Петербурзькі депутати закликають звинуватити Путіна в держзраді через війну. ДОКУМЕНТ
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Муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу РФ звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через розв’язану проти України війну.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.
Таке рішення ухвалила Рада муніципального утворення "Смольнінське" в Петербурзі. Тамтешні депутати хочуть звинуватити Путіна у держзраді та усунути його від влади.
За словами депутата МО "Смольнінське" Дмитра Палюги, рішення підтримало "більшість присутніх депутатів". Він також опублікував тексти рішення та звернення, які планують направити депутатам Держдуми. В ньому йдеться, що під час війни гинуть "молоді та працездатні" громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нову західну зброю, хоч Путін називав однією з цілей вторгнення "демілітаризацію".
"Ми вважаємо, що рішення президента Путіна про початок СВО ("спеціальна військова операція", так в Росії називають війну. - Ред.) шкідливе для безпеки Росії та її громадян. У зв'язку з цим ми просимо вас як заступника Державної Думи виступити з пропозицією про висування звинувачення у державній зраді проти Президента Російської Федерації, щоб відсторонити його від посади", - йдеться у зверненні.
Скільком депутатам планують надіслати це звернення, Палюга не вказав.
На самому початку повномасштабного вторгнення депутати муніципального утворення "Смольнінське" вже надсилали Володимиру Путіну звернення із закликом зупинити війну та піти у відставку. Вони також хотіли провести в Санк-Петербурзі антивоєнний мітинг, але на це не погодилася міська влада.
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але ж х@йло зараз на них обідиться і всіх на нари
"партия - дай порулить" (с)
Получите, твари, по мордам из "калыбели ривалюцыи".
Почти как "Аврора" по Зимнему.
В ответ кремль обратился к американцам, чтобы выручили.
И две их лодки уничтожили "Курск".
А Березовский получил своё в Англии, не смотря на израильскую охрану.