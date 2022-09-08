У женщин нет ограничений на выезд из страны, даже военнообязанных, - ГПСУ
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Даже для военнообязанных женщин пока не существует никаких ограничений по выезду из Украины за границу.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По его словам, основанием для запрещения выезда может быть только соответствующее судебное решение или решение других уполномоченных государственных органов о запрещении выезда из страны.
"Ограничения на выезд в связи с военным положением остаются практически такими же, как и были до этого. Они касаются мужчин украинцев в возрасте 18-60, за исключением отдельных определенных категорий. Последние изменения касаются только предоставления возможности выезда морякам. Такая новая категория была определена правительством и решение вступило в силу 6 сентября", - рассказал Демченко.
Он добавил, что пограничники ежедневно отказывают в выезде за границу около 200 мужчин, подпадающих под ограничения.
Относительно общего пассажиропотока через границу Демченко отметил, что за последние три дня он снизился и держится на уровне 90 тысяч человек в сутки.
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Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.
24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо.
Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
https://www.president.gov.ua/documents/1652022-41801
Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.
Далі буде.
Поки не буде офіційно опубліковано указу-наказу тощо - нема вам віри.
Из Сирии выпускали и молодых мужиков, кстати. Не выпускают только из КНДР.