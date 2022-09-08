РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17212 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 356 29
Зеленский (16555) ВСУ (5154)

Были определены актуальные нужды армии, - Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе заседания участники рассмотрели активные действия сил обороны по освобождению территорий Украины, временно оккупированных Российской Федерацией, а также определили дальнейшие оперативные задачи.

Также было проанализировано состояние материально-технического обеспечения подразделений и определены актуальные нужды армии.

Во встрече приняли участие министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардией Юрий Лебедь, командующий Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. 

В режиме видеосвязи к заседанию присоединились начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования "Захід" Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования "Південь" Андрей Ковальчук.

Читайте также: Зеленский и Блинкен обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Ги ..ги це після того як зелені виродки приняли законзабрати гроші від ЗСУ та направити іх на велике крадівництво
показать весь комментарий
08.09.2022 20:47
+16
/
показать весь комментарий
08.09.2022 20:49
+16
Cкоро десь так!
показать весь комментарий
08.09.2022 20:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви гандони зелені! А ви не пробували менше красти отого що на ЗСУ іде!!!!Армія завдяки волонтерам тримається!!!Коли ви вже падли зелені нажретеся?!!!!
показать весь комментарий
08.09.2022 20:39 Ответить
Як можна керувати ставкою навіть без маленької воєнної освіти.
показать весь комментарий
08.09.2022 20:41 Ответить
Президент керує ставкою і він може і не мати воєнною освіти
показать весь комментарий
08.09.2022 21:41 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2022 03:16 Ответить
ЕрмакА уволили ?
показать весь комментарий
08.09.2022 20:41 Ответить
Cкоро десь так!
показать весь комментарий
08.09.2022 20:51 Ответить
розстріляти крису разом з оманським
показать весь комментарий
08.09.2022 21:23 Ответить
З слова Ставка тільки сміх. Ви там за основу беріть роботу Залужний-Забродський, виносьте на Раду,а ЗСУ розбереться з визволенням України
показать весь комментарий
08.09.2022 20:43 Ответить
тобі не набридло кожен раз, як бачиш слово "Ставка" писати якусь діч?
показать весь комментарий
08.09.2022 21:45 Ответить
Пеньок дерьмака,щоб керувати Ставкою потрібно хоть щось знати,окрім рояль
показать весь комментарий
08.09.2022 22:13 Ответить
Дура тупа, почитай хоча б закони України для початку, де чітко є визначення, що таке ставка верховного головнокомандувача, ти ж 3 місяця до того про Сталіна виписувала, абізяна
показать весь комментарий
08.09.2022 23:23 Ответить
Ги ..ги це після того як зелені виродки приняли законзабрати гроші від ЗСУ та направити іх на велике крадівництво
показать весь комментарий
08.09.2022 20:47 Ответить
/
показать весь комментарий
08.09.2022 20:49 Ответить
Було визначено актуальні потреби війська
Что опять асфальт? И асфальт надо закупать у ***** и пюрешки?
голосовавшие за Zебила никогда не признаются что они zебилы?
показать весь комментарий
08.09.2022 21:29 Ответить
Зе і Дєрмак рулюють Україною
показать весь комментарий
08.09.2022 21:48 Ответить
Якщо був присутнім зам. завхоза, то чому би прибиральницю туди не запросити???
показать весь комментарий
08.09.2022 21:50 Ответить
..."затям бидло" - це найбільш дотепно із всього твого "потоку свідомості!) Апофеоз!
показать весь комментарий
08.09.2022 22:36 Ответить
раб а раб як воно лизати сраку зпраднику га раб як допроги биджло так бидло? бачу адмінка у нас теж сьогодні любить бидло тому ти в фаворі
показать весь комментарий
09.09.2022 01:24 Ответить
Та яка реакція.підлизав добре.Мені сподобалось за гілки.
показать весь комментарий
08.09.2022 23:11 Ответить
зе розважається і заважає працювати
показать весь комментарий
09.09.2022 10:22 Ответить
 
 