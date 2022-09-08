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Новости За рубежом
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Латвия (1153) Россия (91262) РПЦ (705) церковь (1299) православие (257) Левитс (29)

Латвийская православная церковь отделится от Московского патриархата

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кирил

Сейм Латвии в срочном порядке поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви из-под власти Московского патриархата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Эту инициативу в парламент подал президент Латвии Эгилс Левитс.

Закон устанавливает порядок утверждения и отстранения митрополита, архиепископов и епископов. Юридические изменения не касаются канонических вопросов, отмечается в аннотации к законопроекту. Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

В аннотации к законопроекту Левитс отметил, что новый порядок восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии. Инициатива связана с тем, что Московский патриархат поддерживает правящий в России режим и войну, которую Россия ведет против Украины.

"Отказ от какой-либо связи с Патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", — подчеркнул в аннотации к законопроекту президент.

По его словам, "в независимом, демократическом и правовом Латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция Латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".

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Топ комментарии
+32
Чому наша Верховна Рада не заборонила тут в нас московську цекркву, яка називає себе УПЦ? Чому уряд не вигнав з Київської і Почаївської Лавр, та мабуть і Святогорської московських сатаністиів і не передав їх ПЦУ? Люди самі мають це зробити, чи "какая разница" на каком язіке гаваріт московский поп і кому он молится?
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08.09.2022 18:29
+25
І без війни здогадалися. А у нас на 8-му році війни ще панькаємся із цією ФСБшною обслугою.
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08.09.2022 18:28
+19
"Это другое"(С)

За то наш пипл любит критиковать немцев и хвалить тогощоневтика
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08.09.2022 18:42
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а гундяев таки дебил
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08.09.2022 18:25 Ответить
Не, он не дебил. Он сказочный дебил.
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08.09.2022 20:48 Ответить
Процесс пошёл‼️А в Украине в разгар кровавейшей ВОЙНЫ не НАЧАСI‼️
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08.09.2022 21:08 Ответить
Не Гундяйка дебіл.А ми дурня клеїмо. Ми мали релігію котра завжди перешкоджала духовному закабаленню нас іноземцями. Тому то нас і охрестили щоб закабалити. Коли б відродилось арійство ми б ніколи БОГООБРАНИХ ОБРІЗАНИХ не ставили у себе як владу
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09.09.2022 05:58 Ответить
Ці кацапські мракобіси, як ракова пухлина розповзлись по всьому світі.
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08.09.2022 18:27 Ответить
І без війни здогадалися. А у нас на 8-му році війни ще панькаємся із цією ФСБшною обслугою.
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08.09.2022 18:28 Ответить
Чому наша Верховна Рада не заборонила тут в нас московську цекркву, яка називає себе УПЦ? Чому уряд не вигнав з Київської і Почаївської Лавр, та мабуть і Святогорської московських сатаністиів і не передав їх ПЦУ? Люди самі мають це зробити, чи "какая разница" на каком язіке гаваріт московский поп і кому он молится?
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08.09.2022 18:29 Ответить
"Это другое"(С)

За то наш пипл любит критиковать немцев и хвалить тогощоневтика
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08.09.2022 18:42 Ответить
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08.09.2022 18:32 Ответить
Московский патриархат....

