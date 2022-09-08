У женщин нет ограничений на выезд из страны, даже военнообязанных, - ГПСУ

Даже для военнообязанных женщин пока не существует никаких ограничений по выезду из Украины за границу.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По его словам, основанием для запрещения выезда может быть только соответствующее судебное решение или решение других уполномоченных государственных органов о запрещении выезда из страны.

"Ограничения на выезд в связи с военным положением остаются практически такими же, как и были до этого. Они касаются мужчин украинцев в возрасте 18-60, за исключением отдельных определенных категорий. Последние изменения касаются только предоставления возможности выезда морякам. Такая новая категория была определена правительством и решение вступило в силу 6 сентября", - рассказал Демченко.

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Он добавил, что пограничники ежедневно отказывают в выезде за границу около 200 мужчин, подпадающих под ограничения.

Относительно общего пассажиропотока через границу Демченко отметил, что за последние три дня он снизился и держится на уровне 90 тысяч человек в сутки.