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Латвійська православна церква відокремиться від Московського патріархату

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кирил

Сейм Латвії терміново підтримав законопроєкт про виведення Латвійської Православної церкви з-під влади Московського Патріархату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Ініціативу до парламенту подав президент Латвії Егілс Левітс.

Закон встановлює порядок утвердження та усунення митрополита, архієпископів та єпископів. Юридичні зміни не стосуються канонічних питань, наголошується в інструкції до законопроекту. Церква до 31 жовтня має привести статут у відповідність до нових вимог закону.

В анотації до законопроєкту Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ та виключить будь-яку владу патріарха Московського над церквою у Латвії. Ініціатива пов'язана з тим, що Московський Патріархат підтримує правлячий у Росії режим та війну, яку Росія веде проти України.

"Відмова від будь-якого зв'язку з Патріархом Московським є важливим питанням для наших православних, всього латвійського суспільства та національної безпеки", - наголосив в анотації до законопроєкту президент.

За його словами, "у незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква. Такою була, є і завжди буде позиція Латвійської держави. Під керівництвом архієпископа Яніса Поммерса це було досягнуто невдовзі після проголошення Латвійської Республіки".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Чому наша Верховна Рада не заборонила тут в нас московську цекркву, яка називає себе УПЦ? Чому уряд не вигнав з Київської і Почаївської Лавр, та мабуть і Святогорської московських сатаністиів і не передав їх ПЦУ? Люди самі мають це зробити, чи "какая разница" на каком язіке гаваріт московский поп і кому он молится?
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08.09.2022 18:29
+25
І без війни здогадалися. А у нас на 8-му році війни ще панькаємся із цією ФСБшною обслугою.
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08.09.2022 18:28
+19
"Это другое"(С)

За то наш пипл любит критиковать немцев и хвалить тогощоневтика
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08.09.2022 18:42
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а гундяев таки дебил
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08.09.2022 18:25 Відповісти
Не, он не дебил. Он сказочный дебил.
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08.09.2022 20:48 Відповісти
Процесс пошёл‼️А в Украине в разгар кровавейшей ВОЙНЫ не НАЧАСI‼️
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08.09.2022 21:08 Відповісти
Не Гундяйка дебіл.А ми дурня клеїмо. Ми мали релігію котра завжди перешкоджала духовному закабаленню нас іноземцями. Тому то нас і охрестили щоб закабалити. Коли б відродилось арійство ми б ніколи БОГООБРАНИХ ОБРІЗАНИХ не ставили у себе як владу
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09.09.2022 05:58 Відповісти
Ці кацапські мракобіси, як ракова пухлина розповзлись по всьому світі.
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08.09.2022 18:27 Відповісти
І без війни здогадалися. А у нас на 8-му році війни ще панькаємся із цією ФСБшною обслугою.
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08.09.2022 18:28 Відповісти
Чому наша Верховна Рада не заборонила тут в нас московську цекркву, яка називає себе УПЦ? Чому уряд не вигнав з Київської і Почаївської Лавр, та мабуть і Святогорської московських сатаністиів і не передав їх ПЦУ? Люди самі мають це зробити, чи "какая разница" на каком язіке гаваріт московский поп і кому он молится?
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08.09.2022 18:29 Відповісти
"Это другое"(С)

За то наш пипл любит критиковать немцев и хвалить тогощоневтика
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08.09.2022 18:42 Відповісти
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08.09.2022 18:32 Відповісти
Московский патриархат....

