Закликаємо українців в окупації не пускати дітей до шкіл, - Мінреінтеграції
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Українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях, необхідно не пускати дітей в школи, оскільки росіяни можуть використовувати їх в якості живого щита.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона нагадала, що росіяни відкрили школи на окупованих територіях і намагаються будь-якими способами переконати батьків, що їхні діти повинні навчатися очно.
"Все це робить Міноборони Росії в змові з місцевими зрадниками і колаборантами. Їх мета полягає в тому, щоб використовувати мережу шкіл на ТОТ як живий щит для російської військової техніки та особового складу. Все досить просто, цинічно і дуже жорстоко. Закликаю батьків не пускати дітей до шкіл на очне навчання", - підкреслила Верещук.
При цьому вона додала, що найкращим виходом з ситуації, яка склалася, є евакуація на підконтрольні Україні території.
"Якщо ви залишаєтеся на тимчасово окупованих територіях, рано чи пізно росіяни використовують вас як живий щит. Не треба. Поки є можливість, їдьте", - закликала міністр.
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Жесть!За роzzию пою в Мариуполе. Вагітна,яку врятували ЗСУ, виявилася колаборанткою. Вишемірська.
можливо ти створила онлайн канал для навчання з окупації?
добре киздіти коли коло виска нема ствола
у зеленського крім неї і єрмака ще хтось є???
Бо *** якось не вписується