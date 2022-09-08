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За добу рашисти вбили 7 цивільних жителів Донеччини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Nov
показати весь коментар08.09.2022 08:21 Відповісти Мені подобається 1
Валентина Саюн c856325a
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Чайка Київ
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