколаєва.
показати весь коментар
07.09.2022 21:46 Відповісти
Армія там була, але з початком вторгнення відступила. Відомо, що наш боєць при відході з Геничеська підірвав міст разом з собою.
показати весь коментар
07.09.2022 22:05 Відповісти
Шось не те -- це ж як треба відступати шоб вони за день були коло Херсону -- 200 км.
показати весь коментар
07.09.2022 22:11 Відповісти
Віталій Скакун 😥
показати весь коментар
07.09.2022 22:14 Відповісти
Не просто відступила. Був наказ - перевдягнутися в цивільне та розходитися по домам. Наказ не виконали. Родич колеги (якому довіряю) там був.
показати весь коментар
07.09.2022 22:46 Відповісти
Хто віддав такий наказ? Поставлю питання інакше: хто мав право віддати такий наказ? Це має бути командир дуже високого рівня.
показати весь коментар
07.09.2022 22:48 Відповісти
Это был Зеленский и больше никто‼️
показати весь коментар
07.09.2022 22:55 Відповісти
Ви самі відповіли на своє питання.
показати весь коментар
07.09.2022 23:10 Відповісти
кацап,на бутылку
показати весь коментар
07.09.2022 21:41 Відповісти
а прошло всего пять минут после регистрации - и этого свинорыла на бутылку...)
показати весь коментар
07.09.2022 22:31 Відповісти
А самому, зайти на сайт washington post та перевірити складно? Чи в гуглі забанили?
показати весь коментар
07.09.2022 21:46 Відповісти
Так, існує. "Wounded Ukrainian soldiers reveal steep toll of Kherson offensive" в Вашингтон Пост. Якщо володієте англійською - https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/07/ukraine-kherson-offensive-casualties-ammunition/
показати весь коментар
07.09.2022 21:48 Відповісти
Ну прочитал, вроде ссылка правильная.
показати весь коментар
07.09.2022 22:41 Відповісти
Звичайне іпсо - хтось вигадує фейк, потім на нього всі ссилаються ніби це достовірна інфа.

показати весь коментар
07.09.2022 21:51 Відповісти
если кто то кое где у вас порой, то иди ті накуй.
показати весь коментар
07.09.2022 21:54 Відповісти
Як пояснює газета Вашингтон пост , сьогодні зранку їхній журналіст збігав у Херсонську обл на передову , і особисто порахував втрати українців . .
А от до кацапів не встиг , тому про кацапські втрати у Вашингтон пост - ні слова .
показати весь коментар
07.09.2022 22:03 Відповісти
ты свинорыл какой раз на Цензоре регистрируешься...?
ещё следишь что с тобой Админ сделает...!
показати весь коментар
07.09.2022 22:29 Відповісти
только твоя жопа свиноцабаки не меняется...!\наверное резиновая...(с)\
показати весь коментар
07.09.2022 22:35 Відповісти
а ты свинорыл с какого региона...?
показати весь коментар
07.09.2022 22:38 Відповісти
Ні, вони посилаються на слова нашого бійця
показати весь коментар
07.09.2022 22:13 Відповісти
Ну звісно ж , хто як не наш боєць , неназваний до речі , знає все про всі наші втрати . . Ну дуже достовірне джерело .
Журналісту із Вашингтон пост , сьогодні напевно добряче " впало " на банківську карточку .
показати весь коментар
07.09.2022 22:28 Відповісти
Ну як це - нєт . Де ти бачив війну без втрат . ? Втрати є звісно , але їхню кількість ніхто не знає . Навіть наш Генштаб ,, бо підрозділи перебувають постійно в русі , і статистику зараз вести доволі складно . До того ж - як можна визначити процент втрат , наприклад 1 до 5 , як пише газета . Для цього треба точно знати кількість втрат кацапні . Та ще й це посилання на якогось бійця . Маячня ..
Наступ тільки но розпочався а якийсь журналюга зі США , вже все порахував .. Ну хіба таке буває . ? Кіно і німці ..!
І взагалі , враження таке що ту статтю написав якийсь школяр , а не професійний журналіст .
показати весь коментар
07.09.2022 22:46 Відповісти
Бійця назвали на імені і навіть сфотографували. Щоправда, я теж подумав, як він міг порахувати втрати. Можливо, це його припущення, а, можливо, і вигадка журналіста. Як би там не було, я міг би повірити у наші втрати 1:5, хоч мені це і не подобається
показати весь коментар
07.09.2022 22:47 Відповісти
Ім'я ні про що не говорить . А фото , а як довести що воно вчорашнє ,, можливо воно ще місячної давності ..? Коротше - одні питання . .
Як би там не було , всі втрати ( хоча б приблизно ) стануть відомі лише після завершення наступу , а він ще тільки розпочався . Або може навіть після закінчення війни .
А всі ці лайновкиди про грандіозні втрати , під час війни , це ніщо інше як ІПСО .
показати весь коментар
07.09.2022 22:58 Відповісти
скорее всего ты пытаешься что-то доказать свинорылу...\посмотри на его регистрацию и как переводится его ник...\
показати весь коментар
07.09.2022 23:01 Відповісти
Цей день настав, Штірліц провалився
Ні, гугл транслейт точно не володіє українською так, як я. Паляниця!
показати весь коментар
07.09.2022 23:26 Відповісти
иди свинорыл на путина...\не тебе пост...\
показати весь коментар
07.09.2022 23:31 Відповісти
посмотри на это - https://t.me/c/1457892982/24653

