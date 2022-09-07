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Російський безпілотник "Орлан-10" знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
7 вересня, близько 19 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони ліквідовано черговий російський безпілотник "Орлан-10".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
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Vika Lysenko
показати весь коментар07.09.2022 23:38 Відповісти Мені подобається 2
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