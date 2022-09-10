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Петербурзькі депутати закликають звинуватити Путіна в держзраді через війну. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путин,путін

Муніципальні депутати з Петербурга закликали Державну думу РФ звинуватити голову Кремля Володимира Путіна в державній зраді через розв’язану проти України війну.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське опозиційне видання Медуза.

Таке рішення ухвалила Рада муніципального утворення "Смольнінське" в Петербурзі. Тамтешні депутати хочуть звинуватити Путіна у держзраді та усунути його від влади.

За словами депутата МО "Смольнінське" Дмитра Палюги, рішення підтримало "більшість присутніх депутатів". Він також опублікував тексти рішення та звернення, які планують направити депутатам Держдуми. В ньому йдеться, що під час війни гинуть "молоді та працездатні" громадяни Росії, страждає російська економіка, НАТО розширюється на схід, а Україна отримує нову західну зброю, хоч Путін називав однією з цілей вторгнення "демілітаризацію".

"Ми вважаємо, що рішення президента Путіна про початок СВО ("спеціальна військова операція", так в Росії називають війну. - Ред.) шкідливе для безпеки Росії та її громадян. У зв'язку з цим ми просимо вас як заступника Державної Думи виступити з пропозицією про висування звинувачення у державній зраді проти Президента Російської Федерації, щоб відсторонити його від посади", - йдеться у зверненні.

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Скільком депутатам планують надіслати це звернення, Палюга не вказав.

На самому початку повномасштабного вторгнення депутати муніципального утворення "Смольнінське" вже надсилали Володимиру Путіну звернення із закликом зупинити війну та піти у відставку. Вони також хотіли провести в Санк-Петербурзі антивоєнний мітинг, але на це не погодилася міська влада.

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Петербурзькі депутати закликають звинуватити Путіна в держзраді через війну 01
Петербурзькі депутати закликають звинуватити Путіна в держзраді через війну 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+59
Подгорает ? У всех наверно дачки в Финляндии -по выходным в Европу ездили . А тут - не пускать кацапов ‼️

да им насрать , що их граждане насилуют и убивают детей в Украине , что рушат дома
Им главное - своя дачка в Финляндии

СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ ‼️
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08.09.2022 14:56
+35
фіга сє смєртнічки
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08.09.2022 14:54
+33
Причины не важны главное эффект

Чем больше таких тем лучше
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08.09.2022 15:04
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красавчікі,
але ж х@йло зараз на них обідиться і всіх на нари
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08.09.2022 18:47 Відповісти
Нічого ж собі. Але це прецедент! Побачимо відповідь сцаря.
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08.09.2022 18:51 Відповісти
не верю.
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08.09.2022 18:55 Відповісти
Скільки мотузочці ху#ла не витись, а кінець вже близько. За ним піде і шобла.
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08.09.2022 19:21 Відповісти
Давно надо бы это им сделать, а не сидеть и ждать, пока это чмо не подохнет.
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08.09.2022 20:20 Відповісти
типичное начало битвы "кремлёвских башен"
"партия - дай порулить" (с)
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08.09.2022 20:28 Відповісти
Петербург стоїть на козацьких кістках і вони таки нагадали про себе.
Получите, твари, по мордам из "калыбели ривалюцыи".
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08.09.2022 21:23 Відповісти
Підерсбург - осередок ідей рашизму, особливо ЛГУ, кузня кадрів для фсб та інших недоторканих еліт.
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08.09.2022 22:25 Відповісти
Есть такая версия, что Борис Березовский хотел свергнуть путина, припугнув, что подводный ракетоносец "Курск" нанесёт удар по кремлю.
Почти как "Аврора" по Зимнему.
В ответ кремль обратился к американцам, чтобы выручили.
И две их лодки уничтожили "Курск".
А Березовский получил своё в Англии, не смотря на израильскую охрану.
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08.09.2022 22:37 Відповісти
Бунт на АПЛ американцам тоже не нужен
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08.09.2022 23:04 Відповісти
Та таке там, на росії, час від часу виникає. Хтось пуйла звинувачує в корупції в розвалі всього і вся, а після цього бункерний по телебаченю все спростовує, з опонентів роблять дурачків, або на крайній випадок " цар хороший - бояри погані". Находять якогось цапа-відбувайла і знову пука на коні і рейтинги 187%. Тай війна проти України не просто так, це ж знову таке підняття рейтингу пуйла в очах швабростану.
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08.09.2022 23:58 Відповісти
агенты гиркина?
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09.09.2022 01:59 Відповісти
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