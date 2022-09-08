Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сейм Латвії терміново підтримав законопроєкт про виведення Латвійської Православної церкви з-під влади Московського Патріархату.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Ініціативу до парламенту подав президент Латвії Егілс Левітс.
Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.
В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.
"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив в анотації до законопроєкту президент.
За його словами, "у незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква. Такою була, є і завжди буде позиція Латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммерса це було досягнуто невдовзі після проголошення Латвійської Республіки".
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За то наш пипл любит критиковать немцев и хвалить тогощоневтика
Тепер головне гарно ноги витріть і руки добре з милом помийте...
Томос (грец. τόμος) - указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія. У томосі використовується урочистіший та повніший підпис, ніж в інших патріарших указах. Після надання томосу про автокефалію предстоятеля Церкви вносять в Диптих і починають згадувати за Літургією на великому вході.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81
Автокефа́лія (від грец. αυτός - сам та κεφαλή - голова) - це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом. Етимологія слова буквально означає сам собі голова. Усі Автокефальні церкви занесені в спеціальний список - Диптих.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-7)