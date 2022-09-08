Еще $675 млн помощи по безопасности от США получит Украина, - Остин
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Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи США.
Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии пятой встречи в формате "Рамштайн" в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"За несколько недель после последней встречи Соединенные Штаты выделили еще 6,3 миллиарда долларов на помощь по безопасности Украине. А вчера (7 сентября. - Ред.) президент одобрил очередной транш помощи США Украине в размере до 675 миллионов долларов", - сказал Остин.
По словам Остина, пакет будет включать в себя 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, ракеты HARM, Humvees, бронированные машины скорой помощи и системы искусственного интеллекта.
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