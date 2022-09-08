Жінки не мають обмежень на виїзд із країни, навіть військовозобов’язані, - ДПСУ
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Навіть для військовозобов’язаних жінок наразі не існує жодних обмежень щодо виїзду з України за кордон.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За його словами, підставою для заборони виїзду може бути лише відповідне судове рішення або рішення інших уповноважених державних органів щодо заборони виїзду з країни.
"Обмеження на виїзд у зв’язку з воєнним станом залишаються практично такими ж як і були до цього. Вони стосуються чоловіків українців у віці 18-60, за винятком окремих визначених категорій. Останні зміни стосуються лише надання можливості виїзду морякам. Така нова категорія була визначена урядом і рішення набуло чинності 6 вересня", - розповів Демченко.
Він додав, що прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 200 чоловікам, які підпадають під обмеження.
Стосовно загального пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що за останні три дні він знизився і тримається на рівні 90 тисяч осіб на добу.
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Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.
24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо.
Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
https://www.president.gov.ua/documents/1652022-41801
Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.
Далі буде.
Поки не буде офіційно опубліковано указу-наказу тощо - нема вам віри.
Из Сирии выпускали и молодых мужиков, кстати. Не выпускают только из КНДР.