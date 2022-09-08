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За сутки рашисты убили 7 гражданских жителей Донбасса. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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