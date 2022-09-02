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На временно оккупированных территориях остаются до 120 тысяч детей, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

верещук

На временно захваченных Россией территориях могут оставаться 100-120 тысяч украинских детей.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Точной информации об этом нет. Однако, к примеру, в Донецкой области мы знаем о том, что это – десятки тысяч детей, я сейчас говорю о ВОТ. В Херсонской области это тоже десятки тысяч детей. Так же в Запорожье. Если мы говорим об общей цифре, я думаю, что это примерно 100-120 тысяч детей", – заявила чиновник.

По ее словам, далеко не все родители, оставшиеся на захваченных Россией территориях, хотят отправлять детей на обучение, которое вводят россияне. Верещук уточнила, что захватчики насильно заставляют родителей отдавать детей в школы с русским языком преподавания и с русской учебной программой.

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При этом вице-премьер добавила, что вопрос даже не в том, что школьников будут заставлять учиться по российским учебникам. "Вопрос о том, что речь не идет ни о одной программе по типу "русский мир", "российский Херсон" или "российский Мелитополь". А речь идет о программе "живой щит". И это не программа Минобразования России. Это четко программа Минобороны России. Таким образом оккупанты создают "живой щит" на временно оккупированных территориях, загораживая себя телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден преподавать в таких образовательных учреждениях, приходить в такие образовательные учреждения", - сказала она.

Верещук акцентировала на том, что россияне говорят только об офлайн-образовании, чтобы школьники приходили в образовательные учреждения и сидели там за партами.

"Нет никакой дистанционной учебы. Это говорит только о том, что они хотят, чтобы в школах, садах, образовательных учреждениях находились наши с вами дети, наши с вами украинские женщины и мужчины", - резюмировала вице-премьер.

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Топ комментарии
+10
Потвора
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02.09.2022 05:16
+7
Мадам Верещук,к чему эти пустые разговоры,ты скажи как собираетесь решать эту проблему,а если не знаешь,то лучше молчи как рыба .
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02.09.2022 00:14
+4
а я з петльою на шиї , ... ті діти на її шкодливих ручках , котрі прокладували дорогу з Півдня російськім танкам !!
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02.09.2022 07:28
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Мадам Верещук,к чему эти пустые разговоры,ты скажи как собираетесь решать эту проблему,а если не знаешь,то лучше молчи как рыба .
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02.09.2022 00:14 Ответить
Орден Верещук "Княгини Ольги" 1 степени за заботу о детях на оккупированных территориях! Зеленский, не спи!
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02.09.2022 00:55 Ответить
Потвора
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02.09.2022 05:16 Ответить
Верещук статистик та й той недолугий.
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02.09.2022 06:41 Ответить
Боже, як я не хочу бачити цю мадам у повоєнній Україні!
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02.09.2022 07:08 Ответить
а я з петльою на шиї , ... ті діти на її шкодливих ручках , котрі прокладували дорогу з Півдня російськім танкам !!
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02.09.2022 07:28 Ответить
Выродки позорные сдали Украину ‼️За Херсон ,преследование Кривоноса , "Азов" , Мариуполь МЕГАГРАБЕЖ гуманитарной помощи. ждите 🪃🪃🪃🪃🪃
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02.09.2022 07:51 Ответить
Тут дЕрмак анонсировал на весь Мир контрнаступ....на Юге...єта дура рассказывает о времени движения эвакуационных поездов...
Одни стратеги....потому и столько жертв...
Вы сами их избрали...вы...не путлер...он ждал что так будет...потому и напал...
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02.09.2022 08:03 Ответить
Як казали Ольга ********* и Вофик Шалальев...все кто угодно..лишь бы не Порошенко...
Вы и выбрали кого угодно...
Поздравляю...
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02.09.2022 08:11 Ответить
Мразина верещук занималась разминированием и сдачей юга Украиньі, теперь єта шалашовка делает удивлённое хлебало....
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02.09.2022 10:07 Ответить
коли ж вона заткнеться?
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02.09.2022 11:08 Ответить
 
 