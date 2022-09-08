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Призываем украинцев в оккупации не пускать детей в школы, - Минреинтеграции

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

Украинцам, проживающим на временно оккупированных территориях, необходимо не пускать детей в школы, поскольку россияне могут использовать их в качестве живого щита.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она напомнила, что россияне открыли школы на оккупированных территориях и пытаются любыми способами убедить родителей в том, что их дети должны учиться очно.

"Все это делает Минобороны России в сговоре с местными предателями и коллаборантами. Их цель состоит в том, чтобы использовать сеть школ на ВОТ как живой щит для российской военной техники и личного состава. Все достаточно просто, цинично и очень жестоко. Призываю родителей не пускать детей в школы на очное обучение", - подчеркнула Верещук.

При этом она добавила, что лучшим выходом из сложившейся ситуации является эвакуация на подконтрольные Украине территории.

"Если вы остаетесь на временно оккупированных территориях, рано или поздно россияне используют вас как живой щит. Не надо. Пока есть возможность, уезжайте", - призвала министр.

Читайте также: На временно оккупированных территориях остаются до 120 тысяч детей, - Верещук
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Топ комментарии
+16
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08.09.2022 20:21
+11
Потвора
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08.09.2022 20:11
+11
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08.09.2022 20:14
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08.09.2022 20:11 Ответить
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08.09.2022 20:14 Ответить
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08.09.2022 20:18 Ответить
Украинцы не пустят , а коллаборанты легко .
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08.09.2022 20:19 Ответить
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08.09.2022 20:19 Ответить
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08.09.2022 20:21 Ответить
Так вони вже пішли.
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08.09.2022 20:24 Ответить
Ви це розкажіть мешканцям Енергодару, суки продажні.

Ось, послухайте.
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08.09.2022 20:34 Ответить
А хто **** продажна? Напевне ти. Бо сам засів на дивані та прутню несеш. Ти б свою позицію висказува би в окопі
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09.09.2022 02:27 Ответить
Ууууу тварюка зелена.
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08.09.2022 20:36 Ответить
А в тилу можна дітей під бомби в школи направляти?!!!! Ті падли своїх дітей відправляють в класи????
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08.09.2022 20:47 Ответить
https://youtu.be/aWqCTQlFYiY





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Жесть!За роzzию пою в Мариуполе. Вагітна,яку врятували ЗСУ, виявилася колаборанткою. Вишемірська.
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08.09.2022 21:07 Ответить
Не дивно, там багато таких ватних колаборантів - ждунов руского міра.
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09.09.2022 00:23 Ответить
потвора, яка брала участь у здачі півдня. до тебе є запитання!
можливо ти створила онлайн канал для навчання з окупації?
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08.09.2022 21:16 Ответить
ця жоппа на чотирох креслах вже дістала,
добре киздіти коли коло виска нема ствола
у зеленського крім неї і єрмака ще хтось є???
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08.09.2022 22:20 Ответить
Як давно це потрібно було говорити і казати!!! Ще з серпня, а вони розродилися тільки після того, як вже всі діти силою були відправлені до школи!
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08.09.2022 22:54 Ответить
Эта подстилка козака должна болтаться на веревке в первой пятерке ваЗЕлиновского Сброда, с подачи этой Гниды был здан юг Украины под руководством Оманского Нарко-Осла, Елдка и баканова!!
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08.09.2022 23:03 Ответить
А можна сьогодні оцю ... бабу виключити щоб не псувати настрій на тлі дня?
Бо *** якось не вписується
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08.09.2022 23:48 Ответить
 
 