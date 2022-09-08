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За сутки рашисты убили 7 гражданских жителей Донбасса. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки рашисты убили 7 гражданских жителей Донбасса 01За сутки рашисты убили 7 гражданских жителей Донбасса 02

"За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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пусть Германия дает нам срочно танки - в разведку ходили - у врага танков, артиллерии, как грязи, обстрелы с 50 видов разного вооружения, 10 ки вертушек превращают все в выжженые поля, толстые деревья пересечены, как лезвием
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08.09.2022 08:21 Ответить
Там у вас є оп,який просив ботокса не нападати до шашликів, у нього бистро і просіть, розвідник з софи
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08.09.2022 08:33 Ответить
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08.09.2022 10:56 Ответить
 
 