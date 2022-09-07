1 232 1
Российский беспилотник "Орлан-10" уничтожен в Херсонской области, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
7 сентября, около 19 часов, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vika Lysenko
показать весь комментарий07.09.2022 23:38 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...