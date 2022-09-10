Петербургские депутаты призывают обвинить Путина в госизмене из-за войны. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Муниципальные депутаты из Петербурга призвали Государственную думу РФ обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене из-за развязанной против Украины войны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Такое решение принял Совет муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге. Местные депутаты хотят обвинить Путина в госизмене и отстранить его от власти.
По словам депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги, решение поддержало "большинство присутствующих депутатов". Он также обнародовал тексты решения и обращения, которые планируют направить депутатам Госдумы. В нем говорится, что во время войны гибнут "молодые и трудоспособные" граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется к востоку, а Украина получает новое западное оружие, хотя Путин называл одной из целей вторжения "демилитаризацию".
"Мы считаем, что решение президента Путина о начале СВО ("специальная военная операция", так в России называют войну. - Ред.) вредно для безопасности России и ее граждан. В этой связи мы просим вас как заместителя Государственной Думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в государственной измене против Президента Российской Федерации, чтобы отстранить его от должности", - говорится в обращении.
Скольким депутатам планируют послать это обращение, Палюга не указал.
В самом начале полномасштабного вторжения депутаты муниципального образования "Смольнинское" уже посылали Владимиру Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку. Они также хотели провести в Санк-Петербурге антивоенный митинг, но на это не согласились городские власти.
Пожалуйста, подождите...
але ж х@йло зараз на них обідиться і всіх на нари
"партия - дай порулить" (с)
Получите, твари, по мордам из "калыбели ривалюцыи".
Почти как "Аврора" по Зимнему.
В ответ кремль обратился к американцам, чтобы выручили.
И две их лодки уничтожили "Курск".
А Березовский получил своё в Англии, не смотря на израильскую охрану.