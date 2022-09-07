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Российский беспилотник "Орлан-10" уничтожен в Херсонской области, - ВК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

7 сентября, около 19 часов, в небе над Херсонщиной, силами и средствами противовоздушной обороны ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

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07.09.2022 23:38 Ответить
 
 