я ору...)))\дерьмо под крестиками жаль не сможет ответить...!\
показати весь коментар
07.09.2022 23:24 Відповісти
https://t.me/c/1457892982/24653
показати весь коментар
07.09.2022 23:15 Відповісти
Приватна група? Каже, що нема доступу
показати весь коментар
07.09.2022 23:30 Відповісти
у украинцев открывается - в отличии от тебя свинорыл...\для вас видно ограничили доступ...\
показати весь коментар
07.09.2022 23:34 Відповісти
что ты тут забыл свинорыл...?
показати весь коментар
07.09.2022 22:15 Відповісти
Ещё один бот с сегодняшней регистрацией...
показати весь коментар
07.09.2022 22:25 Відповісти
Фото дня.
показати весь коментар
07.09.2022 21:39 Відповісти
Кацапи намагались переправитися через Дніпро
https://t.me/kherson_non_fake/3210
продовження
https://t.me/kherson_non_fake/3211
показати весь коментар
07.09.2022 22:03 Відповісти
по моему это уже ******
показати весь коментар
07.09.2022 21:49 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 21:49 Відповісти
Не можу позбутись думки про те, як же спить ця ****, яка здала ці території кацапам?!
І чомусь гидко від того, щомабуть, сном немовляти…
показати весь коментар
07.09.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 22:13 Відповісти
Все знают , кто
эта **** и делают вид : "а кто ж это сделал" ! Зеленский с дерьмаком одно целое -Шерочка с машерочкой ‼️Миллион раз ему в бошку втолмачивали , д'ерьмак резентура ***** ‼️🤮🤮🤮🤮🤮👎
показати весь коментар
07.09.2022 23:04 Відповісти
показати весь коментар
07.09.2022 21:50 Відповісти
Черепахи просят ввести войска.
показати весь коментар
07.09.2022 22:04 Відповісти
І що , залишилась жива .?? .Черепаха , я маю на увазі .!
показати весь коментар
07.09.2022 22:05 Відповісти
Судячи по Балаклеї, то не знають вони нічого. Кожний крок политий кровью Воїнів, дайте достатнє число зброї, а потім і прогнози.
показати весь коментар
07.09.2022 21:57 Відповісти
В Міноборони України на щось натякають в Криму

показати весь коментар
07.09.2022 22:02 Відповісти
Давайте розцінювати заяву тих змі,як таку,що є лиш їхніми особистими сценаріями,що з реальністю як може співпасти ,так і не може.Як буде,то так і буде.А коли?Де?То вже клопіт військових.
показати весь коментар
07.09.2022 22:22 Відповісти
А зе- уроди здали за 2 дні...
показати весь коментар
07.09.2022 22:38 Відповісти
Кацапам приготуватись - буде довго і жорстоко.
показати весь коментар
07.09.2022 22:40 Відповісти
 
 