Украина получила уже 26 РСЗО и 126 гаубиц М777 от США и союзников, - Остин
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Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от союзников 26 реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Руководитель Пентагона напомнил, что в апреле США впервые передали Украине 155-мм гаубицы М777, которые стали первыми артиллерийскими установками по стандартам НАТО, что попали на вооружение украинской армии.
По его словам, на сегодня США доставили 126 таких гаубиц.
"Со времени нашей первой встречи контактной группы Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры доставили в общей сложности 26 ракетных артиллерийских систем дальнего радиуса действия и связанных с ними снарядов GMLRS. Все эти мощности наглядно помогли Украине противодействовать российской агрессии и даже позволили Украине оказать сопротивление текущему российскому наступлению", - добавил Остин.
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Крім того, вони ефективніші за радянські зразки, і поставки будуть за потреби продовжені
Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.
Ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км
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артиллерийские боеприпасы для HIMARS;
ракеты HARM;
машины Humvees;
бронированные машины скорой помощи и искусственный интеллект.
Америка развивает свое производство по войну в Украине. Им выгоднее выпускать новые орудия, чем просто отдать ненужное старье.
- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.
- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.
- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.
Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?
- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.
- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.
- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.
- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?
- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.
А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапи.
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.