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08.09.2022 18:33 Відповісти
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08.09.2022 18:41 Відповісти
Це правильно!
Тепер головне гарно ноги витріть і руки добре з милом помийте...
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08.09.2022 18:49 Відповісти
у нас ще й Лавру відібрали..а випхати їх влада не хоче
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08.09.2022 18:52 Відповісти
"...у незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква..." А латвійським католикам, що своя самостійна церква не потрібна, адже Папа Римський нацистку Дугіну назвав "жертвою" та ще висловився, що НАТО винне в розв'язаній війні в Україні. Чи слова Папи - ета другоє?
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08.09.2022 19:16 Відповісти
що ти мелеш,ватяний бевзь? хіба папа благословляв напад на Україну? папа казав ,що Україна ета Рассія? папсько-ватиканські війська воюють проти України? якщо папа росагент-треба Ватикан забороняти?
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08.09.2022 19:53 Відповісти
Дивно спостерігати придуркуватих ксенофобів, які настільки тупі, що не здатні подивитися що представники майже всіх релігійних конфесій Пуйлостана, у т.ч. і католики і мусульмани і решта, підтримали війну проти України. Тим дибільнише вони виглядають, коли заперечують вже відомі факти того що в лавах Збройних Сил Пуйлостану перебувають ті ж самі мусульмани (дагестанці і кадирівці), буддисти (буряти), а так само і католики і Папа Римський цьому ніяк не може завадити. А те що на католицьку Пасху Папа примушував українку "брататися" з пуйлостанкою, взагалі вже стало притчею во язицех. Але головне те що всього цього дегенративні ксенофоби чомусь не помічають, проте продовжують на користь Пуйла (а можливо і за його кошти) розпалювати релігійну ворожнечу між православними українцями.

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08.09.2022 23:59 Відповісти
Відмовлятись нема від чого, касабського патриархату не існує! Що там монголо-татари собі вигадали, православия не стосується!
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08.09.2022 20:01 Відповісти
Жму руку! А рпц идёт за русским военным кораблём...
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08.09.2022 20:23 Відповісти
Когда у нас такое будет?
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08.09.2022 20:24 Відповісти
Этот шаг для обеспечения безопасности Латвии равнозначен получению эскадрильи F-35. И ни евро не стоил Латвии.
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08.09.2022 20:52 Відповісти
Кто-то за Томосом бегал годами, разрешения у всех спрашивал, реакцию проверял. Вместо того собирается Сейм, и всё решается в течение нескольких дней, и надёжно. А что, так можно было?
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08.09.2022 21:21 Відповісти
Левітс зазначив, що новий порядок відновить історичний статус ЛПЦ
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08.09.2022 21:38 Відповісти
А який статус буде мати церква в результаті. Необхідно ставати автокефальною і отримувати Томос все одно.
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08.09.2022 21:55 Відповісти
Все так просто. І ніякого Томосу не треба.
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08.09.2022 21:22 Відповісти
Трошки не так, Томом потрібний, щоб бути церкві автокефальною. Наша ПЦУ це все має.

Томос (грец. τόμος) - указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія. У томосі використовується урочистіший та повніший підпис, ніж в інших патріарших указах. Після надання томосу про автокефалію предстоятеля Церкви вносять в Диптих і починають згадувати за Літургією на великому вході.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81

Автокефа́лія (від грец. αυτός - сам та κεφαλή - голова) - це статус помісної церкви, як самокерованої, незалежної частини Вселенської Православної Церкви, що очолюється патріархом або архієпископом чи митрополитом. Етимологія слова буквально означає сам собі голова. Усі Автокефальні церкви занесені в спеціальний список - Диптих.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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08.09.2022 21:48 Відповісти
А уявіть, якби Вселенський Патріарх нам не дав Томос і сказав, що ми маємо бути частиною "русскава мира" - що тоді? Миритися з цим? Нам треба вчитися бути справді незалежними у всіх сенсах, непідвладними впливам когось ззовні та не слухатись, що нам навіюють. Ось англійці просто зробили - створили свою церкву і все, чхати на всіх хотіли.
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08.09.2022 23:07 Відповісти
Тоді церква просто залишилась би невизнаною і далі, бо повернення до ФСБшної секти все одно не було б.
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09.09.2022 00:18 Відповісти
Так работает парламент страны на страну. Ведь страна такой парламент выбрала. дальше нет коментов. А о чём? Об этих?
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08.09.2022 22:03 Відповісти
Валодя Зілінській! Шо там? На часі? Не на часі? Чи путіна страшно розгнівати?
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08.09.2022 22:57 Відповісти
1 И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
2 с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
3 И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
4 И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее;
5 и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным.
6 Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим.
(Откр.17:1-7)
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09.09.2022 01:36 Відповісти
Правильно.сделали.чего у нас ума не хватило.Это вопрос тонкий.Теперь какая то пцу,де говорять на мови,Але не на Ангельской...то була наша Руська церква, вид слова Русь,яку вкрали.московськи попы.забрати.силибне хватило...
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09.09.2022 08:13 Відповісти
 
 