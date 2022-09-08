Закликаємо українців в окупації не пускати дітей до шкіл, - Мінреінтеграції

Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, необхідно не пускати дітей в школи, оскільки росіяни можуть використовувати їх в якості живого щита.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона нагадала, що росіяни відкрили школи на окупованих територіях і намагаються будь-якими способами переконати батьків, що їхні діти повинні навчатися очно.

"Все це робить Міноборони Росії в змові з місцевими зрадниками і колаборантами. Їх мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко. Закликаю батьків не пускати дітей до шкіл на очне навчання", - підкреслила Верещук.

При цьому вона додала, що найкращим виходом з ситуації, яка склалася, є евакуація на підконтрольні Україні території.

"Якщо ви залишаєтеся на тимчасово окупованих територіях, рано чи пізно росіяни використовують вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, їдьте", - закликала міністр.

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