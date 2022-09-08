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Закликаємо українців в окупації не пускати дітей до шкіл, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, необхідно не пускати дітей в школи, оскільки росіяни можуть використовувати їх в якості живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці  міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що росіяни відкрили школи на окупованих територіях і намагаються будь-якими способами переконати батьків, що їхні діти повинні навчатися очно.

"Все це робить Міноборони Росії в змові з місцевими зрадниками і колаборантами. Їх мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко. Закликаю батьків не пускати дітей до шкіл на очне навчання", - підкреслила Верещук.

При цьому вона додала, що найкращим виходом з ситуації, яка склалася, є евакуація на підконтрольні Україні території.

"Якщо ви залишаєтеся на тимчасово окупованих територіях, рано чи пізно росіяни використовують вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, їдьте", - закликала міністр.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
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08.09.2022 20:21
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08.09.2022 20:11
+11
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08.09.2022 20:14
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08.09.2022 20:11 Відповісти
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08.09.2022 20:14 Відповісти
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08.09.2022 20:18 Відповісти
Украинцы не пустят , а коллаборанты легко .
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08.09.2022 20:19 Відповісти
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08.09.2022 20:19 Відповісти
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08.09.2022 20:21 Відповісти
Так вони вже пішли.
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08.09.2022 20:24 Відповісти
Ви це розкажіть мешканцям Енергодару, суки продажні.

Ось, послухайте.
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08.09.2022 20:34 Відповісти
А хто **** продажна? Напевне ти. Бо сам засів на дивані та прутню несеш. Ти б свою позицію висказува би в окопі
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09.09.2022 02:27 Відповісти
Ууууу тварюка зелена.
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08.09.2022 20:36 Відповісти
А в тилу можна дітей під бомби в школи направляти?!!!! Ті падли своїх дітей відправляють в класи????
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08.09.2022 20:47 Відповісти
https://youtu.be/aWqCTQlFYiY





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Жесть!За роzzию пою в Мариуполе. Вагітна,яку врятували ЗСУ, виявилася колаборанткою. Вишемірська.
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08.09.2022 21:07 Відповісти
Не дивно, там багато таких ватних колаборантів - ждунов руского міра.
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09.09.2022 00:23 Відповісти
потвора, яка брала участь у здачі півдня. до тебе є запитання!
можливо ти створила онлайн канал для навчання з окупації?
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08.09.2022 21:16 Відповісти
ця жоппа на чотирох креслах вже дістала,
добре киздіти коли коло виска нема ствола
у зеленського крім неї і єрмака ще хтось є???
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08.09.2022 22:20 Відповісти
Як давно це потрібно було говорити і казати!!! Ще з серпня, а вони розродилися тільки після того, як вже всі діти силою були відправлені до школи!
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08.09.2022 22:54 Відповісти
Эта подстилка козака должна болтаться на веревке в первой пятерке ваЗЕлиновского Сброда, с подачи этой Гниды был здан юг Украины под руководством Оманского Нарко-Осла, Елдка и баканова!!
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08.09.2022 23:03 Відповісти
А можна сьогодні оцю ... бабу виключити щоб не псувати настрій на тлі дня?
Бо *** якось не вписується
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08.09.2022 23:48 Відповісти
 
 