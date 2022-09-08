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Еще $675 млн помощи по безопасности от США получит Украина, - Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

остін

Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи США.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"За несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь по безопасности Украине. А вчера (7 сентября. - Ред.) президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", - сказал Остин.

По словам Остина, пакет будет включать в себя 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи и системы искусственного интеллекта.

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Топ комментарии
+6
Так деньгами ж никто не даст, так что попилить ничего не получитса
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08.09.2022 11:47
+5
У вас пластинка заела??? Никто деньгами ничего не дает.
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08.09.2022 12:03
+3
Зеленський : Єрмак , Татаров слухайте мою команду , приготуватись до розпилу ! ))
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08.09.2022 11:45
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Зеленський : Єрмак , Татаров слухайте мою команду , приготуватись до розпилу ! ))
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08.09.2022 11:45 Ответить
Так деньгами ж никто не даст, так что попилить ничего не получитса
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08.09.2022 11:47 Ответить
У вас пластинка заела??? Никто деньгами ничего не дает.
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08.09.2022 12:03 Ответить
Тільки 24 серпня США перерахували в бюджет України 3 млрд $ , так що зеленим мародерам є що пиляти .
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08.09.2022 12:19 Ответить
для погашения процентов по кредитам, лол А тут говорят о военной помоши, которую дают товарами
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08.09.2022 13:02 Ответить
вони готові і без команд пиляти - це їхнє все
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08.09.2022 12:03 Ответить
Але тут облом--тільки дуло від гаубиці іржавим терпугом попиляють...
"Пилите,Шура!"
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08.09.2022 14:51 Ответить
Якось замало.
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08.09.2022 12:02 Ответить
Замало для чого?
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08.09.2022 12:23 Ответить
Для розпилу.
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08.09.2022 12:32 Ответить
Думаю Остін і половини прейскуранту не назвав.
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08.09.2022 13:05 Ответить
Украине нужны деньги конфискованные у России.
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08.09.2022 13:33 Ответить
Confiscate all the money to Russia and transfer hundreds of billions of dollars to the account of the state of Ukraine right now!!! Russia must pay for evil!!! For this money, Ukraine will be able to buy weapons from the United States. Both Ukraine and the USA will win ******!
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08.09.2022 14:37 Ответить
 
 