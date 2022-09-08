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Украина получила уже 26 РСЗО и 126 гаубиц М777 от США и союзников, - Остин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

himars,рсзв

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что Украина уже получила от союзников 26 реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Руководитель Пентагона напомнил, что в апреле США впервые передали Украине 155-мм гаубицы М777, которые стали первыми артиллерийскими установками по стандартам НАТО, что попали на вооружение украинской армии.

По его словам, на сегодня США доставили 126 таких гаубиц.

"Со времени нашей первой встречи контактной группы Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры доставили в общей сложности 26 ракетных артиллерийских систем дальнего радиуса действия и связанных с ними снарядов GMLRS. Все эти мощности наглядно помогли Украине противодействовать российской агрессии и даже позволили Украине оказать сопротивление текущему российскому наступлению", - добавил Остин.

Читайте также: Украина получила от США сверхточные снаряды Excalibur, - Bloomberg
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Топ комментарии
+15
"Сокири" - то гарна річ! Ще б штук 150
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08.09.2022 12:46
+11
Це навіть більше, ніж зібрано копійок колективом авторського цеху квартала 95.
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08.09.2022 12:57
+11
І ця жалюгідна, за мірками росії, купка не самих потужних видів зброї, зупинила "вторую армію міра" і розгорнула її назад за порєбрік.
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08.09.2022 12:57
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"Сокири" - то гарна річ! Ще б штук 150
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08.09.2022 12:46 Ответить
Мало, ****, мало!!! Тащите все! Нам до Владивостока идти
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08.09.2022 13:25 Ответить
🤣💯
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08.09.2022 13:40 Ответить
а скільки кілометрів лінія фронту 26 реактивних систем залпового вогню. 126 гаубиць
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08.09.2022 12:55 Ответить
Там ще були САУ, гаубиці італійські, гаубиці меншого калібру, міномети, припускаю, що якусь кількість радянських гаубиць нам передали сусіди.
Крім того, вони ефективніші за радянські зразки, і поставки будуть за потреби продовжені
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08.09.2022 13:08 Ответить
а ты уже поборол коррупцию что бы от кого то что-то требовать больше?
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08.09.2022 14:20 Ответить
Це навіть більше, ніж зібрано копійок колективом авторського цеху квартала 95.
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08.09.2022 12:57 Ответить
І ця жалюгідна, за мірками росії, купка не самих потужних видів зброї, зупинила "вторую армію міра" і розгорнула її назад за порєбрік.
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08.09.2022 12:57 Ответить
Украина получила от Запада ракеты Harpoon на автомобильной платформе, сообщил Пентагон

Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.

Ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км
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08.09.2022 13:04 Ответить
еще бы штук 100 М777 и было бы шикарно
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08.09.2022 13:11 Ответить
Тобто найближчим часом додатково таке озброєння не постачатимуть?
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08.09.2022 13:19 Ответить
кого ти тут питаєш? диванні війська? напиши Остіну у FB, він точно знає
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08.09.2022 13:34 Ответить
Вже знаю відповідь

Что будет включать в себя новый пакет помощи?

105-мм гаубицы;

артиллерийские боеприпасы для HIMARS;

ракеты HARM;

машины Humvees;

бронированные машины скорой помощи и искусственный интеллект.
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08.09.2022 13:48 Ответить
Есть у них в загашнике несколько сотен старых M198 под 155 калибр, что еще до топоров выпускалось в 70х годах. Они тяжелее, неудобнее, но тоже точные. Не дают.

Америка развивает свое производство по войну в Украине. Им выгоднее выпускать новые орудия, чем просто отдать ненужное старье.
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08.09.2022 13:35 Ответить
Что за совковая привычка-считать чужме деньги? Тебе дают по лизингу, на использование, что из твоих дырявых карманов забирают? Если течь в карманах обращайся с претензиями к зешобле!
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08.09.2022 14:28 Ответить
...Авіація з артою відпрацювали і ми зайшли на їх позицію. А там таке, що навіть мене трохи нудило. Заступник по МПЗ каже:
- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.
- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.
- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.
Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?
- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.
- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.
- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.
- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?
- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.

А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапи.
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08.09.2022 13:40 Ответить
******* як Вам зручніше, Чого москалів жаліти?
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08.09.2022 14:32 Ответить
Спасибо США и остальным союзникам
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08.09.2022 13:59 Ответить
Олег Шарп: касап Небензя иницирует заседание СБ ООН 8 сентября по поставкам западного оружия Украине
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?

Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.

Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.
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08.09.2022 16:02 Ответить
Таліби отримали 167 гаубиць М777, 40 000 всюдохидів гражданського зраку, 22 000 Humvees, 60 000 приладів нічного бачення, гелікоптери, та ще багато чого. От тільки літаків не дісталося, афганській армії армії вони не постачались. І на афганську кампанію США витратили 2 трильйона доларів. Інформація від вйськових експертів та офіцерів апмії США у відставці з каналу Diaspora UA.
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08.09.2022 16:04 Ответить
 
 