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08.09.2022 18:33 Ответить
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08.09.2022 18:41 Ответить
Це правильно!
Тепер головне гарно ноги витріть і руки добре з милом помийте...
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08.09.2022 18:49 Ответить
у нас ще й Лавру відібрали..а випхати їх влада не хоче
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08.09.2022 18:52 Ответить
"...у незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква..." А латвійським католикам, що своя самостійна церква не потрібна, адже Папа Римський нацистку Дугіну назвав "жертвою" та ще висловився, що НАТО винне в розв'язаній війні в Україні. Чи слова Папи - ета другоє?
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08.09.2022 19:16 Ответить
що ти мелеш,ватяний бевзь? хіба папа благословляв напад на Україну? папа казав ,що Україна ета Рассія? папсько-ватиканські війська воюють проти України? якщо папа росагент-треба Ватикан забороняти?
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08.09.2022 19:53 Ответить
Дивно спостерігати придуркуватих ксенофобів, які настільки тупі, що не здатні подивитися що представники майже всіх релігійних конфесій Пуйлостана, у т.ч. і католики і мусульмани і решта, підтримали війну проти України. Тим дибільнише вони виглядають, коли заперечують вже відомі факти того що в лавах Збройних Сил Пуйлостану перебувають ті ж самі мусульмани (дагестанці і кадирівці), буддисти (буряти), а так само і католики і Папа Римський цьому ніяк не може завадити. А те що на католицьку Пасху Папа примушував українку "брататися" з пуйлостанкою, взагалі вже стало притчею во язицех. Але головне те що всього цього дегенративні ксенофоби чомусь не помічають, проте продовжують на користь Пуйла (а можливо і за його кошти) розпалювати релігійну ворожнечу між православними українцями.

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08.09.2022 23:59 Ответить
Відмовлятись нема від чого, касабського патриархату не існує! Що там монголо-татари собі вигадали, православия не стосується!
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08.09.2022 20:01 Ответить
Жму руку! А рпц идёт за русским военным кораблём...
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08.09.2022 20:23 Ответить
Когда у нас такое будет?
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08.09.2022 20:24 Ответить
Этот шаг для обеспечения безопасности Латвии равнозначен получению эскадрильи F-35. И ни евро не стоил Латвии.
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08.09.2022 20:52 Ответить
Кто-то за Томосом бегал годами, разрешения у всех спрашивал, реакцию проверял. Вместо того собирается Сейм, и всё решается в течение нескольких дней, и надёжно. А что, так можно было?
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08.09.2022 21:21 Ответить
Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ
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08.09.2022 21:38 Ответить
А який статус буде мати церква в результаті. Необхідно ставати автокефальною і отримувати Томос все одно.
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08.09.2022 21:55 Ответить
Все так просто. І ніякого Томосу не треба.
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08.09.2022 21:22 Ответить
Трошки не так, Томом потрібний, щоб бути церкві автокефальною. Наша ПЦУ це все має.

Томос (грец. τόμος) - указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія. У томосі використовується урочистіший та повніший підпис, ніж в інших патріарших указах. Після надання томосу про автокефалію предстоятеля Церкви вносять в Диптих і починають згадувати за Літургією на великому вході.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81

Автокефа́лія (від грец. αυτός - сам та κεφαλή - голова) - це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом. Етимологія слова буквально означає сам собі голова. Усі Автокефальні церкви занесені в спеціальний список - Диптих.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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08.09.2022 21:48 Ответить
А уявіть, якби Вселенський Патріарх нам не дав Томос і сказав, що ми маємо бути частиною "русскава мира" - що тоді? Миритися з цим? Нам треба вчитися бути справді незалежними у всіх сенсах, непідвладними впливам когось ззовні та не слухатись, що нам навіюють. Ось англійці просто зробили - створили свою церкву і все, чхати на всіх хотіли.
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08.09.2022 23:07 Ответить
Тоді церква просто залишилась би невизнаною і далі, бо повернення до ФСБшної секти все одно не було б.
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09.09.2022 00:18 Ответить
Так работает парламент страны на страну. Ведь страна такой парламент выбрала. дальше нет коментов. А о чём? Об этих?
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08.09.2022 22:03 Ответить
Валодя Зілінській! Шо там? На часі? Не на часі? Чи путіна страшно розгнівати?
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08.09.2022 22:57 Ответить
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-7)
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09.09.2022 01:36 Ответить
Правильно.сделали.чего у нас ума не хватило.Это вопрос тонкий.Теперь какая то пцу,де говорять на мови,Але не на Ангельской...то була наша Руська церква, вид слова Русь,яку вкрали.московськи попы.забрати.силибне хватило...
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09.09.2022 08:13 Ответить
 
 