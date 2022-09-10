РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13441 посетитель онлайн
Новости За рубежом
31 062 112
Госдума (1251) Путин (29858) Россия (91262) Санкт-Петербург (469)

Петербургские депутаты призывают обвинить Путина в госизмене из-за войны. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путин,путін

Муниципальные депутаты из Петербурга призвали Государственную думу РФ обвинить главу Кремля Владимира Путина в государственной измене из-за развязанной против Украины войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Такое решение принял Совет муниципального образования "Смольнинское" в Петербурге. Местные депутаты хотят обвинить Путина в госизмене и отстранить его от власти.

По словам депутата МО "Смольнинское" Дмитрия Палюги, решение поддержало "большинство присутствующих депутатов". Он также обнародовал тексты решения и обращения, которые планируют направить депутатам Госдумы. В нем говорится, что во время войны гибнут "молодые и трудоспособные" граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется к востоку, а Украина получает новое западное оружие, хотя Путин называл одной из целей вторжения "демилитаризацию".

"Мы считаем, что решение президента Путина о начале СВО ("специальная военная операция", так в России называют войну. - Ред.) вредно для безопасности России и ее граждан. В этой связи мы просим вас как заместителя Государственной Думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в государственной измене против Президента Российской Федерации, чтобы отстранить его от должности", - говорится в обращении.

Также смотрите: Депутат Госдумы РФ Миронов призвал убить Зеленского. ВИДЕО

Скольким депутатам планируют послать это обращение, Палюга не указал.

В самом начале полномасштабного вторжения депутаты муниципального образования "Смольнинское" уже посылали Владимиру Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку. Они также хотели провести в Санк-Петербурге антивоенный митинг, но на это не согласились городские власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестовано более 1 млрд грн активов экс-депутата-единороса Крупчака (обновлено)

Петербургские депутаты призывают обвинить Путина в госизмене из-за войны 01
Петербургские депутаты призывают обвинить Путина в госизмене из-за войны 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+59
Подгорает ? У всех наверно дачки в Финляндии -по выходным в Европу ездили . А тут - не пускать кацапов ‼️

да им насрать , що их граждане насилуют и убивают детей в Украине , что рушат дома
Им главное - своя дачка в Финляндии

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
показать весь комментарий
08.09.2022 14:56
+35
фіга сє смєртнічки
показать весь комментарий
08.09.2022 14:54
+33
Причины не важны главное эффект

Чем больше таких тем лучше
показать весь комментарий
08.09.2022 15:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
красавчікі,
але ж х@йло зараз на них обідиться і всіх на нари
показать весь комментарий
08.09.2022 18:47 Ответить
Нічого ж собі. Але це прецедент! Побачимо відповідь сцаря.
показать весь комментарий
08.09.2022 18:51 Ответить
не верю.
показать весь комментарий
08.09.2022 18:55 Ответить
Скільки мотузочці ху#ла не витись, а кінець вже близько. За ним піде і шобла.
показать весь комментарий
08.09.2022 19:21 Ответить
Давно надо бы это им сделать, а не сидеть и ждать, пока это чмо не подохнет.
показать весь комментарий
08.09.2022 20:20 Ответить
типичное начало битвы "кремлёвских башен"
"партия - дай порулить" (с)
показать весь комментарий
08.09.2022 20:28 Ответить
Петербург стоїть на козацьких кістках і вони таки нагадали про себе.
Получите, твари, по мордам из "калыбели ривалюцыи".
показать весь комментарий
08.09.2022 21:23 Ответить
Підерсбург - осередок ідей рашизму, особливо ЛГУ, кузня кадрів для фсб та інших недоторканих еліт.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:25 Ответить
Есть такая версия, что Борис Березовский хотел свергнуть путина, припугнув, что подводный ракетоносец "Курск" нанесёт удар по кремлю.
Почти как "Аврора" по Зимнему.
В ответ кремль обратился к американцам, чтобы выручили.
И две их лодки уничтожили "Курск".
А Березовский получил своё в Англии, не смотря на израильскую охрану.
показать весь комментарий
08.09.2022 22:37 Ответить
Бунт на АПЛ американцам тоже не нужен
показать весь комментарий
08.09.2022 23:04 Ответить
Та таке там, на росії, час від часу виникає. Хтось пуйла звинувачує в корупції в розвалі всього і вся, а після цього бункерний по телебаченю все спростовує, з опонентів роблять дурачків, або на крайній випадок " цар хороший - бояри погані". Находять якогось цапа-відбувайла і знову пука на коні і рейтинги 187%. Тай війна проти України не просто так, це ж знову таке підняття рейтингу пуйла в очах швабростану.
показать весь комментарий
08.09.2022 23:58 Ответить
агенты гиркина?
показать весь комментарий
09.09.2022 01:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 