Російський безпілотник "Орлан-10" знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"

7 вересня, близько 19 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

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