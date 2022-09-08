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Новости Общество
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Госпогранслужба (5405) граница (4740) женщины (813) Демченко Андрей (133)

У женщин нет ограничений на выезд из страны, даже военнообязанных, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

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Даже для военнообязанных женщин пока не существует никаких ограничений по выезду из Украины за границу.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, основанием для запрещения выезда может быть только соответствующее судебное решение или решение других уполномоченных государственных органов о запрещении выезда из страны.

"Ограничения на выезд в связи с военным положением остаются практически такими же, как и были до этого. Они касаются мужчин украинцев в возрасте 18-60, за исключением отдельных определенных категорий. Последние изменения касаются только предоставления возможности выезда морякам. Такая новая категория была определена правительством и решение вступило в силу 6 сентября", - рассказал Демченко.

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Он добавил, что пограничники ежедневно отказывают в выезде за границу около 200 мужчин, подпадающих под ограничения.

Относительно общего пассажиропотока через границу Демченко отметил, что за последние три дня он снизился и держится на уровне 90 тысяч человек в сутки.
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Топ комментарии
+14
А как же феминизм и равноправие среди пидлог?
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08.09.2022 10:00
+10
равноправие за которое выступают фемки здесь не работает? или "это другое" ?
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08.09.2022 10:35
+9
Тогда у них и не должно быть ГРАЖДАНСТВА (права политического голоса)!
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08.09.2022 10:53
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А как же феминизм и равноправие среди пидлог?
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08.09.2022 10:00 Ответить
Першими бігли зелені щурихи-мародерки, які потім були нагороджені преЗЕдентом.

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08.09.2022 10:00 Ответить
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08.09.2022 10:02 Ответить
Євген Шевченко додав нову світлину.

Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.

24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо.

Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
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08.09.2022 10:03 Ответить
Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.

https://www.president.gov.ua/documents/1652022-41801

Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.

Далі буде.
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08.09.2022 10:05 Ответить
Ну как же не ясно за что? По моему у нее на губах все записано за что орден
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08.09.2022 10:08 Ответить
на транса похожа очень.
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08.09.2022 11:40 Ответить
Ви і студентам казали теж саме, а після 08.08.22 все швиденько потерли зі свого сайту і не випускаєте.
Поки не буде офіційно опубліковано указу-наказу тощо - нема вам віри.
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08.09.2022 10:06 Ответить
Для зелених пистіти - як з гори котитися, а закони і порядок встановлюють обмеження. Приймайте закон про взяття жінок на військовий облік у добровільному порядку - все інше то триндьож
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08.09.2022 10:13 Ответить
Що там зєля казав про те, що всі рівні перед законом?
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08.09.2022 10:29 Ответить
равноправие за которое выступают фемки здесь не работает? или "это другое" ?
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08.09.2022 10:35 Ответить
У них "равноправие" - это что касается "качать права", а про обязазаности все "борцы за права" (не важно кого) почему то всегда "забывают" (или не хотят "вспоминать"), но права без обязаностей - это не демократия, а БОЛШЕВИЗМ БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ РАБОВ, манипулируемый авантюристами-УЗУРПАТОРАМИ!
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08.09.2022 10:57 Ответить
Тогда у них и не должно быть ГРАЖДАНСТВА (права политического голоса)!
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08.09.2022 10:53 Ответить
Я за рівні права незалежно від статі. Не розумію чому тоді військозобов'язаним жінкам-медикам дозволили покидати територію України, якщо вони в першу чергу зараз потрібні. До війни зелені і регіонали постійно варнякали, що через Супрун 100500 медиків виїхали з України, при ковіді далі виїжджали постраждалі "жертви режиму" Пороха і вже медзаклади майже порожні, а тепер про стан медичної системи взагалі мовчать.
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08.09.2022 11:08 Ответить
10 млн фертильных самок(из них как минимум 3 млн незамужних) уехали рожать от других национальностей.

Из Сирии выпускали и молодых мужиков, кстати. Не выпускают только из КНДР.
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08.09.2022 11:45 Ответить
Бо рівність же у нас, «гендерна», курва...
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08.09.2022 14:33 Ответить
Бо жінки - ідеальні виборці. Голосують, як телевізор скаже. Тому диржавка так і блюдіт їхні права..
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08.09.2022 14:39 Ответить
Дійсно якось виходить не правильно.Виїзджати повинні мати право тільки з неповнолітніми дітьми.А то як голосувати за всяких придурків то це без проблем,а як нести відповідальність за свій вибір так це вже не до нас..Знов же,з таким підходом Україну чекає демографічна катастрофа...Хай жінки і дівчата теж виконують свій обов'язок перед нацією...
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08.09.2022 18:34 Ответить
 
 