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Новини Суспільство
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Держприкордонслужба (4338) кордон (3108) жінки (486) Демченко Андрій (186)

Жінки не мають обмежень на виїзд із країни, навіть військовозобов’язані, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

уз,біженці,укрзалізниця,евакуація,українці,еміграція,емігранти

Навіть для військовозобов’язаних жінок наразі не існує жодних обмежень щодо виїзду з України за кордон.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, підставою для заборони виїзду може бути лише відповідне судове рішення або рішення інших уповноважених державних органів щодо заборони виїзду з країни.

"Обмеження на виїзд у зв’язку з воєнним станом залишаються практично такими ж як і були до цього. Вони стосуються чоловіків українців у віці 18-60, за винятком окремих визначених категорій. Останні зміни стосуються лише надання можливості виїзду морякам. Така нова категорія була визначена урядом і рішення набуло чинності 6 вересня", - розповів Демченко.

Читайте: Строки взяття жінок на військовий облік відтермінували на рік, - наказ

Він додав, що прикордонники щодня відмовляють у виїзді за кордон близько 200 чоловікам, які підпадають під обмеження.

Стосовно загального пасажиропотоку через кордон Демченко зазначив, що за останні три дні він знизився і тримається на рівні 90 тисяч осіб на добу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
А как же феминизм и равноправие среди пидлог?
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08.09.2022 10:00
+10
равноправие за которое выступают фемки здесь не работает? или "это другое" ?
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08.09.2022 10:35
+9
Тогда у них и не должно быть ГРАЖДАНСТВА (права политического голоса)!
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08.09.2022 10:53
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А как же феминизм и равноправие среди пидлог?
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08.09.2022 10:00 Відповісти
Першими бігли зелені щурихи-мародерки, які потім були нагороджені преЗЕдентом.

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08.09.2022 10:00 Відповісти
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08.09.2022 10:02 Відповісти
Євген Шевченко додав нову світлину.

Знаєте, хто ця потвора на фото? Злата Некрасова - заступник голови Запорізької ОВА.

24 лютого вона згідно своїх посадових обов'язків мала би негайно зайнятись евакуацією цивільного населення, забезпеченням гуманітарної допомоги, питаннями житла для біженців тощо.

Але вона покинула Запорізьку область на призволяще і виїхала з України у напрямку Відня, де проживала у п'ятизірковому готелі Grand Hotel Wien, де середня вартість номеру сягає 20т.грн за одну добу!
Там же, до речі, проживали родини корумпованого заступника голови ОП Кирила Тимошенко та «смотрящого» за Запорізькою областю від ОП Веміра Давитяна, але то окрема історія.
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08.09.2022 10:03 Відповісти
Так от, повернулась #Некрасова у Запоріжжя через місяць і одразу ж пан #Зеленський нагородив її орденом княгині Ольги - напевно за мужність і стійкість при обороні Відня.

https://www.president.gov.ua/documents/1652022-41801

Після отримання високої державної нагороди Некрасова почала займатись… розкраданням та продажем міжнародної гуманітарної допомоги, про що вже знає вся країна окрім президента, який у своїх відосиках жодним чином не згадує про цю ганьбу.

Далі буде.
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08.09.2022 10:05 Відповісти
Ну как же не ясно за что? По моему у нее на губах все записано за что орден
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08.09.2022 10:08 Відповісти
на транса похожа очень.
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08.09.2022 11:40 Відповісти
Ви і студентам казали теж саме, а після 08.08.22 все швиденько потерли зі свого сайту і не випускаєте.
Поки не буде офіційно опубліковано указу-наказу тощо - нема вам віри.
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08.09.2022 10:06 Відповісти
Для зелених пистіти - як з гори котитися, а закони і порядок встановлюють обмеження. Приймайте закон про взяття жінок на військовий облік у добровільному порядку - все інше то триндьож
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08.09.2022 10:13 Відповісти
Що там зєля казав про те, що всі рівні перед законом?
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08.09.2022 10:29 Відповісти
равноправие за которое выступают фемки здесь не работает? или "это другое" ?
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08.09.2022 10:35 Відповісти
У них "равноправие" - это что касается "качать права", а про обязазаности все "борцы за права" (не важно кого) почему то всегда "забывают" (или не хотят "вспоминать"), но права без обязаностей - это не демократия, а БОЛШЕВИЗМ БЕЗОТВЕТСВЕННЫХ РАБОВ, манипулируемый авантюристами-УЗУРПАТОРАМИ!
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08.09.2022 10:57 Відповісти
Тогда у них и не должно быть ГРАЖДАНСТВА (права политического голоса)!
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08.09.2022 10:53 Відповісти
Я за рівні права незалежно від статі. Не розумію чому тоді військозобов'язаним жінкам-медикам дозволили покидати територію України, якщо вони в першу чергу зараз потрібні. До війни зелені і регіонали постійно варнякали, що через Супрун 100500 медиків виїхали з України, при ковіді далі виїжджали постраждалі "жертви режиму" Пороха і вже медзаклади майже порожні, а тепер про стан медичної системи взагалі мовчать.
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08.09.2022 11:08 Відповісти
10 млн фертильных самок(из них как минимум 3 млн незамужних) уехали рожать от других национальностей.

Из Сирии выпускали и молодых мужиков, кстати. Не выпускают только из КНДР.
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08.09.2022 11:45 Відповісти
Бо рівність же у нас, «гендерна», курва...
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08.09.2022 14:33 Відповісти
Бо жінки - ідеальні виборці. Голосують, як телевізор скаже. Тому диржавка так і блюдіт їхні права..
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08.09.2022 14:39 Відповісти
Дійсно якось виходить не правильно.Виїзджати повинні мати право тільки з неповнолітніми дітьми.А то як голосувати за всяких придурків то це без проблем,а як нести відповідальність за свій вибір так це вже не до нас..Знов же,з таким підходом Україну чекає демографічна катастрофа...Хай жінки і дівчата теж виконують свій обов'язок перед нацією...
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08.09.2022 18:34 Відповісти
 
 