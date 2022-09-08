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За добу рашисти вбили 7 цивільних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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пусть Германия дает нам срочно танки - в разведку ходили - у врага танков, артиллерии, как грязи, обстрелы с 50 видов разного вооружения, 10 ки вертушек превращают все в выжженые поля, толстые деревья пересечены, как лезвием
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08.09.2022 08:21 Відповісти
Там у вас є оп,який просив ботокса не нападати до шашликів, у нього бистро і просіть, розвідник з софи
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08.09.2022 08:33 Відповісти
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08.09.2022 10:56 Відповісти
 
 