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Ще $675 млн безпекової допомоги від США отримає Україна, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,зброя

Україна отримає ще 675 мільйонів доларів допомоги від США.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на відкритті п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"За кілька тижнів після останньої зустрічі Сполучені Штати виділили ще 6,3 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. А вчора (7 вересня. - Ред.) президент схвалив черговий транш допомоги США Україні в розмірі до 675 мільйонів доларів", - сказав Остін.

За словами Остіна, пакет включатиме 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Так деньгами ж никто не даст, так что попилить ничего не получитса
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08.09.2022 11:47
+5
У вас пластинка заела??? Никто деньгами ничего не дает.
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08.09.2022 12:03
+3
Зеленський : Єрмак , Татаров слухайте мою команду , приготуватись до розпилу ! ))
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08.09.2022 11:45
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Зеленський : Єрмак , Татаров слухайте мою команду , приготуватись до розпилу ! ))
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08.09.2022 11:45 Відповісти
Так деньгами ж никто не даст, так что попилить ничего не получитса
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08.09.2022 11:47 Відповісти
У вас пластинка заела??? Никто деньгами ничего не дает.
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08.09.2022 12:03 Відповісти
Тільки 24 серпня США перерахували в бюджет України 3 млрд $ , так що зеленим мародерам є що пиляти .
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08.09.2022 12:19 Відповісти
для погашения процентов по кредитам, лол А тут говорят о военной помоши, которую дают товарами
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08.09.2022 13:02 Відповісти
вони готові і без команд пиляти - це їхнє все
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08.09.2022 12:03 Відповісти
Але тут облом--тільки дуло від гаубиці іржавим терпугом попиляють...
"Пилите,Шура!"
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08.09.2022 14:51 Відповісти
Якось замало.
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08.09.2022 12:02 Відповісти
Замало для чого?
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08.09.2022 12:23 Відповісти
Для розпилу.
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08.09.2022 12:32 Відповісти
Думаю Остін і половини прейскуранту не назвав.
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08.09.2022 13:05 Відповісти
Украине нужны деньги конфискованные у России.
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08.09.2022 13:33 Відповісти
Confiscate all the money to Russia and transfer hundreds of billions of dollars to the account of the state of Ukraine right now!!! Russia must pay for evil!!! For this money, Ukraine will be able to buy weapons from the United States. Both Ukraine and the USA will win ******!
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08.09.2022 14:37 Відповісти
 
 