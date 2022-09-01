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На тимчасово окупованих територіях залишаються до 120 тисяч дітей, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

На тимчасово захоплених Росією територіях можуть загалом залишатися 100-120 тисяч українських дітей.

Про це віцепрем’єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вона сказала в ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Точної інформації про це немає. Однак, до прикладу, на Донеччині ми знаємо про те, що це – десятки тисяч дітей, я наразі говорю про ТОТ. На Херсонщині це теж десятки тисяч дітей. Так само на Запоріжжі. Якщо ми говоримо про загальну цифру, я думаю, що це приблизно 100-120 тисяч дітей", - заявила урядовиця.

За її словами, далеко не всі батьки, які залишилися на захоплених рф територіях, хочуть відправляти дітей на те навчання, яке запроваджують росіяни. Верещук уточнила, що загарбники насильно змушують батьків віддавати дітей до шкіл з російською мовою викладання і з російською навчальною програмою.

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При цьому віцепрем’єр додала, що питання навіть не в тому, що школярів будуть змушувати навчатися за російськими підручниками. "Питання у тому, що не йдеться про жодну програму по типу "руській мір", "руський Херсон" чи "руський Мелітополь". А йдеться про програму "живий щит". І це не програма міносвіти росії. Це чітко програма міноборони рф. У такий спосіб окупанти створюють "живий щит" на тимчасово окупованих територіях, загороджуючи себе тілами наших дітей, наших жінок, тих, хто буде змушений викладати у таких освітніх закладах, приходити у такі освітні заклади", - сказала вона.

Верещук акцентувала на тому, що росіяни кажуть лише про офлайн-освіту, аби школярі приходили в освітні заклади і сиділи там за партами.

"Немає ніякого дистанційного навчання. Це говорить лише про те, що вони хочуть, щоб у школах, садочках, освітніх закладах перебували наші з вами діти, наші з вами українські жінки і чоловіки", - резюмувала віцепрем'єр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Потвора
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02.09.2022 05:16
+7
Мадам Верещук,к чему эти пустые разговоры,ты скажи как собираетесь решать эту проблему,а если не знаешь,то лучше молчи как рыба .
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02.09.2022 00:14
+4
а я з петльою на шиї , ... ті діти на її шкодливих ручках , котрі прокладували дорогу з Півдня російськім танкам !!
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02.09.2022 07:28
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Мадам Верещук,к чему эти пустые разговоры,ты скажи как собираетесь решать эту проблему,а если не знаешь,то лучше молчи как рыба .
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02.09.2022 00:14 Відповісти
Орден Верещук "Княгини Ольги" 1 степени за заботу о детях на оккупированных территориях! Зеленский, не спи!
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02.09.2022 00:55 Відповісти
Потвора
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02.09.2022 05:16 Відповісти
Верещук статистик та й той недолугий.
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02.09.2022 06:41 Відповісти
Боже, як я не хочу бачити цю мадам у повоєнній Україні!
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02.09.2022 07:08 Відповісти
а я з петльою на шиї , ... ті діти на її шкодливих ручках , котрі прокладували дорогу з Півдня російськім танкам !!
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02.09.2022 07:28 Відповісти
Выродки позорные сдали Украину ‼️За Херсон ,преследование Кривоноса , "Азов" , Мариуполь МЕГАГРАБЕЖ гуманитарной помощи. ждите 🪃🪃🪃🪃🪃
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02.09.2022 07:51 Відповісти
Тут дЕрмак анонсировал на весь Мир контрнаступ....на Юге...єта дура рассказывает о времени движения эвакуационных поездов...
Одни стратеги....потому и столько жертв...
Вы сами их избрали...вы...не путлер...он ждал что так будет...потому и напал...
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02.09.2022 08:03 Відповісти
Як казали Ольга ********* и Вофик Шалальев...все кто угодно..лишь бы не Порошенко...
Вы и выбрали кого угодно...
Поздравляю...
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02.09.2022 08:11 Відповісти
Мразина верещук занималась разминированием и сдачей юга Украиньі, теперь єта шалашовка делает удивлённое хлебало....
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02.09.2022 10:07 Відповісти
коли ж вона заткнеться?
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02.09.2022 11:08 Відповісти
 
 