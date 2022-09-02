На временно оккупированных территориях остаются до 120 тысяч детей, - Верещук

На временно захваченных Россией территориях могут оставаться 100-120 тысяч украинских детей.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сказала в эфире украинских телеканалов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Точной информации об этом нет. Однако, к примеру, в Донецкой области мы знаем о том, что это – десятки тысяч детей, я сейчас говорю о ВОТ. В Херсонской области это тоже десятки тысяч детей. Так же в Запорожье. Если мы говорим об общей цифре, я думаю, что это примерно 100-120 тысяч детей", – заявила чиновник.

По ее словам, далеко не все родители, оставшиеся на захваченных Россией территориях, хотят отправлять детей на обучение, которое вводят россияне. Верещук уточнила, что захватчики насильно заставляют родителей отдавать детей в школы с русским языком преподавания и с русской учебной программой.

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При этом вице-премьер добавила, что вопрос даже не в том, что школьников будут заставлять учиться по российским учебникам. "Вопрос о том, что речь не идет ни о одной программе по типу "русский мир", "российский Херсон" или "российский Мелитополь". А речь идет о программе "живой щит". И это не программа Минобразования России. Это четко программа Минобороны России. Таким образом оккупанты создают "живой щит" на временно оккупированных территориях, загораживая себя телами наших детей, наших женщин, тех, кто будет вынужден преподавать в таких образовательных учреждениях, приходить в такие образовательные учреждения", - сказала она.

Верещук акцентировала на том, что россияне говорят только об офлайн-образовании, чтобы школьники приходили в образовательные учреждения и сидели там за партами.

"Нет никакой дистанционной учебы. Это говорит только о том, что они хотят, чтобы в школах, садах, образовательных учреждениях находились наши с вами дети, наши с вами украинские женщины и мужчины", - резюмировала вице-премьер.

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