Україна отримала вже 26 РСЗВ та 126 гаубиць М777 від США та союзників, - Остін
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Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна вже отримала від союзників 26 реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Очільник Пентагону нагадав, що у квітні США вперше передали Україні 155-мм гаубиці М777, які стали першими артилерійськими установками за стандартами НАТО, що потрапили на озброєння української армії.
За його словами, на сьогодні США доставили 126 таких гаубиць.
"З часу нашої першої зустрічі Контактної групи Сполучені Штати і наші союзники та партнери доставили загалом 26 ракетних артилерійських систем дальнього радіусу дії і пов'язаних з ними снарядів GMLRS. Усі ці потужності наочно допомогли Україні протидіяти російській агресії і навіть дозволили Україні чинити спротив поточному російському наступу", - додав Остін.
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Крім того, вони ефективніші за радянські зразки, і поставки будуть за потреби продовжені
Harpoon - американская противокорабельная крылатая ракета, одна из самых распространённых в мире.
Ракета имеет дозвуковую скорость полёта, осколочно-фугасную боевую часть массой 225 кг, максимальная дальность стрельбы зависит от носителя, модификации ракеты и целеуказания и составляет от 90 до 220 км
Что будет включать в себя новый пакет помощи?
105-мм гаубицы;
артиллерийские боеприпасы для HIMARS;
ракеты HARM;
машины Humvees;
бронированные машины скорой помощи и искусственный интеллект.
Америка развивает свое производство по войну в Украине. Им выгоднее выпускать новые орудия, чем просто отдать ненужное старье.
- Порахуйте скільки знищених орків. Мені для звіту потрібно.
- А як їх рахувати, якщо вони сиділи купкою, коли був приліт. Там зараз якійсь конструктор лего. Можна зібрати різні варіанти. Ноги, руки... Є ще декілька голов. Так як їх нам рахувати?, - запитую в нього.
- ******* по парах. Одна людина - це або дві руки або дві ноги. Порахуйте скільки пар є чогось одного. Або по головах.
Пішов с Майклом, порахували. У нас дивна історія виходить. Ніг 9, а от рук вісім. З них шість лівих. А голів лише дві. Розповідаю про це заму по МПЗ і питаю, тож як це рахувати?
- Шість лівих? Ну теоретично вони могли бути однорукі. І рукожопі. Але це лише теоретично.
- Ага, або в них по дві ліві руки було з самого початку. Мутанти. І безголові.
- Мутанти... Мутанти - це ідея, але ні. ******* парами. А безголові вони всі, якщо приперлися до нас.
- Тоді парами в нас 4 дохлих орка і одна запасна рука. Виходить, як у тому мультфільмі - півтора землекопа. Але шість лівих рук натякають на те, що їх всеж могло бути як мінімум шість. Так?
- Так. Але рахуємо парами, або по головах. В мене інструкція. І мерщій. Нам ще сьогодні на нову позицію заходити.
А ви запитуєте - як рахують? От так і рахують орків. А якщо в клапті, то їм навіть у статистику не потрапи.
Вопросы:
-Начало подгорать, когда ВСУ знатно накрутили хвосты "второй армии мира"?
-А как же "удары по центрам принятия решений"?
-Что с обещанием "жестоко наказать тех, кто вмешается в конфликт с Украиной"?
-Куда девалась "сила русского оружия, не имеющая аналогов"?
Лапти действительно смогли обмануть всех. ***** создал потрясающе убедительный образ российской армии. Никто даже подумать не решался, что при такой показухе по факту Россия окажется потешным победителем фанерных Рейстагов, которые она строит и "побеждает" каждый год.
Такое потрясающее фуфло стало очевидным только при начале реальной войны. Спустя полгода американцы это видят. И будут наращивать поддержку Киеву.
Получается, жалкое блеяние Небензи в ООН о том, что "Америка мешает русским доблестно оккупировать Украину" - это всё, что осталось от российского "величия"?
Лузеры. Эпичные лузеры.