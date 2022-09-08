За добу рашисти вбили 7 цивільних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.